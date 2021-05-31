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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7525) Россия (91269) Протасевич Роман (309) Сапега (32)

Девушку Протасевича Сапегу в Беларуси подозревают в нескольких преступлениях, - МИД РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Девушку Протасевича Сапегу в Беларуси подозревают в нескольких преступлениях, - МИД РФ

Белорусские силовики задержали девушку основателя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича Софию Сапегу на 72 часа. Ее подозревают в совершении нескольких преступлений в августе-сентябре 2020 года. Мать просит Путина помочь ее освободить.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, через трое суток Сапегу могут или освободить, или избрать ей меру пресечения. Захарова утверждает, что консул РФ накануне встретился с родителями девушки и рассказал им о принимаемых мерах со стороны дипломатов.

Мать Сапеги Анна Дудич рассказала журналистам, что написала обращение на сайт администрации президента России и сайт МИДа с просьбой помочь с освобождением дочери. "С просьбой как-то содействовать, или хотя бы проявить себя, потому что она все-таки является гражданкой России", – сказала она.

Дудич сообщила, что обвинение Софии пока не предъявили, она по-прежнему находится в изоляторе на Окрестина. Адвокаты и консул не могут к ней попасть.

Также смотрите: Шендерович о видео с Протасевичем: Картофельное гестапо даже поленилось замаскировать следы избиения. ФОТО

Анна Дудич указывает, что в августе прошлого года София уехала из Беларуси в Литву и не участвовала в акциях протеста. "Она готовилась к учебному процессу. Ее не было в Беларуси точно. Пусть проверят на границе штампы, когда она уехала. Это было примерно 11-12 августа, как раз после всех событий", – сказала она.

Софии Сапеге 23 года, она учится в магистратуре Европейского государственного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза". Она является гражданской России, но большую часть жизни она прожила в Беларуси, где закончила среднюю школу.

Читайте: Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича

Сапега находилась вместе с Протасевичем на борту самолета ирландской компании Ryanair, который 23 мая вынужден был приземлиться в Минске. После того, как самолет сел на землю, они были задержаны.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+24
Да что вы говорите?!))) Какая неожиданность..((((
Да они ее насиловать на глазах Романа будут, чтоб тот подписал все, что Луке нужно. А Говорящая Лошадь просто будет яростно и с ржанием и фырканьем кивать гривой на каждый бред белорусских карателей.
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25.05.2021 16:56
+11
Мать просила Пуйло.....
Не думал, что сябры такие ортодоксальные РАБЫ(!!!).
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25.05.2021 16:54
+11
Белорусские партизаны - пропагандистская выдумка совка. Были вырвавшиеся из котлов под Белостоком и Минском голодные красноармейцы, нападавшие на местных в поисках жратвы.
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25.05.2021 17:07
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Мать просила Пуйло.....
Не думал, что сябры такие ортодоксальные РАБЫ(!!!).
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25.05.2021 16:54 Ответить
Просто оч просто верить, что тебя лично не тронут...
И оч тяжело все понять и, бросив дом, освоить РПГ и АК, пойдя в болота мочить карателей...
Именно сейчас, а не на гламурное 9 мая, белорусы и понимают на самом деле что такое быть партизаном.
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25.05.2021 16:59 Ответить
Белорусские партизаны - пропагандистская выдумка совка. Были вырвавшиеся из котлов под Белостоком и Минском голодные красноармейцы, нападавшие на местных в поисках жратвы.
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25.05.2021 17:07 Ответить
Они в основном шли в местные полицейские отряды немцев . Один такой отряд сжег Хатынь . Партизан забрасывали в тыл советы для создание напряженности между населением и немцами .
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25.05.2021 20:05 Ответить
Вы ребята судьбой Корюковки поинтересуйтесь. Забудете про Хатынь.
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26.05.2021 08:53 Ответить
Перестаньте пытаться манипулировать белорусами. От этого им все больше кажется что вы хотите их просто использовать.
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25.05.2021 17:32 Ответить
Им не кажется. Они такие и есть - на протесты с надувными шариками и только во дворах, каждый у своего подъезда. Партизаны - липовые Дівчину Протасевича Сапегу в Білорусі підозрюють у кількох злочинах, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 6243
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25.05.2021 17:36 Ответить
А ведь все это из-за вас. Если бы Украина показала пример успешного развития после революции, белорусы даже бы не задумывались выходить или не выходить.
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25.05.2021 17:46 Ответить
А может это с вашего, и белорусского молчаливого согласия Ху*ло развязало агрессию против Украины?
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25.05.2021 17:55 Ответить
А что должны были сделать белорусы? По сути же Майдан был против всего СНГ. Типа вы недоумки, а мы Европа.
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25.05.2021 17:57 Ответить
Легко - должны были белорусы - "показать пример успешного" поддерживания Украины и Майдана, а после "показать пример успешной" смены власти у себя в стране и "пример успешного развития после" смены власти !!! И то что у нас сейчас происходит - частично тоже из за беларусов!))))))))
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25.05.2021 20:09 Ответить
Білоруси заважають нам перестати бути бидлом і почати жити цивілізовано?
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26.05.2021 20:03 Ответить
чучело -нащо влізати в розмови - де ти - як , незнаючі - як гівно виглядаєш? кацапські скрепи спокою недають? чи ти є - бидло?
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27.05.2021 02:19 Ответить
Бидло, а ти можеш прямо відповісти на поставлене питання: з якого пуйла білоруси щось тобі "должни" і чим тобі вони заважають стати нормальною людиною? Чи до чого ти висралось, що білоруси тобі "должни билі"? Повинні були за тебе йти воювати на Донбас, поки ти воюєш на Цензорі?
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27.05.2021 20:29 Ответить
Шмаркля кацапська - мені вони - ГЕТЬ НІЧОГО НЕ ПОВИННІ "НЕ ДОЛЖНІ", А ТИ СПРАВЖНЕ -БИДЛО - НАВЧИСЬ РОЗМОВЛЯТИ СЕРЕД ЛЮДЕЙ! тИ БУВ В АТО? дЕ? КОЛИ?
Дай хоть собі відповідь - а коли ж саме ти станешь не бидлом - а порядною людиною?
Чи ти - білорус - та вважашь за потрібне смоктати луке?
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30.05.2021 02:32 Ответить
Що ж ти, фраєрок, задню вмикаєш? должны были белорусы - "показать пример успешного" - не з твого опусу висер? І з якого переляку білоруси повинні міняти в себе владу? На догоду тобі? То ти неадекватний дебіл, бидлота в квадраті. Запам"ятай, атошник диванний: тільки повні ідіоти захочуть змінити самостійного президента, що відстоює інтереси власної країни, на чиюсь маріонетку і тим самим розвалити в країні все, що можна.
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30.05.2021 12:16 Ответить
чмо? ты ах )у ел!!!! Читай внимательнее материал "Дівчину Протасевича Сапегу в Білорусі підозрюють у кількох злочинах, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 8523 Ihar 382

