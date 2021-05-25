США готовят санкции против Беларуси в контакте с европейскими союзниками, - Псаки
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США готовят меры реагирования на действия режима Александра Лукашенко из-за принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair. Рассматриваемые варианты включают возможность введения санкций.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Президент США Джо Байден поручил своей команде подготовить варианты эффективных действий, включая санкции, в тесной координации с европейскими союзниками и международными организациями, чтобы привлечь к ответственности режим Александра Лукашенко, сказала Псаки.
Она напомнила, что вчера разговаривала с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он, по ее словам, в беседе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым "твердо изложил обеспокоенность" Вашингтона действиями Минска.
Пожалуйста, подождите...
- а то мы знаем вашу инертность и неповоротливость!
Именно это сейчас и происходит с Белорусью.
Авиасообщение с ней прерывает одна страна за другой (включая соседей), а Минск скоро превратиться из международного хаба в аэродром для внутренних рейсов союзного с рашкой государства.
И поэтому сейчас над Беларусью уже практически чистое небо.
- Нет у вас методов против бацьки лукашэнки
Краще вдавити по-тихому. Штати можуть, якщо треба.
Вчора тріщала, що білий дім поки не вводитиме санкцій, бо треба провести прозоре розслідування і побачити ...
Тримають всіх за дурників. Думають, що ніхто не пам*ятає, що вони морозили.
24.05.21 23:59 США пока не будут вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair, - Белый дом
США осуждают посадку самолета Ryanair в Минске и задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, однако пока не планируют вводить санкции против Беларуси.
Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
"Могу сказать, что мы возмущены. Однако мы не готовы юридически изменить формулировки относительно угона или санкций. Для этого требуется определенный процесс", - отметила Псаки.
По ее словам, нужно провести прозрачное, вызывающее доверие расследование. Только после этого можно говорить о введении ограничений в отношении Беларуси.
По ходу, деменція - заразна. Передається повітряно-крапельним шляхом.