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Беларусь закрывает посольство в Канаде

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Беларусь закрывает посольство в Канаде

Посольство Беларуси в Канаде прекратит работу с 1 сентября. В Минске это объясняют низким уровнем товарооброта между странами.

Сообщение о закрытии опубликовано на сайте посольства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 г. Граждане Беларуси, проживающие в Канаде, после закрытия Посольства смогут обращаться за совершением консульских действий в Генеральное консульство Республики Беларусь в г.Нью-Йорке, США", - сказано в сообщении.

Граждан Беларуси переведут на консульский учет в Генконсульство в Нью-Йорке.

В начале апреля у Александра Лукашенко состоялось совещание, посвященное "оптимизации сети дипломатических миссий".

Читайте: Как украинцам покинуть территорию Беларуси после 26 мая - разъяснение посольства

"По меньшей мере в нескольких странах мира мы закроем наши посольства - там, где мы видим, что в течение длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи", - заявил по итогам совещания министр иностранных дел Владимир Макей.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
Як же канадцям повезло))) От би так Україні з кацапами
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25.05.2021 23:00
+16
Это канадский флаг такое воздействие оказал!
Там ведь есть красный и белый цвета...
На очереди представительство в Варшаве.
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25.05.2021 23:05
+16
ХАМАС осудил официальный Минск за втягивание их в ситуацию с задержанием Романа Протасевича.

Это каким же ущербным и опущенным нужно быть, что бы даже террористический ХАМАС фактически обвинил Лукашенко в цинизме и не поддерживает его террористических актов и методов?
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25.05.2021 23:10
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Як же канадцям повезло))) От би так Україні з кацапами
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25.05.2021 23:00 Ответить
еге, це отой на Московській



CommanderX@CommanderAntiZe





Київський офіс Слуги народу... закрився
Спочатку з будівлі зникла вивіска Зе простір, а сьогодні зафіксував, що з самого "простору" вивезені всі меблі

Білорусь закриває посольство в Канаді - Цензор.НЕТ 6491
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25.05.2021 23:52 Ответить
Беларусь закрывает посольство в Канаде - Цензор.НЕТ 5842
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25.05.2021 23:04 Ответить
Это канадский флаг такое воздействие оказал!
Там ведь есть красный и белый цвета...
На очереди представительство в Варшаве.
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25.05.2021 23:05 Ответить
а как же они туда попадут если нет американской визы? Беларусь закрывает посольство в Канаде - Цензор.НЕТ 3520
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25.05.2021 23:05 Ответить
Нелегально, через Мексику...
Беларусь закрывает посольство в Канаде - Цензор.НЕТ 6672
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25.05.2021 23:07 Ответить
Змушені будуть брати.
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25.05.2021 23:38 Ответить
щас Запад перекроет поставки запчастей для "Белаза", и Таракан сократит 11 тыщ сотрудников.. и это только начало..
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25.05.2021 23:07 Ответить
Китайцы им помогут. В принципе все идет по плану Китая, под которым окажется сначала часть мордора, а в конце концов и Беларусский федеральный округ.
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25.05.2021 23:09 Ответить
і підуть білоруси по світу роботу шукати. а ось цікаво у них є феномен, як в українців: ні-ні, я за Луку не голосував. Бо в українців таке заперечення настало через пів-року-рік.
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25.05.2021 23:24 Ответить
молодежь точно выедет.. будущего в Белоруси нет..
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25.05.2021 23:26 Ответить
В пострадянському просторі існують два народи, які, при еміграції, вже два десятки років приховують своє власне походження - вірмени і білоруси... Перші, знаючи, хоч трохи, азербайджанську мову, щоб полегшить отримання "виду на проживання", видають себе за "політичних біженців, яких притісняє диктаторський режим Алієва...". А білоруси просто соромляться свого походження, видаючи себе за поляків... Громад білоруських, згуртованих, як, наприклад, українські, у білорусів, там, нема, видавать себе за росіян - невигідно, бо їх зневажають за їх "психологічну своєрідність". Товариш, поляк, років з п"ятнадцять тому, розповідав, що вони підтримують з своєю ріднею, в США, зв"язок. І от деякі "поляки новоспечені" такі, пробували втертися в польську громаду. Їх версія - "Ми - поляки з Білорусі. Нас режим Лукашенка притісняв, ми втекли. А польську мову "нє разумєм", бо нам забороняли її вчить...". Спочатку поляки місцеві "повелися", але, після того, як "псевдополяки" стали розхвалювать "совок", схаменулися. Послали запит у посольство Білорусі, стосовно даних "поляків". Отримали відповідь... І послали "новоспечених поляків" подалі...
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26.05.2021 06:29 Ответить
Лукашенко планомерно уничтожает государственность Беларуси. Это ж надо додуматься, убрать посольство во второй по величине страны мира, страны которая входит в большую семерку. Я не удивлюсь если лука в ближайшее время объявит о вхождении Беларуси в состав Московии
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25.05.2021 23:08 Ответить
На Мазах в Канаде не катаются---шумят сильно они---МАЗы. А кленового сиропа в Беларуси народ тоже не ест---слишком странно этот продукт выглядит на фоне бЯрёзок кудрявых. Логично конечно и для обеих стран.
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25.05.2021 23:09 Ответить
а сироп воопще вреден
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25.05.2021 23:15 Ответить
это кукурузный сироп который в дешевые конфеты вместо сахара кладут вреден а кленовый сироп вкусный и полезный
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25.05.2021 23:21 Ответить
У таких простофиль как вы и кола полезна и гамбургеры.
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25.05.2021 23:45 Ответить
мексикола в стевклянных бутылках с тростниковым сахаром не повредит и гамбургер можно сделать самому а не брать в фастфудовке. все хорошо в меру
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26.05.2021 00:03 Ответить
Я вас понял, на втором километре пробежки задохнете.
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26.05.2021 00:20 Ответить
А чё, интересно, вам тут неймётся?
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26.05.2021 00:33 Ответить
А судьи кто?
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26.05.2021 01:02 Ответить
Та ладно. Этот сироп с маленькими блинчиками наминают в тех местах массово. Относительно по вкусу напоминает сок алоэ как бы. Массовый продукт. Но в Европе не сильно тоже идёт. Обойдётся цыганская свадьба без пряников!
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25.05.2021 23:23 Ответить
Наминайте дальше, глюкометр вам в помошь.
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25.05.2021 23:44 Ответить
Спасибо за совет. Я и так берегусь. Спиртометром чаще пользуюсь чем глюкометром. То в Одессе любят шутить про глюкометры. В смысле глюки считать им после прихода конопли в кровь. Определяют в каком году посажена была. Чем старше, тем глубже проникает---но дороже!
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26.05.2021 00:42 Ответить
Можемо спостерігати, як у центрі Європи з'являється місцева "Північна Корея".
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25.05.2021 23:09 Ответить
Отлично. План тупина по поглощению Беларуси в действии. Ждем заявления усатого бульбанфорера о вступлении в состав рашостана, например в качестве БНР.
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25.05.2021 23:09 Ответить
ХАМАС осудил официальный Минск за втягивание их в ситуацию с задержанием Романа Протасевича.

