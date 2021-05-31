Беларусь закрывает посольство в Канаде
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Посольство Беларуси в Канаде прекратит работу с 1 сентября. В Минске это объясняют низким уровнем товарооброта между странами.
Сообщение о закрытии опубликовано на сайте посольства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 г. Граждане Беларуси, проживающие в Канаде, после закрытия Посольства смогут обращаться за совершением консульских действий в Генеральное консульство Республики Беларусь в г.Нью-Йорке, США", - сказано в сообщении.
Граждан Беларуси переведут на консульский учет в Генконсульство в Нью-Йорке.
В начале апреля у Александра Лукашенко состоялось совещание, посвященное "оптимизации сети дипломатических миссий".
"По меньшей мере в нескольких странах мира мы закроем наши посольства - там, где мы видим, что в течение длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи", - заявил по итогам совещания министр иностранных дел Владимир Макей.
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CommanderX@CommanderAntiZe
Київський офіс Слуги народу... закрився
Спочатку з будівлі зникла вивіска Зе простір, а сьогодні зафіксував, що з самого "простору" вивезені всі меблі
Там ведь есть красный и белый цвета...
На очереди представительство в Варшаве.
Это каким же ущербным и опущенным нужно быть, что бы даже террористический ХАМАС фактически обвинил Лукашенко в цинизме и не поддерживает его террористических актов и методов?
открывайте их там и продавайте им картошку....
(Чтобы и не пахло)
_____________VAJACKI MARS - ВАЯЦКІ МАРШ!_______________
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Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны наш прастор.
Хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы дамы адпоры!
Хай аджыв закамянела наш беларускі вольны дух;
Штандар наш бел-чырвона-белы, пакрыў саба народна рух!
На бое! За шчасьце і за волю народ слаўнаг сваий!
Брат,цярпелі мы даволі.На бое!-уса да адняя!Імя і сіл беларус
Няхайте пачуй й бачыць тот, хто сьмее нам нясьці прымусы
Я першы выкліча на бой. Брат, да шчасьий мы падходзій:
Хай гром грыміць яшчэ мацней! У крывавых муки мы народзая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!