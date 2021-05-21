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Міністерство розвитку економіки, торгівлі і с/г перейменували на Мінекономіки
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кабінет міністрів перейменував Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства на Міністерство економіки.
Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю. Про це свідчить постанова Кабміну №504 від 21 травня 2021 року, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Перейменувати Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства на Мінекономіки", - сказано в документі.
На урядовому порталі також оприлюднено розпорядження про звільнення Олексія Любченка з посади голови Державної податкової служби.
Як повідомлялося, Верховна Рада 20 травня призначила Любченка на посаду міністра економіки.
Топ коментарі
+4 vitaliymkua
показати весь коментар21.05.2021 21:01
+4 IN UA 7395a7cc
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+4 vitaliymkua
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П.С. По следам пресс-конференции.....
Пристегните ремни, потому что Украину ждет небывалый экономический взлет.
"У вересні 2019 р. Постановою Верховної Ради України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України перейменовано у Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України."
Ну ничего, пережили рыгоаналов, переживем и ЗЕленую чуму.