Это каким же ущербным и опущенным нужно быть, что бы даже террористический ХАМАС фактически обвинил Лукашенко в цинизме и не поддерживает его террористических актов и методов?
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25.05.2021 23:10 Ответить
Та там все простіше... ХАМАС вже давно "підписується" за чужі теракти... За гроші... А Лука вирішив "на дурняк" ХАМАСом "прикриться"... От вони і "образилися"... Білорусь закриває посольство в Канаді - Цензор.НЕТ 7319....
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26.05.2021 06:33 Ответить
таракан пуем всем по губам поводил . все дружно выразят обеспокоенность и заткнутся.
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25.05.2021 23:11 Ответить
Ну наконец-то )
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25.05.2021 23:13 Ответить
новостей теперь о том, что будет закрівать беларусь будет много... очень много - сначала белавиа, посольства, консульства, оставшиеся айти компании,потом белаз, тракторные ну и затем выращивание картофеля - он теперь нахрен никому не нужен.. рашка вообще бесплатно забирать будет, как в Украине 1932 -33 годах
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25.05.2021 23:16 Ответить
усатый таракан з возу, Канаде легче. как, как же теперь канадцы жить то будут без тараканьего посольства
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25.05.2021 23:25 Ответить
І за Гриба тепер теж відповість.
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25.05.2021 23:29 Ответить
Правильно! Ваши посольства ждут папаи... пигмеи... канибалы африканских племён... а не развитые страны!

открывайте их там и продавайте им картошку....
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25.05.2021 23:37 Ответить
Интересно,после закрытия посольства хоть кто то вернется домой,или всем составом попросят политического убежища?
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26.05.2021 00:02 Ответить
А может, это Канада закрывает посольство Беларуси, по соображениям экологии ?
(Чтобы и не пахло)
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26.05.2021 00:05 Ответить
О це так циган крутить сонцем! Білорусь закриває посольство в Канаді - Цензор.НЕТ 9564
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26.05.2021 00:08 Ответить
Лука решил полностью изолироваться. Вон С. Корея давно в изоляции, и их фюрерок живёт себе неплохо. Никто не корит неуважением к правам человека и несоблюдением конституции. Вот и картофельный поц решил так же всё устроить. Он давно перешёл точку невозврата.
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26.05.2021 00:35 Ответить
Білорусь закриває посольство в Канаді - Цензор.НЕТ 1411
_____________VAJACKI MARS - ВАЯЦКІ МАРШ!_______________
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Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны наш прастор.
Хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы дамы адпоры!
Хай аджыв закамянела наш беларускі вольны дух;
Штандар наш бел-чырвона-белы, пакрыў саба народна рух!
На бое! За шчасьце і за волю народ слаўнаг сваий!
Брат,цярпелі мы даволі.На бое!-уса да адняя!Імя і сіл беларус
Няхайте пачуй й бачыць тот, хто сьмее нам нясьці прымусы
Я першы выкліча на бой. Брат, да шчасьий мы падходзій:
Хай гром грыміць яшчэ мацней! У крывавых муки мы народзая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
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26.05.2021 04:37 Ответить
Білорусь закриває посольство в Канаді - Цензор.НЕТ 9499 .... Вони тепер будуть "шчыльнымі радамі" лише на поля ходить, бульбу збирать... А коли їх Кремль підімне, то у військкомати - щоб поповнить "ряди гарматного м"яса" в чергових військових авантюрах Росії...
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26.05.2021 06:39 Ответить
Посла можно было бы и попросить "присесть на дорожку", пока там лука мудищев заложников не отпустит.
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26.05.2021 06:57 Ответить
 
 