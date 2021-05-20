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Новини Політика України
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Рада призначила Любченка першим віцепрем'єром - міністром економіки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада призначила Любченка першим віцепрем'єром - міністром економіки

Верховна Рада призначила Олексія Любченка першим віцепрем'єр-міністром України - міністром економіки України.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 293 народні депутати.

Перед голосуванням прем'єр-міністр Денис Шмигаль з парламентська трибуни вніс на розгляд парламенту подання на призначення Любченка і попросив депутатів про підтримку.

Кандидат на посаду першого віцепрем'єра-міністра економіки Олексій Любченко розповів депутатам про своє бачення роботи Мінекономіки.

Любченко вважає, що Мінекономіки має синхронізувати роботу державних органів.

"Пошук стимулів для зростання - ось, що головне", - сказав кандидат у міністри.

За словами Любченка, міністерству важливо продовжувати співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема МВФ.

Він упевнений, що "правоохоронна функція повинна піти з економіки".

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Кандидат в міністри зізнався, що розуміє проблеми, "які не один рік накопичувалися" і закликав парламентаріїв допомогти в їх вирішенні.

Говорячи про розвиток бізнесу і створення нових робочих місце, Любченко запевнив, що "категорично підтримує" великий і малий бізнес.

Народний депутат "ЄС" Ніна Южаніна запитала Любченка, чи брав він участь у розробці проєкту закону, який збільшує податки і "посилює тиск на бізнес". На що кандидат відповів: "Політика - це не моя справа в цьому законопроєкті" і додав, що на малий бізнес немає такого податкового тиску, як на великий.

Він визнав, що в період пандемії податкова нараховує штрафи бізнесу, але в рамках закону.

Любченко виступив перед присутніми і відповів на їхні запитання.

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У свою чергу народний депутат "ЄС" Олексій Гончаренко нагадав, що Любченко стане четвертим міністром економіки при президенті Зеленському. Він підкреслив, що "у нас міністрів економіки багато", а з економікою проблеми. Гончаренко впевнений, що у Зеленського немає курсу з розвитку економіки країни.

Народний депутат "Батьківщини" Альона Шкрум зазначила, що парламент "вдвічі більше буде питати" з Любченка, бо він буде не тільки міністром, а й першим віцепрем'єром.

Після голосування Любченко склав присягу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
в тему экономики.. "досягненя" зеленского:
2 года Зеленского.Только цифры.
Финансы:
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
Экономика:
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)

Социальная политика:
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
показати весь коментар
20.05.2021 13:31
+2
"Поиск стимулов для роста - вот, что главное"

Сти́мул (лат. stimulus - палка погонщика слона или острый металлический наконечник на шесте, которым погоняют буйвола (быка), запряженного в повозку)
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20.05.2021 13:32
+1
Вистава кремлівського лялькового балагана триває ,чергова зміна декарацій та ляльок,кремлівський сценарій втілюється в життя !!!)))
показати весь коментар
20.05.2021 13:32
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Правила форума Рада форумчан
в тему экономики.. "досягненя" зеленского:
2 года Зеленского.Только цифры.
Финансы:
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
Экономика:
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)

Социальная политика:
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
показати весь коментар
20.05.2021 13:31 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває ,чергова зміна декарацій та ляльок,кремлівський сценарій втілюється в життя !!!)))
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20.05.2021 13:32 Відповісти
"Поиск стимулов для роста - вот, что главное"

Сти́мул (лат. stimulus - палка погонщика слона или острый металлический наконечник на шесте, которым погоняют буйвола (быка), запряженного в повозку)
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20.05.2021 13:32 Відповісти
Клоунада триває поки не зробимо імпічмент.
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20.05.2021 13:33 Відповісти
Змінюються другорядні лялькі ,але режисура та сценаристи лишаються ті самі !!!)))
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20.05.2021 13:36 Відповісти
Змінюються лялькі ,але сценарій незмінний ,вистава лялькового балагана триває !!!)))
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20.05.2021 13:34 Відповісти
Рада призначила Любченка першим віцепрем'єром - міністром економіки - Цензор.НЕТ 2412
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20.05.2021 13:38 Відповісти
Ну тепер зажівьом.
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20.05.2021 13:34 Відповісти
Стимул є і має бути один-розбудова сувереної, соборної,потужної держави Україна !!!)))
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20.05.2021 13:38 Відповісти
Два місяці тому нам розказували про заплановане зростання економіки протягом року,а 18 травня взяли і звільнили Міністра Петрашко.Це означає,що зростання відміняється,чи вже остаточно провалено?Якщо так,то навіщо складати і приймати бюджет країни,якщо він із року в рік - КОТУ ПІД ХВІСТ.
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20.05.2021 16:13 Відповісти
 
 