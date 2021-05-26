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Кабмін запропонує РНБО запровадити санкції проти 11 російських акторів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін запропонує РНБО запровадити санкції проти 11 російських акторів

Кабінет Міністрів планує на сьогоднішньому засіданні запровадити санкції проти 11 російських представників сфери культури і мистецтв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному уряду.

Доповідати з цього питання буде віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Так, у триденний термін пропонується винести на розгляд РНБО можливість запровадження санкцій щодо таких акторів:

- Володимира Вдовіченкова;
- Жанни Епплє;
- Ольги Кабо;
- Дмитра Орлова;
- Олександра Петрова;
- Євгенія Проніна;
- Анастасії Сланевської;
- Євгенія Стичкіна;
- Ярослава Сумішевського;
- Павла Трубінера;
- Олексія Чадова.

Санкції пропонують запровадити терміном на три роки.

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Крім того, глава МВС Арсен Аваков ініціював зміни до норм харчування військовослужбовців Збройних сил та інших військових формувань, а глава Міноборони Андрій Таран - затвердження переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їхніх представництв, які здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Міністр економіки Олексій Любченко ініціював розгляд проєкту постанови про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з будівництва прикордонних інспекційних постів і поліпшення доступу сільськогосподарських малих і середніх підприємств до експортних ринків.

Водночас на засіданні Кабміну планують погодити і проєкти указів президента про День адміністратора центру надання адміністративних послуг, а також про призначення державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор. Крім того, уряд може погодити проєкт розпорядження президента про делегацію України для участі в роботі 74-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.

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мышиная возня.
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26.05.2021 09:58 Відповісти
Это уже воспринимается, как комедия. Кабмин предложит СНБО ввести санкции против 11 российских актеров - Цензор.НЕТ 4201
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26.05.2021 10:00 Відповісти
А хіба ні? Адже країною рулить комік.
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26.05.2021 12:54 Відповісти
А нельзя сразу всем касабам запретить въезд по умолчанию, а разрешать только по уважительной причине? Не черный список создавать, а белый? Кто в белом, тому можно. Остальным - нехай щастить!
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26.05.2021 10:51 Відповісти
Вся русня из культурного пула которая сюда прется это диверсанты.Они едут сюда разносить вонючий руцкий мир.Даже либералы рано или поздно вскрываются и начинают гадить.Как это было недавно с икспердом по украинской кухне Макаревичем
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26.05.2021 13:31 Відповісти
 
 