А ведь все это из-за вас. Если бы Украина показала пример успешного развития после революции, белорусы даже бы не задумывались выходить или не выходить." Именно из за этого я так выразился! Имеешь что то еще сказать? Обсудим"
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09.06.2021 00:03 Ответить
Тупизню, що тут ще можна "обсуждать", коли ти сам відмовився від свого ж висеру? Все, щезни й не набридай.
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09.06.2021 00:24 Ответить
Дєбіл. Ну справді - ти - конченний провакатор тай годі. Ще мозку в тебе - як у карася))) Ти взагалі, як живешь? Як що людина не розуміє звязку між тим що було раніше, та , потім, влізає у розмову, не знаючі, з чого почалось...
Але -ти ж - мерзенна рабська істота - "тільки повні ідіоти захочуть змінити самостійного президента" Це лука - президент? Законний? Легетимний? Конченний троль кацапіїї!
)(уйла теж поважаєшь? Як "законнага"????
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09.06.2021 00:43 Ответить
Це каже тупа нульовочка - "Що ж ти, фраєрок, задню вмикаєш? должны были белорусы - "показать пример успешного" - не з твого опусу висер? І з якого переляку білоруси повинні міняти в себе владу? На догоду тобі? То ти неадекватний дебіл, бидлота в квадраті. Запам"ятай, атошник диванний: тільки повні ідіоти захочуть змінити самостійного президента, що відстоює інтереси власної країни, на чиюсь маріонетку і тим самим розвалити в країні все, що можна." І це воно каже про луку, голову колгоспа бсср)))
Може нам яника треба було залишити?))))
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09.06.2021 00:46 Ответить
Дівчину Протасевича Сапегу в Білорусі підозрюють у кількох злочинах, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 9893
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09.06.2021 20:08 Ответить
мудак - ты как сам? таблеточки попил, мразь кацапская???
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11.06.2021 00:14 Ответить
ти - живий, кацапе?
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15.06.2021 00:10 Ответить
Ты о чем? За постмайданный период уровень зарплаты в Украине почти сравнялся с зарплатой в РБ, тогда как в 2012-2013 гг. белорусы жили ощутимо богаче украинцев.
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25.05.2021 17:57 Ответить
вот ты уже и виноватого нашел,или подсказал голос из сливного бачка ? уж лучше ухо к муравейнику приложи -послушай,- умнее выглядеть будеш !
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25.05.2021 17:59 Ответить
Так, далеко не ідеально, але в усякому разі краще ніж в кацапії та Білорусі.
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25.05.2021 17:59 Ответить
Девушку Протасевича Сапегу в Беларуси подозревают в нескольких преступлениях

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напевно готувала теракти і хотіла дурного лукашенка завалити ! Чи в бульбамобілі підірвати! Дівчину Протасевича Сапегу в Білорусі підозрюють у кількох злочинах, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 2740
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25.05.2021 17:38 Ответить
Одно из этих преступлений, несомненно, организация покушения на самоинаугурированного.
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25.05.2021 17:45 Ответить
так це нормально, якщо вона громадянка Парашки.
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25.05.2021 18:03 Ответить
Кого просить ? Пуйло это единственный в мире кто реально управляет лукашенко . Все остальные лидеры стран пустое место .
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25.05.2021 20:07 Ответить
Как то вообще похер, если честно Девушку Протасевича Сапегу в Беларуси подозревают в нескольких преступлениях, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 5215
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25.05.2021 16:55 Ответить
Как ты думаешь какая следующая страна после Беларуси будет инкорпорирована в путинскую рашку ? А ? не догадываешься ? Потом будет поздно .

