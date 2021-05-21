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Новости Политика Украины
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Министерство развития экономики, торговли и с/г переименовали в Минэкономики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министерство развития экономики, торговли и с/г переименовали в Минэкономики

Кабинет министров переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Министерство экономики.

Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства в пятницу. Об этом свидетельствует постановление Кабмина №504 от 21 мая 2021 года, сообщает Цензор.НЕТ.

"Переименовать Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Минэкономики", – говорится в документе.

На правительственном портале также обнародовано распоряжение об увольнении Алексея Любченко с должности главы Государственной налоговой службы.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 мая назначила Любченко на должность министра экономики.

Также читайте: Лерос обвинил Любченко в "скрутках" НДС: Что вы такого скручиваете Ермаку и Зеленскому, что вас посадили не в тюрьму, а в кресло министра?

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Потужно! Министерство развития экономики, торговли и с/г переименовали в Минэкономики - Цензор.НЕТ 7099
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21.05.2021 21:01
+4
Ну наконец-то мы дождались реальных экономических реформ.
Пристегните ремни, потому что Украину ждет небывалый экономический взлет.
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21.05.2021 21:13
+4
Министерство развития экономики, торговли и с/г переименовали в Минэкономики - Цензор.НЕТ 8547
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21.05.2021 21:14
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Потужно! Министерство развития экономики, торговли и с/г переименовали в Минэкономики - Цензор.НЕТ 7099
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21.05.2021 21:01 Ответить
Най,най !!!))
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21.05.2021 21:11 Ответить
Йанипоньял, зрада или перемога?
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21.05.2021 21:03 Ответить
зміна назви борделю
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21.05.2021 22:43 Ответить
Нет Золотой Долины, всё проигрыш и прах...
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21.05.2021 22:59 Ответить
На очереди переименование "Офиса ПреЗедента" в "Офис философа".....
П.С. По следам пресс-конференции.....
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21.05.2021 21:04 Ответить
Швидше у Офіс звіздуна. 😊
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21.05.2021 21:20 Ответить
"мрійника" Министерство развития экономики, торговли и с/г переименовали в Минэкономики - Цензор.НЕТ 7520
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21.05.2021 21:45 Ответить
Це найпотужніша рехворма ,от тепер заживемо,нараз ВВП та рівень життя стримко підут в гору !!!)))
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21.05.2021 21:10 Ответить
Ну наконец-то мы дождались реальных экономических реформ.
Пристегните ремни, потому что Украину ждет небывалый экономический взлет.
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21.05.2021 21:13 Ответить
Министерство развития экономики, торговли и с/г переименовали в Минэкономики - Цензор.НЕТ 8547
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21.05.2021 21:14 Ответить
І запасіться паперовими пакетами для риготини !!!)))
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21.05.2021 21:17 Ответить
"Как ви шхуну назовете ,так она и попливет" !!!!))))
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21.05.2021 21:15 Ответить
Во что мы переименуем зебобиков?
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21.05.2021 21:16 Ответить
В зетузіків !!!)))
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21.05.2021 21:18 Ответить
Давно пора, така довга назва ще муляла око з часів диктатури Януковича, коли міністром економічного розвитку і торгівлі був... нагадайте хто.
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21.05.2021 21:17 Ответить
Як же зедебілу небагато треба задля щастя. Министерство развития экономики, торговли и с/г переименовали в Минэкономики - Цензор.НЕТ 6811
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21.05.2021 21:20 Ответить
Шо давно пора? За два роки скисло і засмерділось?
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21.05.2021 21:23 Ответить
Імітатори, плять. Вибачте. "Бурхлива" діяльність. Скільки часу і грошей піде на це перейменування?
"У вересні 2019 р. Постановою Верховної Ради України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України перейменовано у Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України."
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21.05.2021 21:21 Ответить
И шо?? Сразу полегчает или постепенно ...от этого переименования???
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21.05.2021 21:27 Ответить
Ну так нет же никакого развития, привели название к актуальному состоянию
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22.05.2021 18:17 Ответить
...кровати переставляли, меняли сосен, шо не так?!... Министерство развития экономики, торговли и с/г переименовали в Минэкономики - Цензор.НЕТ 4865
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21.05.2021 21:27 Ответить
У Кабмина лучше всего получается заниматься х@ней!
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21.05.2021 21:32 Ответить
Как писал дедушка Крылов : а вы, друзья, как не садитесь, вы в музыканты не годитесь. То-же самое у найвелычнишого говноралиссимуса, ну не идут к нему специалисты в кабмин. Это примерно, как в говно ЗЕленое вступить, век не отмоешься. Если страной правит ЗЕбанько, в кабмине только зебанутые и законодатели в ВР имеют ЗЕбанутое монобольшинство, поэтому, как не крути, у них везде получается жопа. Зеленая.
Ну ничего, пережили рыгоаналов, переживем и ЗЕленую чуму.
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21.05.2021 21:33 Ответить
Ото зебільне товариство заживе!!! Е-ге-гей!!! 😁
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21.05.2021 22:10 Ответить
 
 