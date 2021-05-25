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Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом

Президент США Джо Байден рассчитывает обсудить на саммите с президентом России Владимиром Путиным проблемы, связанные с Украиной, Беларусью и тему стратегической стабильности.

Об этом сообщила во вторник на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем, что они уделят много времени стратегической стабильности", - сказала она.

"Президент США также поднимет тему Украины, подчеркнув поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, он также планирует обсудить Беларусь и передать нашу сильную обеспокоенность событиями там", - добавила Псаки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков о встрече Путина и Байдена: Вопросы стабильности и контроля над вооружениями будут в повестке дня

Ранее Белый дом и Кремль подтвердили, что первая официальная встреча Байдена и Путина состоится в Женеве 16 июня этого года.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7602
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25.05.2021 20:56
+8
Пора выполнять обещания, Джо.Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 6230
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25.05.2021 20:54
+7
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3872
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25.05.2021 20:52
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Туалетная бумага с усами бы и Байдена перехватила)))
Если бы поступил приказ от ее лысого пользователя.
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25.05.2021 20:46 Ответить
Угости ***** "White Horse" с полонием.
Что бы гарантированно и безвозвратно.
И боярам пару ящиков в подарок.
Для компании в аду.
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25.05.2021 20:46 Ответить
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1177
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25.05.2021 20:48 Ответить
не надо обсуждать Украину, обсуждайте индейцев и бурятов! старое,трусливое и лживое пердило !!

Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 5299
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25.05.2021 20:49 Ответить
Це добре. А я планую випити чайку.
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25.05.2021 20:51 Ответить
Пожалуй тоже выпью.
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25.05.2021 20:59 Ответить
Зачем ты так к жителям Астрахани?😧
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25.05.2021 20:53 Ответить
Вздрочнув вже на толіка? Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 6939
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25.05.2021 20:55 Ответить
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7602
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25.05.2021 20:56 Ответить
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8980 Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 6640
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25.05.2021 20:58 Ответить
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 9381
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25.05.2021 21:00 Ответить
ахахахаха Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 560
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25.05.2021 21:04 Ответить
Ты с какая цель сосать мужчина гендерного петух, руссиан свине?
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25.05.2021 20:57 Ответить
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3872
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25.05.2021 20:52 Ответить
Пора выполнять обещания, Джо.Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 6230
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25.05.2021 20:54 Ответить
Ничтожество во главе мощной державы делает её немощной подстилкой для врагов.
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25.05.2021 21:05 Ответить
Та вже як би п*ятий місяць президентства іде ...
І кінця не передбачається: про нього персонаж навіть не згадує, навпаки - збирається нормалізовувати стосунки.
І ще ж ведуться сектанти на цей дешевий агітпроп.
А іконку =великого українського святого козака байди= поставить можете, бо давно не було ?
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25.05.2021 21:06 Ответить
у дедушки деменция, он уже не помнит
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25.05.2021 21:29 Ответить
Розумна людина ніколи не зможе довести дурню те, що він дурень саме тому, що він дурень. Так і з путлєрком: воно впевнене, що країни, які були колись у складі СРСР та "варшавського договору" - то їхня "вотчина", "дійна корова", яку тільки вони мають право доїти.
Наведу висловлювання одноокого з 1812 року "Щоб врятувати Росію треба спалити Москву". Але історія не стоїть на місці і розвиток людства вимагає перефразування вислову Кутузова: "Щоб врятувати людство треба знищити московію"
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25.05.2021 21:01 Ответить
Може Байден придушить того цапа...
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25.05.2021 21:02 Ответить
Да сча! -Він звітується про виконану роботу!
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25.05.2021 21:06 Ответить
Обсуждать не надо,******* напалмом тесловскими штуковинами ***** как раз в самый раз...
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25.05.2021 21:07 Ответить
Як і писала вчора: нічого щодо Білорусі, бо ж боїться розгнівати х**ло і зірвати таку випрошену-вимолену зустріч.
Узгоджуватиме детальки з =кіллером=.
Та ділитиме сфери впливу.
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25.05.2021 21:07 Ответить
а шо там на канадии? - без юльчонка и новостей нихт...

missing...
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25.05.2021 21:11 Ответить
Я теж за нею сумую, така гумористка в ОПі сиділа.
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25.05.2021 21:18 Ответить
Ну шо байдераст , накатишь водочки по поводу скорой встречи твоего вошдя с кацапским ханом ?
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25.05.2021 22:57 Ответить
нет, конечно ************ брайтоновский-перефлагинутый...
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25.05.2021 23:05 Ответить
не порядок , Джо так старался угодить , даже СП2 разрешил достроить , а ты вдруг трезвым останешься ,кацапик ? Неужели весь стекломой в АутоЗон закончился ? Загляни в СевенЕлевен .

