Кабмин предложит СНБО ввести санкции против 11 российских актеров
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Кабинет Министров планирует на сегодняшнем заседании ввести санкции против 11 российских представителей сферы культуры и искусств.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня правительства.
Докладывать по данному вопросу будет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Так, в трехдневный срок предлагается вынести на рассмотрение СНБО возможность введения санкций в отношении следующих актеров:
- Владимира Вдовиченкова;
- Жанны Эппле;
- Ольги Кабо;
- Дмитрия Орлова;
- Александра Петрова;
- Евгения Пронина;
- Анастасии Сланевской;
- Евгения Стычкина;
- Ярослава Сумишевского;
- Павла Трубинера;
- Алексея Чадова.
Санкции предлагают ввести сроком на три года.
Кроме того, глава МВД Арсен Аваков инициировал изменения в нормы питания военнослужащих Вооруженных сил и других военных формирований, а глава Минобороны Андрей Таран - утверждение перечня международных специализированных организаций, их представительств, осуществляющих закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения.
Министр экономики Алексей Любченко инициировал рассмотрение проекта постановления об утверждении порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по строительству пограничных инспекционных постов и улучшению доступа сельскохозяйственных малых и средних предприятий к экспортным рынкам.
В то же время, на заседании Кабмина планируют согласовать и проекты указов президента о Дне администратора центра предоставления административных услуг, а также о назначении государственных стипендий чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр. Кроме того, правительство может согласовать проект распоряжения президента о делегации Украины для участия в работе 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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