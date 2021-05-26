Кабмін запропонує РНБО запровадити санкції проти 11 російських акторів

Кабінет Міністрів планує на сьогоднішньому засіданні запровадити санкції проти 11 російських представників сфери культури і мистецтв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному уряду.

Доповідати з цього питання буде віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Так, у триденний термін пропонується винести на розгляд РНБО можливість запровадження санкцій щодо таких акторів:

- Володимира Вдовіченкова;

- Жанни Епплє;

- Ольги Кабо;

- Дмитра Орлова;

- Олександра Петрова;

- Євгенія Проніна;

- Анастасії Сланевської;

- Євгенія Стичкіна;

- Ярослава Сумішевського;

- Павла Трубінера;

- Олексія Чадова.

Санкції пропонують запровадити терміном на три роки.

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Крім того, глава МВС Арсен Аваков ініціював зміни до норм харчування військовослужбовців Збройних сил та інших військових формувань, а глава Міноборони Андрій Таран - затвердження переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їхніх представництв, які здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Міністр економіки Олексій Любченко ініціював розгляд проєкту постанови про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з будівництва прикордонних інспекційних постів і поліпшення доступу сільськогосподарських малих і середніх підприємств до експортних ринків.

Водночас на засіданні Кабміну планують погодити і проєкти указів президента про День адміністратора центру надання адміністративних послуг, а також про призначення державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор. Крім того, уряд може погодити проєкт розпорядження президента про делегацію України для участі в роботі 74-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.