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Нову мутацію коронавірусу виявлено ​​в Бразилії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Нову мутацію коронавірусу виявлено ​​в Бразилії

У Бразилії виявлено новий різновид коронавірусу SARS-CoV-2. Варіант P4 має невідоме походження.

Про це globo заявив віцепрезидент Бразильського товариства вірусології Жоао Песоа Араужо Жуніор, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вперше його виявили в зразку з Мокока, муніципалітету в Сан-Паулу, після чого він набув широкого поширення в Порту-Феррейрі.

"Визначити, чи є він більш заразним або небезпечним, ніж звичайний вірус, поки неможливо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що варіант P4 має спільне походження з "бразильськими" штамами Р1 і Р2 та "філіппінським" P3.

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Топ коментарі
+3
Каждая уважающая себя страна должна иметь короно-мутацию!В Украине это Зе!-муДация
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26.05.2021 09:17
+1
Все ближе и ближе к гондурасскому .... Новая мутация коронавируса выявлена в Бразилии - Цензор.НЕТ 2576
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26.05.2021 09:05
+1
***
каждая уважающая себя страна должна иметь свой вирус-мутант...
(всемирная организация здравоохранения)
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26.05.2021 09:26
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Новая мутация коронавируса выявлена в Бразилии - Цензор.НЕТ 6193
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26.05.2021 08:56 Відповісти
PR-агентство Fazze зі зв'язками з Росією запропонувало гроші французьким і німецьким «лідерам думок», щоб вони поширювали хибне звинувачення в тому, що вакцина від коронавірусу компанії Pfizer/BioNTech є причиною «сотень смертей», повідомила газета The Guardian. Як повідомляв ZAXID.NET, раніше стало відомо, що вакцину AstraZeneca, на користь якої європейським блогерам пропонували очорнювати Pfizer, виготовлятимуть також у Росії.

Компанія Fazze заявила, що вона є «маркетинговою платформою з впливу, яка з'єднує блогерів і рекламодавців» і стверджувала, що базується на 5 Percy Street в Лондоні, але не зареєстрована там. Згідно з даними у соцмережі LinkedIn, керівництво Fazze приїхало з Москви і працювало в агентстві, яке заснував російський підприємець. У вівторок Fazze закрила свій сайт і профіль в Instagram.

Минулого тижня агентство зв'язалося з кількома французькими YouTube-блогерами, які займаються питаннями охорони здоров'я та науки, і просило їх поганою англійською «пояснити», що «рівень смертності серед вакцинованих Pfizer майже втричі вищий, ніж серед вакцинованих AstraZeneca».

Лідерам думок сказали опублікувати на своїх сторінках у YouTube, Instagram або TikTok посилання на матеріали в Le Monde, Reddit і Ethical Hacker нібито про витік звіту, що містить дані, які нібито підтверджують це твердження. Але the Guardian зазначає, що стаття в Le Monde стосується даних, які, як повідомляється, російські хакери викрали з Європейського агентства з лікарських засобів і опублікували в дарк вебі. Вона не містить інформації про показники смертності. Сторінки на двох інших сайтах були видалені.

Крім того, блогерів попросили сказати своїм підписникам, що «основні засоби масової інформації ігнорують цю тему» і запитати: «Чому деякі уряди активно купують вакцину Pfizer, яка є небезпечною для здоров'я людей?» Лист також містив прохання «поводитися так, як ніби у вас є пристрасть і інтерес до цієї теми» й уникати використання слів «реклама» або «спонсорований» в повідомленнях або відео, тому що «матеріал повинен бути представлений як ваша особиста незалежна думка».

Скріншоти листів від компанії опублікував в Twitter Лео Грассі, популярний французький науковий YouTube-блогер з майже 1,2 млн підписників. Грассі сказав, що у кампанії був «колосальний бюджет», але агентство відмовилося назвати свого клієнта.
Німецький блогер з 1,5 млн підписників Мірко Дротчман також опублікував скріншот електронного листа з проханням взяти участь в «інформаційній кампанії» про «значну кількість смертей» після щеплення Pfizer.
https://zaxid.net/news/
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26.05.2021 08:57 Відповісти
Все ближе и ближе к гондурасскому .... Новая мутация коронавируса выявлена в Бразилии - Цензор.НЕТ 2576
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26.05.2021 09:05 Відповісти
Каждая уважающая себя страна должна иметь короно-мутацию!В Украине это Зе!-муДация
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26.05.2021 09:17 Відповісти
ой, да хватит уже. сколько людей, столько мутаций.
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26.05.2021 09:21 Відповісти
***
каждая уважающая себя страна должна иметь свой вирус-мутант...
(всемирная организация здравоохранения)
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26.05.2021 09:26 Відповісти
как вариант Ново-Санджарский штамм коронавируса. И звучит не плохо Нову мутацію коронавірусу виявлено ​​в Бразилії - Цензор.НЕТ 354
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26.05.2021 09:28 Відповісти
ну...с названием мы еще подискутируем )))))) накидаем от души...
главное чтоб мутант был безобидный и небольшого роста срока действия... и без поноса и гундоса остаточных проявлений )))))...как пришел - так и ушел )))))))
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26.05.2021 09:35 Відповісти
Это ...токо от неудачного спаривания летучих мышей, которые транзитом летели из Уханя.
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26.05.2021 10:12 Відповісти
Надо отследить, поставлялась ли российская вакцина в эти страны?
Боюсь, что везде, где наследит Россия, везде возникают проблемы.
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26.05.2021 11:03 Відповісти
 
 