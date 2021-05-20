Рада призначила Любченка першим віцепрем'єром - міністром економіки
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Верховна Рада призначила Олексія Любченка першим віцепрем'єр-міністром України - міністром економіки України.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 293 народні депутати.
Перед голосуванням прем'єр-міністр Денис Шмигаль з парламентська трибуни вніс на розгляд парламенту подання на призначення Любченка і попросив депутатів про підтримку.
Кандидат на посаду першого віцепрем'єра-міністра економіки Олексій Любченко розповів депутатам про своє бачення роботи Мінекономіки.
Любченко вважає, що Мінекономіки має синхронізувати роботу державних органів.
"Пошук стимулів для зростання - ось, що головне", - сказав кандидат у міністри.
За словами Любченка, міністерству важливо продовжувати співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема МВФ.
Він упевнений, що "правоохоронна функція повинна піти з економіки".
Кандидат в міністри зізнався, що розуміє проблеми, "які не один рік накопичувалися" і закликав парламентаріїв допомогти в їх вирішенні.
Говорячи про розвиток бізнесу і створення нових робочих місце, Любченко запевнив, що "категорично підтримує" великий і малий бізнес.
Народний депутат "ЄС" Ніна Южаніна запитала Любченка, чи брав він участь у розробці проєкту закону, який збільшує податки і "посилює тиск на бізнес". На що кандидат відповів: "Політика - це не моя справа в цьому законопроєкті" і додав, що на малий бізнес немає такого податкового тиску, як на великий.
Він визнав, що в період пандемії податкова нараховує штрафи бізнесу, але в рамках закону.
Любченко виступив перед присутніми і відповів на їхні запитання.
У свою чергу народний депутат "ЄС" Олексій Гончаренко нагадав, що Любченко стане четвертим міністром економіки при президенті Зеленському. Він підкреслив, що "у нас міністрів економіки багато", а з економікою проблеми. Гончаренко впевнений, що у Зеленського немає курсу з розвитку економіки країни.
Народний депутат "Батьківщини" Альона Шкрум зазначила, що парламент "вдвічі більше буде питати" з Любченка, бо він буде не тільки міністром, а й першим віцепрем'єром.
Після голосування Любченко склав присягу.
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2 года Зеленского.Только цифры.
Финансы:
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
Экономика:
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Социальная политика:
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Сти́мул (лат. stimulus - палка погонщика слона или острый металлический наконечник на шесте, которым погоняют буйвола (быка), запряженного в повозку)