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США готовят санкции против Беларуси в контакте с европейскими союзниками, - Псаки

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США готовят санкции против Беларуси в контакте с европейскими союзниками, - Псаки

США готовят меры реагирования на действия режима Александра Лукашенко из-за принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair. Рассматриваемые варианты включают возможность введения санкций.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Президент США Джо Байден поручил своей команде подготовить варианты эффективных действий, включая санкции, в тесной координации с европейскими союзниками и международными организациями, чтобы привлечь к ответственности режим Александра Лукашенко, сказала Псаки.

Она напомнила, что вчера разговаривала с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он, по ее словам, в беседе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым "твердо изложил обеспокоенность" Вашингтона действиями Минска.

Читайте: Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Бацке покуй, его прокормит Куйло ... Делайте санкции кремлю и убьете 2-х зайцев сразу !! ..ой, я забыл - вы же дали заднюю по кацапам и их санкциям и у вас опять увцапо-перезагрузка..... фраера вы сраные !!!
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25.05.2021 23:36
+4
США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 5305
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25.05.2021 23:51
+3
Ще одна з провалами в пам*яті ...

Вчора тріщала, що білий дім поки не вводитиме санкцій, бо треба провести прозоре розслідування і побачити ...

Тримають всіх за дурників. Думають, що ніхто не пам*ятає, що вони морозили.
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26.05.2021 01:58
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США готовят санкции против Беларуси в контакте с европейскими союзниками, - Псаки - Цензор.НЕТ 5722
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25.05.2021 23:34 Ответить
Бацке покуй, его прокормит Куйло ... Делайте санкции кремлю и убьете 2-х зайцев сразу !! ..ой, я забыл - вы же дали заднюю по кацапам и их санкциям и у вас опять увцапо-перезагрузка..... фраера вы сраные !!!
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25.05.2021 23:36 Ответить
пи.си.. кацапо-перезагрузка..
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25.05.2021 23:37 Ответить
США готовят санкции против Беларуси в контакте с европейскими союзниками, - Псаки - Цензор.НЕТ 9348
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25.05.2021 23:36 Ответить
Я вас прошу, заодно і проти зєлєнського та його шобли введіть! Бо їм довбням нехай щастить по свту.
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25.05.2021 23:38 Ответить
Якщо ти дитина то ладно, хоча ганебно бути жебраком, але якщо ти дорослий, то явно дурник, такі речі нормальні люди і не пишуть на дорослих форумах знаєш що, йди розбий вікно на банкової і відразу станеш героєм номер 1 серед подібних, я думаю у тебе це вийде в силу твого інтелекту, iq тест пройди, якщо результат буде мабуть десь 30 означає непогано для тебе зійде США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 4518
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26.05.2021 00:47 Ответить
Окончательное дно будет пробито если Лукашенко осудит Ким ЧенИН))))ото будет ржака и мировое признание
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25.05.2021 23:39 Ответить
Вы эти санкции СРАЗУ УЖЕ НАЧИНАЙТЕ, а "готовить их потом будете США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 6078
- а то мы знаем вашу инертность и неповоротливость! США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 9989

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25.05.2021 23:41 Ответить
Проблема нарушения международных правил (если ты конечно не ядерный "Юпитер") состоит в том, что тебя просто выкидывают из игры (а в худшем случае еще и бьют).
Именно это сейчас и происходит с Белорусью.
Авиасообщение с ней прерывает одна страна за другой (включая соседей), а Минск скоро превратиться из международного хаба в аэродром для внутренних рейсов союзного с рашкой государства.

И поэтому сейчас над Беларусью уже практически чистое небо.
США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 9234
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25.05.2021 23:46 Ответить
Куплю костюм с отливом - и в Ялту!США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 7639
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25.05.2021 23:49 Ответить
Отлить?
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26.05.2021 01:48 Ответить
свет имеет свойство быть пролитым.
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26.05.2021 09:45 Ответить
Но костюм с функцией отлива в Ялте, это же стоящая вещь.
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26.05.2021 23:18 Ответить
Главное про обеспокоенность не забудьте США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 7577
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25.05.2021 23:50 Ответить
Второй день Беларусь пуп земли....усатый всех вечноозабоченных в строй поставил.
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25.05.2021 23:50 Ответить
США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 5305
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25.05.2021 23:51 Ответить
Где ХАМАС?
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26.05.2021 01:49 Ответить
США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 5066
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25.05.2021 23:56 Ответить
США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 9394
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26.05.2021 00:00 Ответить
США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 4243
- Нет у вас методов против бацьки лукашэнки
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25.05.2021 23:57 Ответить
Жодного трампіста. Ця новина їм точно не сподобалась. США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 2343
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26.05.2021 00:02 Ответить
Підтягуйте в Балтійське море авіаносний фліт і починайте операцію "Буря в болоті" - оце будуть СПРАВЖНІ санкції. До того ж небо вже чисте, тож можна сміливо валити усе, що не має позивного "свій".
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26.05.2021 00:22 Ответить
Нє, бурі в болоті не треба. Сморід почнеться сильний, дістане до Друскінінкая, а місця там хароші, зачотні

Краще вдавити по-тихому. Штати можуть, якщо треба.
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26.05.2021 00:44 Ответить
Теж варіант...

США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 6328
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26.05.2021 00:54 Ответить
США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 2488
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26.05.2021 00:39 Ответить
Ще одна з провалами в пам*яті ...

Вчора тріщала, що білий дім поки не вводитиме санкцій, бо треба провести прозоре розслідування і побачити ...

Тримають всіх за дурників. Думають, що ніхто не пам*ятає, що вони морозили.
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26.05.2021 01:58 Ответить
https://censor.net/ru/news/3267236/ssha_poka_ne_budut_vvodit_sanktsii_protiv_belarusi_izza_intsidenta_s_samoletom_ryanair_belyyi_dom

24.05.21 23:59 США пока не будут вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair, - Белый дом

США осуждают посадку самолета Ryanair в Минске и задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, однако пока не планируют вводить санкции против Беларуси.
Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
"Могу сказать, что мы возмущены. Однако мы не готовы юридически изменить формулировки относительно угона или санкций. Для этого требуется определенный процесс", - отметила Псаки.
По ее словам, нужно провести прозрачное, вызывающее доверие расследование. Только после этого можно говорить о введении ограничений в отношении Беларуси.

По ходу, деменція - заразна. Передається повітряно-крапельним шляхом.
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26.05.2021 02:00 Ответить
слово санкции от запада вызывают только смех. ну уже бы не позорились, просто выражайте обеспокоенность, это те же санкции)))
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26.05.2021 06:30 Ответить
Що там відбулося в сша? Звідки разброд і шатанія в команді Джо?
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26.05.2021 07:25 Ответить
 
 