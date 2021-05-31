Девушку Протасевича Сапегу в Беларуси подозревают в нескольких преступлениях, - МИД РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Белорусские силовики задержали девушку основателя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича Софию Сапегу на 72 часа. Ее подозревают в совершении нескольких преступлений в августе-сентябре 2020 года. Мать просит Путина помочь ее освободить.
Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, через трое суток Сапегу могут или освободить, или избрать ей меру пресечения. Захарова утверждает, что консул РФ накануне встретился с родителями девушки и рассказал им о принимаемых мерах со стороны дипломатов.
Мать Сапеги Анна Дудич рассказала журналистам, что написала обращение на сайт администрации президента России и сайт МИДа с просьбой помочь с освобождением дочери. "С просьбой как-то содействовать, или хотя бы проявить себя, потому что она все-таки является гражданкой России", – сказала она.
Дудич сообщила, что обвинение Софии пока не предъявили, она по-прежнему находится в изоляторе на Окрестина. Адвокаты и консул не могут к ней попасть.
Анна Дудич указывает, что в августе прошлого года София уехала из Беларуси в Литву и не участвовала в акциях протеста. "Она готовилась к учебному процессу. Ее не было в Беларуси точно. Пусть проверят на границе штампы, когда она уехала. Это было примерно 11-12 августа, как раз после всех событий", – сказала она.
Софии Сапеге 23 года, она учится в магистратуре Европейского государственного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза". Она является гражданской России, но большую часть жизни она прожила в Беларуси, где закончила среднюю школу.
Сапега находилась вместе с Протасевичем на борту самолета ирландской компании Ryanair, который 23 мая вынужден был приземлиться в Минске. После того, как самолет сел на землю, они были задержаны.
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Не думал, что сябры такие ортодоксальные РАБЫ(!!!).
И оч тяжело все понять и, бросив дом, освоить РПГ и АК, пойдя в болота мочить карателей...
Именно сейчас, а не на гламурное 9 мая, белорусы и понимают на самом деле что такое быть партизаном.
Дай хоть собі відповідь - а коли ж саме ти станешь не бидлом - а порядною людиною?
Чи ти - білорус - та вважашь за потрібне смоктати луке?
А ведь все это из-за вас. Если бы Украина показала пример успешного развития после революции, белорусы даже бы не задумывались выходить или не выходить." Именно из за этого я так выразился! Имеешь что то еще сказать? Обсудим"
Але -ти ж - мерзенна рабська істота - "тільки повні ідіоти захочуть змінити самостійного президента" Це лука - президент? Законний? Легетимний? Конченний троль кацапіїї!
)(уйла теж поважаєшь? Як "законнага"????
Може нам яника треба було залишити?))))
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напевно готувала теракти і хотіла дурного лукашенка завалити ! Чи в бульбамобілі підірвати!
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Да они ее насиловать на глазах Романа будут, чтоб тот подписал все, что Луке нужно. А Говорящая Лошадь просто будет яростно и с ржанием и фырканьем кивать гривой на каждый бред белорусских карателей.
Вот миллиардные убытки Белавия и режима в целом - это самое то.