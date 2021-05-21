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Министерство развития экономики, торговли и с/г переименовали в Минэкономики
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет министров переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Министерство экономики.
Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства в пятницу. Об этом свидетельствует постановление Кабмина №504 от 21 мая 2021 года, сообщает Цензор.НЕТ.
"Переименовать Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Минэкономики", – говорится в документе.
На правительственном портале также обнародовано распоряжение об увольнении Алексея Любченко с должности главы Государственной налоговой службы.
Как сообщалось, Верховная Рада 20 мая назначила Любченко на должность министра экономики.
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П.С. По следам пресс-конференции.....
Пристегните ремни, потому что Украину ждет небывалый экономический взлет.
"У вересні 2019 р. Постановою Верховної Ради України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України перейменовано у Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України."
Ну ничего, пережили рыгоаналов, переживем и ЗЕленую чуму.