..
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25.05.2021 23:10 Ответить
а заделайся хреком режелизальник? - вас там в пиредере так все...
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25.05.2021 23:16 Ответить
в Польшу поеду - вас там идиотов до зуя
ну или в канадию - там тоже одни медведи люди...
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25.05.2021 23:08 Ответить
Тебя кацапа ни в Польшу ни в Канаду не пустят . Харю твою рязанскую никто там видеть не захочет.
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25.05.2021 23:11 Ответить
Будет что-то продавать, или покупать.
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25.05.2021 21:15 Ответить
Bla bla bla... за Украіну вони курва поговорять (!)а крім говорилок ні про що реально можеш нагнути кацапню ? О то ж бо...! Я знав що ти ще той пи@тун..
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25.05.2021 21:16 Ответить
Говорить будут каждый о своей выгоде.
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25.05.2021 21:36 Ответить
Та то сто відсотків ...голова в них не болить за Украіну
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25.05.2021 21:42 Ответить
При Трампаксє такого не було! Рудий чубчик навіть не знав де ця Україна та Білорусь знаходяться. Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1746
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25.05.2021 21:22 Ответить
он до сих пор не знает, гольфирует во Флориде, животик нагуливает - спортсмен бо!....
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25.05.2021 21:32 Ответить
Тебе кацапу , Трамп в подьезде насрал ? Предпочитаешь слабоумного Байдена заполняющего страну нелегалами со всех мировых помоек , вводящего расовую теорию во всех учебных заведениях , бензин по $7 за галлон , целовашки обнимашки с путиным , китаем и достройку СП2 ?
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25.05.2021 23:01 Ответить
Україна - не Кувейт, дядько Сем особо не зацікавлений
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25.05.2021 21:23 Ответить
Украина сама за себя стоять не хочет - почему дядя Сем за нее ето должен делать?
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25.05.2021 21:54 Ответить
Все правильно. Але чому дядько Сем за Кувейт впрягся?
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25.05.2021 22:21 Ответить
долбодятлам с айди > 486000 - не отвечаю - не вижу смысла...
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25.05.2021 22:24 Ответить
Не з'їжджай з теми. По суті питання можеш щось сказати?
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25.05.2021 22:38 Ответить
можу - вон пошел!
и ето имренно по сути...
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25.05.2021 22:40 Ответить
ти вже став справжнім поп-корном )
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25.05.2021 22:40 Ответить
чи ти, кацапьонок, української не розумієш?
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25.05.2021 22:42 Ответить
Ты кацапчик , быстро слился с темы , но служба обязывает сидеть на цензоре .
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25.05.2021 23:04 Ответить
ну или хамасом? - ***** от *****а далеко не упадет.
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25.05.2021 23:18 Ответить
Потому как дядя Байден деньги от Украины получал и не малые .Пусть хотябы их отработает , старый маразматик .
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25.05.2021 23:03 Ответить
обсуждать слід саму паРАшку
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25.05.2021 21:53 Ответить
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2209 Жаль что многие ведутся на эту уловку, подмену источника проблем и угроз: обсуждать Украину вместо расии.
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25.05.2021 22:08 Ответить
ти мене знаєш, нонкорформісте (чи що ти там є): ти для мене - огидне створіння... але й оскільки кацапія залишається головним пдрасом в регіоні, то її й слід обговорювати...
п.с. я розумію дипломатію й усіляке таке... і так воно й буде Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3123
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25.05.2021 22:23 Ответить
Опять заключат одностороннее соглашение.
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25.05.2021 21:58 Ответить
мабуть мріє теж зазирнути в очіці *****?
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25.05.2021 22:11 Ответить
але ось що цікаво, донбас і крим... що сталося із З/п і пенсіями?
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25.05.2021 22:31 Ответить
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 4033
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25.05.2021 22:22 Ответить
Лапоть ликовий! Парєбрік там Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1439
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25.05.2021 22:31 Ответить
в акуєнному світі ти живеш))) чим накидаєшся, цапе?
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25.05.2021 22:29 Ответить
Ты ordered для того, чтобы elimination собственные сексуальное ФРАГМЕНТ ТКАНИ away и эвакуация beyond преграда сношаться твой, кора-ботинок Город Испражнения.
(Ану прибери звідси свою статеву ганчірку і геть за поребрик, лапоть сизранський)
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25.05.2021 22:56 Ответить
P S.: був кацап і нема кацапа.
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25.05.2021 22:57 Ответить
Байден планує обговорити з Путіним Україну і Білорусь, - Білий дім - Цензор.НЕТ 2863

Поховали москаля
край дороги -
видно руки, видно ноги,
видно роги...
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26.05.2021 13:18 Ответить
Джо будет извиняться за "убийцу" .
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25.05.2021 23:07 Ответить
Байден після зливу компромату на його сина в англійскій пресі різко поміняв риторику про Х...ла печально але нас зливають потрохи...
Хоча ми самі злили себе з 2014 року так ніхто і не збудував ******* армію... ні безпілотників ні авіації ні пво... тільки танків наробили і катерів бракон'єрів лякати...
плюс тотальна корупція повсюди....
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25.05.2021 23:33 Ответить
 
 