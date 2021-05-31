Беларусь закрывает посольство в Канаде

Посольство Беларуси в Канаде прекратит работу с 1 сентября. В Минске это объясняют низким уровнем товарооброта между странами.

Сообщение о закрытии опубликовано на сайте посольства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 г. Граждане Беларуси, проживающие в Канаде, после закрытия Посольства смогут обращаться за совершением консульских действий в Генеральное консульство Республики Беларусь в г.Нью-Йорке, США", - сказано в сообщении.

Граждан Беларуси переведут на консульский учет в Генконсульство в Нью-Йорке.

В начале апреля у Александра Лукашенко состоялось совещание, посвященное "оптимизации сети дипломатических миссий".

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"По меньшей мере в нескольких странах мира мы закроем наши посольства - там, где мы видим, что в течение длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи", - заявил по итогам совещания министр иностранных дел Владимир Макей.