РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13550 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
8 371 24
Беларусь (7525) посольство (1045) украинцы (3737) авиасообщение (786)

Как украинцам покинуть территорию Беларуси после 26 мая - разъяснение посольства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Как украинцам покинуть территорию Беларуси после 26 мая - разъяснение посольства

Граждане Украины, которые после 26 мая прибудут в Беларусь с территории третьих стран с целью транзита, должны будут заявить об этом во время погранконтроля и в случае получения разрешения на транзитный проезд, выехать в Украину наземным транспортом.

Об этом сообщило посольство Украины в Беларуси в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Гражданам Украины, которые с 26 мая 2021 года авиационным путем будут прибывать в Республику Беларусь с территории третьих стран с целью транзитного проезда для возвращения в Украину, необходимо заявить о цели своего прибытия во время прохождения пограничного контроля", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью, - Шмыгаль

Сообщается, что в случае получения разрешения на транзитный проезд от компетентных органов Республики Беларусь, необходимо в течение определенного ими срока (до 24 часов) выехать наземным транспортом в Украину.

В настоящее время на украинско-белорусской границе функционируют пункты пропуска для автомобильного сообщения "Мокраны - Доманово", "Мохро - Дольск", "Новая Рудня - Выступовичи", "Александровка - Вильча", "Новая Гута - Новые Яриловичи", "Веселовка - Сеньковка".

Также диппредставительство Украины обратило внимание, что в случае въезда в Беларусь с территории Украины (любым видом транспорта), или из третьей страны (не с целью транзита), необходимо наличие ПЦР теста и прохождение десятидневной самоизоляции и, только после завершения срока самоизоляции, возможно будет выехать в Украину.

Также читайте: Кулеба о прекращении авиасообщения с Беларусью: Если сейчас спустить это с рук, то завтра Лукашенко пойдет дальше

Как сообщалось ранее, с целью обеспечения безопасности авиации и общества Кабинетом министров Украины введен запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью с 00 ч. 00 мин. 26 мая 2021 года. Указанным решением устанавливается запрет на: осуществление любых видов полетов из/в между пунктами назначения расположенными на территории Украины и Беларуси украинскими и белорусскими эксплуатантами; выполнение любых видов полетов украинскими эксплуатантами в воздушном пространстве Беларуси.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+8
Лучше бы объяснили, зачем туда ехать? Чтобы выиграть путевку в краснодарское сизо?
показать весь комментарий
25.05.2021 17:06
+7
Хрен их туда понёс...
показать весь комментарий
25.05.2021 16:59
+5
сейчас начнется "эпопея": украинские турысты застряли в Минске...
показать весь комментарий
25.05.2021 17:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Посольство разъяснило, как украинцам покинуть территорию Беларуси после 26 мая - Цензор.НЕТ 2552
показать весь комментарий
25.05.2021 16:45 Ответить
На перекладных вестимо Как украинцам покинуть территорию Беларуси после 26 мая - разъяснение посольства - Цензор.НЕТ 4123
показать весь комментарий
25.05.2021 16:49 Ответить
перевізники швидко орієтуються.
показать весь комментарий
25.05.2021 17:59 Ответить
Хрен их туда понёс...
показать весь комментарий
25.05.2021 16:59 Ответить
Лучше бы объяснили, зачем туда ехать? Чтобы выиграть путевку в краснодарское сизо?
показать весь комментарий
25.05.2021 17:06 Ответить
хто який рейс купив. за тиждень потоки перенаправляться.
показать весь комментарий
25.05.2021 18:00 Ответить
Тикайте из Сябростана кто на чем может. Можно сябров запряч и ехать - они генетически для этого как раз и были природой приспособлены.
показать весь комментарий
25.05.2021 17:06 Ответить
нет, кацапов надо запрягать, таких как тьі.
показать весь комментарий
25.05.2021 18:01 Ответить
Опа, чмо из Фюрерстана мычалом своим патыканым заклацало Як українцям залишити територію Білорусі після 26 травня - роз'яснення посольства - Цензор.НЕТ 9605
показать весь комментарий
25.05.2021 18:11 Ответить
Штазілянд, якщо точніше.
показать весь комментарий
25.05.2021 18:40 Ответить
сейчас начнется "эпопея": украинские турысты застряли в Минске...
показать весь комментарий
25.05.2021 17:09 Ответить
Застряли, но были казнены....
показать весь комментарий
25.05.2021 20:21 Ответить
Ну, усе просто... Телефонують родичам в Україну. Ті виїжджають до пункту пропуску на Білоруському кордоні. Самі наймають з Мінська "таксо" до Веселівки чи Нової Гути. Там виходять, проходять паспортний контроль на білоруському КПП. Потім "ноги в руки", і "пішкодрала" до нашого КПП. Там проходять паспортний контроль, сідають у автомобіль і їдуть додому... Крим це "хаває" вже сьомий рік...
показать весь комментарий
25.05.2021 17:48 Ответить
Леопольд, подлый трус, выходи!
показать весь комментарий
25.05.2021 18:18 Ответить
"На хер" ти мені здався?... Сиди на своїй темі та "щоки надувай" перед "Водяним" і "Джамалом"... Вони тебе "зацінять"...
показать весь комментарий
25.05.2021 18:22 Ответить
Нда.... "На хер"...
А прикидывался культутрным...
показать весь комментарий
25.05.2021 18:39 Ответить
З культурними - по культурному, з "бидляком" - "по-бидлячому"...
показать весь комментарий
25.05.2021 18:41 Ответить
Да-да-да....
Обзывать быдлом за альтернативный рецепт приготовление грибов - это несомненно высокий полёт духа!
показать весь комментарий
26.05.2021 10:04 Ответить
- Месье! Я бежала за Вами три квартала!
- Зачем, мадмуазель?!...
- Чтобы сказать Вам, как Вы мне безразличны!...
Нафіг ти мені здався?... Одчепися від мене... Я ж тобі місяць тому сказав, що ти мені не цікавий.... Пиши тим, хто тобі "в рот заглядає"... Я не прибічник "скандалить заради скандалу...". Збирай навкруги себе своїх "клевретів", надувай щоки, розкажи їм, як я тебе "забоявся" і не хочу тобі відповідать. "Водяний" з "Джамалом" поахають у захваті, який ти "герой безстрашний", і тебе "попустить"... Як українцям залишити територію Білорусі після 26 травня - роз'яснення посольства - Цензор.НЕТ 8311.....
показать весь комментарий
26.05.2021 12:19 Ответить
ЭТУ ТЕРРИТОРИЮ НЕОБХОДИМО ЗАНЯТЬ ЗА ПРИТЕСНЕНИЕ УКРАИНЦЕВ !)
показать весь комментарий
25.05.2021 17:53 Ответить
Наплевать на людей которые ездят в парашу и мини парашу.
показать весь комментарий
25.05.2021 17:57 Ответить
Як українцям залишити територію Білорусі після 26 травня - роз'яснення посольства - Цензор.НЕТ 5042
показать весь комментарий
25.05.2021 19:06 Ответить
 
 