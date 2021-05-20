Рада призначила Любченка першим віцепрем'єром - міністром економіки

Верховна Рада призначила Олексія Любченка першим віцепрем'єр-міністром України - міністром економіки України.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 293 народні депутати.

Перед голосуванням прем'єр-міністр Денис Шмигаль з парламентська трибуни вніс на розгляд парламенту подання на призначення Любченка і попросив депутатів про підтримку.

Кандидат на посаду першого віцепрем'єра-міністра економіки Олексій Любченко розповів депутатам про своє бачення роботи Мінекономіки.

Любченко вважає, що Мінекономіки має синхронізувати роботу державних органів.

"Пошук стимулів для зростання - ось, що головне", - сказав кандидат у міністри.

За словами Любченка, міністерству важливо продовжувати співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема МВФ.

Він упевнений, що "правоохоронна функція повинна піти з економіки".

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Кандидат в міністри зізнався, що розуміє проблеми, "які не один рік накопичувалися" і закликав парламентаріїв допомогти в їх вирішенні.

Говорячи про розвиток бізнесу і створення нових робочих місце, Любченко запевнив, що "категорично підтримує" великий і малий бізнес.

Народний депутат "ЄС" Ніна Южаніна запитала Любченка, чи брав він участь у розробці проєкту закону, який збільшує податки і "посилює тиск на бізнес". На що кандидат відповів: "Політика - це не моя справа в цьому законопроєкті" і додав, що на малий бізнес немає такого податкового тиску, як на великий.

Він визнав, що в період пандемії податкова нараховує штрафи бізнесу, але в рамках закону.

Любченко виступив перед присутніми і відповів на їхні запитання.

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У свою чергу народний депутат "ЄС" Олексій Гончаренко нагадав, що Любченко стане четвертим міністром економіки при президенті Зеленському. Він підкреслив, що "у нас міністрів економіки багато", а з економікою проблеми. Гончаренко впевнений, що у Зеленського немає курсу з розвитку економіки країни.

Народний депутат "Батьківщини" Альона Шкрум зазначила, що парламент "вдвічі більше буде питати" з Любченка, бо він буде не тільки міністром, а й першим віцепрем'єром.

Після голосування Любченко склав присягу.