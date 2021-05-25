Білорусь закриває посольство в Канаді
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Посольство Білорусі в Канаді припинить роботу з 1 вересня. У Мінську це пояснюють низьким рівнем товарообігу між країнами.
Повідомлення про закриття опубліковано на сайті посольства, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Посольство припинить свою роботу з 1 вересня 2021 р. Громадяни Білорусі, які проживають у Канаді, після закриття Посольства зможуть звертатися за вчиненням консульських дій у Генеральне консульство Республіки Білорусь у м.Нью-Йорку, США", - сказано в повідомленні.
Громадян Білорусі переведуть на консульський облік в Генконсульство в Нью-Йорку.
На початку квітня в Олександра Лукашенка відбулася нарада, присвячена "оптимізації мережі дипломатичних місій".
"Щонайменше в декількох країнах світу ми закриємо наші посольства - там, де ми бачимо, що впродовж тривалого періоду їхня робота не приносить потрібної зовнішньоекономічної віддачі", - заявив за підсумками наради міністр закордонних справ Володимир Макей.
Будь ласка, зачекайте...
CommanderX@CommanderAntiZe
Київський офіс Слуги народу... закрився
Спочатку з будівлі зникла вивіска Зе простір, а сьогодні зафіксував, що з самого "простору" вивезені всі меблі
Там ведь есть красный и белый цвета...
На очереди представительство в Варшаве.
Это каким же ущербным и опущенным нужно быть, что бы даже террористический ХАМАС фактически обвинил Лукашенко в цинизме и не поддерживает его террористических актов и методов?
открывайте их там и продавайте им картошку....
(Чтобы и не пахло)
_____________VAJACKI MARS - ВАЯЦКІ МАРШ!_______________
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Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны наш прастор.
Хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы дамы адпоры!
Хай аджыв закамянела наш беларускі вольны дух;
Штандар наш бел-чырвона-белы, пакрыў саба народна рух!
На бое! За шчасьце і за волю народ слаўнаг сваий!
Брат,цярпелі мы даволі.На бое!-уса да адняя!Імя і сіл беларус
Няхайте пачуй й бачыць тот, хто сьмее нам нясьці прымусы
Я першы выкліча на бой. Брат, да шчасьий мы падходзій:
Хай гром грыміць яшчэ мацней! У крывавых муки мы народзая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!