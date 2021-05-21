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Міністерство розвитку економіки, торгівлі і с/г перейменували на Мінекономіки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і с/г перейменували на Мінекономіки

Кабінет міністрів перейменував Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства на Міністерство економіки.

Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю. Про це свідчить постанова Кабміну №504 від 21 травня 2021 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перейменувати Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства на Мінекономіки", - сказано в документі.

На урядовому порталі також оприлюднено розпорядження про звільнення Олексія Любченка з посади голови Державної податкової служби.

Як повідомлялося, Верховна Рада 20 травня призначила Любченка на посаду міністра економіки.

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Топ коментарі
+4
Потужно! Министерство развития экономики, торговли и с/г переименовали в Минэкономики - Цензор.НЕТ 7099
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21.05.2021 21:01
+4
Ну наконец-то мы дождались реальных экономических реформ.
Пристегните ремни, потому что Украину ждет небывалый экономический взлет.
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21.05.2021 21:13
+4
Министерство развития экономики, торговли и с/г переименовали в Минэкономики - Цензор.НЕТ 8547
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21.05.2021 21:14
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Потужно! Министерство развития экономики, торговли и с/г переименовали в Минэкономики - Цензор.НЕТ 7099
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21.05.2021 21:01 Відповісти
Най,най !!!))
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21.05.2021 21:11 Відповісти
Йанипоньял, зрада или перемога?
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21.05.2021 21:03 Відповісти
зміна назви борделю
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21.05.2021 22:43 Відповісти
Нет Золотой Долины, всё проигрыш и прах...
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21.05.2021 22:59 Відповісти
На очереди переименование "Офиса ПреЗедента" в "Офис философа".....
П.С. По следам пресс-конференции.....
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21.05.2021 21:04 Відповісти
Швидше у Офіс звіздуна. 😊
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21.05.2021 21:20 Відповісти
"мрійника" Министерство развития экономики, торговли и с/г переименовали в Минэкономики - Цензор.НЕТ 7520
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21.05.2021 21:45 Відповісти
Це найпотужніша рехворма ,от тепер заживемо,нараз ВВП та рівень життя стримко підут в гору !!!)))
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21.05.2021 21:10 Відповісти
Ну наконец-то мы дождались реальных экономических реформ.
Пристегните ремни, потому что Украину ждет небывалый экономический взлет.
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21.05.2021 21:13 Відповісти
Министерство развития экономики, торговли и с/г переименовали в Минэкономики - Цензор.НЕТ 8547
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21.05.2021 21:14 Відповісти
І запасіться паперовими пакетами для риготини !!!)))
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21.05.2021 21:17 Відповісти
"Как ви шхуну назовете ,так она и попливет" !!!!))))
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21.05.2021 21:15 Відповісти
Во что мы переименуем зебобиков?
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21.05.2021 21:16 Відповісти
В зетузіків !!!)))
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21.05.2021 21:18 Відповісти
Давно пора, така довга назва ще муляла око з часів диктатури Януковича, коли міністром економічного розвитку і торгівлі був... нагадайте хто.
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21.05.2021 21:17 Відповісти
Як же зедебілу небагато треба задля щастя. Министерство развития экономики, торговли и с/г переименовали в Минэкономики - Цензор.НЕТ 6811
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21.05.2021 21:20 Відповісти
Шо давно пора? За два роки скисло і засмерділось?
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21.05.2021 21:23 Відповісти
Імітатори, плять. Вибачте. "Бурхлива" діяльність. Скільки часу і грошей піде на це перейменування?
"У вересні 2019 р. Постановою Верховної Ради України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України перейменовано у Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України."
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21.05.2021 21:21 Відповісти
И шо?? Сразу полегчает или постепенно ...от этого переименования???
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21.05.2021 21:27 Відповісти
Ну так нет же никакого развития, привели название к актуальному состоянию
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22.05.2021 18:17 Відповісти
...кровати переставляли, меняли сосен, шо не так?!... Министерство развития экономики, торговли и с/г переименовали в Минэкономики - Цензор.НЕТ 4865
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21.05.2021 21:27 Відповісти
У Кабмина лучше всего получается заниматься х@ней!
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21.05.2021 21:32 Відповісти
Как писал дедушка Крылов : а вы, друзья, как не садитесь, вы в музыканты не годитесь. То-же самое у найвелычнишого говноралиссимуса, ну не идут к нему специалисты в кабмин. Это примерно, как в говно ЗЕленое вступить, век не отмоешься. Если страной правит ЗЕбанько, в кабмине только зебанутые и законодатели в ВР имеют ЗЕбанутое монобольшинство, поэтому, как не крути, у них везде получается жопа. Зеленая.
Ну ничего, пережили рыгоаналов, переживем и ЗЕленую чуму.
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21.05.2021 21:33 Відповісти
Ото зебільне товариство заживе!!! Е-ге-гей!!! 😁
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21.05.2021 22:10 Відповісти
 
 