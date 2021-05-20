Рада назначила Любченко первым вице-премьером - министром экономики
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Верховная Рада назначила Алексея Любченко первым вице-премьер-министром Украины - министром экономики Украины.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение – 293 народных депутата.
Перед голосованием премьер-министр Денис Шмыгаль с парламентское трибуны внёс на рассмотрение парламента представление на назначение Любченко и попросил депутатов о поддержке.
Кандидат на должность первого вице-премьера-министра экономики Алексей Любченко рассказал депутатам о своём видении работы Минэкономики.
Любченко считает, что Минэкономики должно синхронизировать работу государственных органов.
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"Поиск стимулов для роста — вот, что главное", - сказал кандидат в министры.
По словам Любченко, министерству важно продолжать сотрудничество с международными партнерами, в частности МВФ.
Он уверен, что "правоохранительная функция должна уйти из экономики".
Кандидат в министры признался, что понимает проблемы, "которые не один год накапливались" и призвал парламентариев помочь в их разрешении.
Говоря о развитие бизнеса и создании новых рабочих место, Любченко заверил, что "категорически поддерживает" большой и малый бизнес.
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Народный депутат "ЕС" Нина Южанина спросила Любченко, принимал ли он участие в разработке проекта закона, который увеличивает налоги и "усиливает давление на бизнес". На что кандидат ответил: "Политика — это не мое дело в этом законопроекте" и добавил, что на малый бизнес нет такого налогового давления, как на большой.
Он признал, что в период пандемии налоговая начисляет штрафы бизнесу, но в рамках закона.
Любченко выступил перед присутствующими и ответил на их вопросы.
В свою очередь народный депутат "ЕС" Алексей Гончаренко напомнил, что Любченко станет четвёртым министром экономики при президенте Зеленском. Он подчеркнул, что "у нас министров экономики много", а с экономикой проблемы. Гончаренко уверен, что у Зеленского нет курса по развитию экономики страны.
Народный депутат "Батькивщины" Алена Шкрум отметила, что парламент "вдвое больше будет спрашивать" с Любченко, так как он будет не только министром, но и первым вице-премьером.
После голосования Любченко принял присягу.
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2 года Зеленского.Только цифры.
Финансы:
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
Экономика:
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Социальная политика:
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Сти́мул (лат. stimulus - палка погонщика слона или острый металлический наконечник на шесте, которым погоняют буйвола (быка), запряженного в повозку)