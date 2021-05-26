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Новости Политика Украины
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Кабмин предложит СНБО ввести санкции против 11 российских актеров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин предложит СНБО ввести санкции против 11 российских актеров

Кабинет Министров планирует на сегодняшнем заседании ввести санкции против 11 российских представителей сферы культуры и искусств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня правительства.

Докладывать по данному вопросу будет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Так, в трехдневный срок предлагается вынести на рассмотрение СНБО возможность введения санкций в отношении следующих актеров:

- Владимира Вдовиченкова;
- Жанны Эппле;
- Ольги Кабо;
- Дмитрия Орлова;
- Александра Петрова;
- Евгения Пронина;
- Анастасии Сланевской;
- Евгения Стычкина;
- Ярослава Сумишевского;
- Павла Трубинера;
- Алексея Чадова.

Санкции предлагают ввести сроком на три года.

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Кроме того, глава МВД Арсен Аваков инициировал изменения в нормы питания военнослужащих Вооруженных сил и других военных формирований, а глава Минобороны Андрей Таран - утверждение перечня международных специализированных организаций, их представительств, осуществляющих закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения.

Министр экономики Алексей Любченко инициировал рассмотрение проекта постановления об утверждении порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по строительству пограничных инспекционных постов и улучшению доступа сельскохозяйственных малых и средних предприятий к экспортным рынкам.

В то же время, на заседании Кабмина планируют согласовать и проекты указов президента о Дне администратора центра предоставления административных услуг, а также о назначении государственных стипендий чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр. Кроме того, правительство может согласовать проект распоряжения президента о делегации Украины для участия в работе 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

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мышиная возня.
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26.05.2021 09:58 Ответить
Это уже воспринимается, как комедия. Кабмин предложит СНБО ввести санкции против 11 российских актеров - Цензор.НЕТ 4201
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26.05.2021 10:00 Ответить
А хіба ні? Адже країною рулить комік.
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26.05.2021 12:54 Ответить
А нельзя сразу всем касабам запретить въезд по умолчанию, а разрешать только по уважительной причине? Не черный список создавать, а белый? Кто в белом, тому можно. Остальным - нехай щастить!
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26.05.2021 10:51 Ответить
Вся русня из культурного пула которая сюда прется это диверсанты.Они едут сюда разносить вонючий руцкий мир.Даже либералы рано или поздно вскрываются и начинают гадить.Как это было недавно с икспердом по украинской кухне Макаревичем
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26.05.2021 13:31 Ответить
 
 