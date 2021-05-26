Новая мутация коронавируса выявлена в Бразилии

В Бразилии обнаружена новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2. Вариант P4 имеет неизвестное происхождение.

Об этом globo заявил вице-президент Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужо Жуниор, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Впервые его обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу, после чего он получил широкое распространение в Порту-Феррейре.

"Определить, является ли он более заразным или опасным, чем обычный вирус, пока невозможно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вариант P4 имеет общее происхождение с "бразильскими" штаммами Р1 и Р2 и "филиппинским" P3.

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