..
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25.05.2021 20:08 Ответить
Подскажи!
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25.05.2021 20:10 Ответить
О! Лапоть! Ти вже погрожуєш? Дівчину Протасевича Сапегу в Білорусі підозрюють у кількох злочинах, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 5359
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26.05.2021 00:47 Ответить
Да что вы говорите?!))) Какая неожиданность..((((
Да они ее насиловать на глазах Романа будут, чтоб тот подписал все, что Луке нужно. А Говорящая Лошадь просто будет яростно и с ржанием и фырканьем кивать гривой на каждый бред белорусских карателей.
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25.05.2021 16:56 Ответить
«Кто не с нами, тот против нас» - лозунг, призыв, норма ставшая популярной в Советской России в первые годы после Октябрьской революции: угрозf и предостережения тем, кто занимает нейтральную политическую позицию; выражение зачастую ассоциируется с революционной пропагандой - источник W
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25.05.2021 16:59 Ответить
В Україні з 2014-го така ж норма.
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26.05.2021 20:05 Ответить
Я думаю, що вона ізнасіловала мальчіка в русіках.
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25.05.2021 17:00 Ответить
Причём неоднократно, ещё она грохнула Кеннеди, и потопила Титаник
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25.05.2021 17:18 Ответить
Очередные наколенавставатели "путинпамаги". 🤮
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25.05.2021 17:00 Ответить
вона громаданяка парашки, це нормальне логічне прохання.
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25.05.2021 18:04 Ответить
Мать просит Путина.....???? Девушку Протасевича Сапегу в Беларуси подозревают в нескольких преступлениях, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1935 Бульбашандия просто сказочно веселая страна.....
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25.05.2021 17:01 Ответить
Там и беллингкат к делу подключился
Девушку Протасевича Сапегу в Беларуси подозревают в нескольких преступлениях, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9985
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25.05.2021 17:02 Ответить
А кого несчастной матери еще просить?
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25.05.2021 17:03 Ответить
С августа (!) прошлого года (!) готовилась к учебному процессу Девушку Протасевича Сапегу в Беларуси подозревают в нескольких преступлениях, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6742Мама - Дудич, она - Сапега, гражданка запоребрика, всю жизнь прожила в бульболяндии, университет - в Литве, летела из Греции, самолет - ирландский - Бгггг Девушку Протасевича Сапегу в Беларуси подозревают в нескольких преступлениях, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 899
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25.05.2021 17:03 Ответить
К Ріанейр позов млн. так на 20 ні?
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25.05.2021 17:04 Ответить
Лука из карманных денег такой штраф заплатит.

Вот миллиардные убытки Белавия и режима в целом - это самое то.
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25.05.2021 17:07 Ответить
З тим же успіхом мама може просити мух не сідати на гівно.
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25.05.2021 17:04 Ответить
Был бы человек, а статью для него в БССР всегда найдут.
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25.05.2021 17:05 Ответить
Ребят скорее всего уже не спасти.
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25.05.2021 17:05 Ответить
Девушку Протасевича Сапегу в Беларуси подозревают в нескольких преступлениях, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6633.....
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25.05.2021 17:07 Ответить
В Білорусі тепер все вирішують кацапи.
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25.05.2021 17:29 Ответить
Им обоим не надо было лететь любыми рейсами которые проходили через Белорусь учитывая опасность и форс мажор ,риск был высокий и беда их нашла ,жесть но жизнь нас учит
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25.05.2021 17:52 Ответить
не надо было...бы.. все сильны задним умом
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25.05.2021 18:18 Ответить
Надо было райнировским пилотам лететь по курсу . Вот и все .
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25.05.2021 20:01 Ответить
Шо ж ти їм не підказав? А зараз вже запіздно. От і все.
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26.05.2021 00:55 Ответить
Она проходила практику в польском Белсате который вещает на белорусскую аудиторию. Европейский университет рассылает своих студентов в оппозиционные СМИ. Видимо там и познакомилась с Протасевичем.
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25.05.2021 17:55 Ответить
Мать просит Путина помочь ее освободить. Далі можна не читати
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25.05.2021 17:57 Ответить
попал в дапы бульбо-червья и ты ужк преступник... не отмоешься.
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25.05.2021 18:21 Ответить
она заложница , а рашке срать на своих граждан . просить путина все равно что просить лукадрища .
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25.05.2021 19:59 Ответить
Вдруге запитую: хто такий «пуцін»?
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26.05.2021 00:49 Ответить
Вряд ли им уже удастся выбраться из этой сложившейся ситуации, ой вряд ребята.
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25.05.2021 22:18 Ответить
 
 