Девушку Протасевича Сапегу в Беларуси подозревают в нескольких преступлениях, - МИД РФ

Белорусские силовики задержали девушку основателя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича Софию Сапегу на 72 часа. Ее подозревают в совершении нескольких преступлений в августе-сентябре 2020 года. Мать просит Путина помочь ее освободить.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, через трое суток Сапегу могут или освободить, или избрать ей меру пресечения. Захарова утверждает, что консул РФ накануне встретился с родителями девушки и рассказал им о принимаемых мерах со стороны дипломатов.

Мать Сапеги Анна Дудич рассказала журналистам, что написала обращение на сайт администрации президента России и сайт МИДа с просьбой помочь с освобождением дочери. "С просьбой как-то содействовать, или хотя бы проявить себя, потому что она все-таки является гражданкой России", – сказала она.

Дудич сообщила, что обвинение Софии пока не предъявили, она по-прежнему находится в изоляторе на Окрестина. Адвокаты и консул не могут к ней попасть.

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Анна Дудич указывает, что в августе прошлого года София уехала из Беларуси в Литву и не участвовала в акциях протеста. "Она готовилась к учебному процессу. Ее не было в Беларуси точно. Пусть проверят на границе штампы, когда она уехала. Это было примерно 11-12 августа, как раз после всех событий", – сказала она.

Софии Сапеге 23 года, она учится в магистратуре Европейского государственного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза". Она является гражданской России, но большую часть жизни она прожила в Беларуси, где закончила среднюю школу.

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Сапега находилась вместе с Протасевичем на борту самолета ирландской компании Ryanair, который 23 мая вынужден был приземлиться в Минске. После того, как самолет сел на землю, они были задержаны.