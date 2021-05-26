Нову мутацію коронавірусу виявлено ​​в Бразилії

У Бразилії виявлено новий різновид коронавірусу SARS-CoV-2. Варіант P4 має невідоме походження.

Про це globo заявив віцепрезидент Бразильського товариства вірусології Жоао Песоа Араужо Жуніор, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вперше його виявили в зразку з Мокока, муніципалітету в Сан-Паулу, після чого він набув широкого поширення в Порту-Феррейрі.

"Визначити, чи є він більш заразним або небезпечним, ніж звичайний вірус, поки неможливо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що варіант P4 має спільне походження з "бразильськими" штамами Р1 і Р2 та "філіппінським" P3.

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