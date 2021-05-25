США готовят санкции против Беларуси в контакте с европейскими союзниками, - Псаки

США готовят меры реагирования на действия режима Александра Лукашенко из-за принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair. Рассматриваемые варианты включают возможность введения санкций.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Президент США Джо Байден поручил своей команде подготовить варианты эффективных действий, включая санкции, в тесной координации с европейскими союзниками и международными организациями, чтобы привлечь к ответственности режим Александра Лукашенко, сказала Псаки.

Она напомнила, что вчера разговаривала с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он, по ее словам, в беседе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым "твердо изложил обеспокоенность" Вашингтона действиями Минска.

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