Кабмін запропонує РНБО запровадити санкції проти 11 російських акторів
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Кабінет Міністрів планує на сьогоднішньому засіданні запровадити санкції проти 11 російських представників сфери культури і мистецтв.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному уряду.
Доповідати з цього питання буде віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Так, у триденний термін пропонується винести на розгляд РНБО можливість запровадження санкцій щодо таких акторів:
- Володимира Вдовіченкова;
- Жанни Епплє;
- Ольги Кабо;
- Дмитра Орлова;
- Олександра Петрова;
- Євгенія Проніна;
- Анастасії Сланевської;
- Євгенія Стичкіна;
- Ярослава Сумішевського;
- Павла Трубінера;
- Олексія Чадова.
Санкції пропонують запровадити терміном на три роки.
Крім того, глава МВС Арсен Аваков ініціював зміни до норм харчування військовослужбовців Збройних сил та інших військових формувань, а глава Міноборони Андрій Таран - затвердження переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їхніх представництв, які здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення.
Міністр економіки Олексій Любченко ініціював розгляд проєкту постанови про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з будівництва прикордонних інспекційних постів і поліпшення доступу сільськогосподарських малих і середніх підприємств до експортних ринків.
Водночас на засіданні Кабміну планують погодити і проєкти указів президента про День адміністратора центру надання адміністративних послуг, а також про призначення державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор. Крім того, уряд може погодити проєкт розпорядження президента про делегацію України для участі в роботі 74-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.
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