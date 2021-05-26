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Запрет российских соцсетей положительно повлиял на общую обстановку, - Киберполиция

Новости Цензор.НЕТ Общество

Запрет российских соцсетей положительно повлиял на общую обстановку, - Киберполиция

Запрет российских социальных сетей таких как "ВКонтакте" и "Одноклассники" положительно повлиял на общую ситуацию в Украине. Такую практику нужно продолжать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Киберполиции Александр Гринчак.

По его словам, после блокировки пользоваться этими соцсетями стало неудобно, поскольку чтобы к ним подключиться, нужно "напрячься".

"Но зачем человеку прилагать дополнительное усилие, если есть масса других доступных соцсетей? Потому мы наблюдаем ощутимый спад посещаемости российских соцсетей и отток аудитории из сервисов, которые попали в санкционный список. Это положительно повлияло на общую обстановку. Нужно продолжать", - объяснил Гринчак.

Читайте также: За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+17
Запрет российских соцсетей положительно повлиял на общую обстановку, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 6452
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26.05.2021 12:00
+8
а якщо б увели візовий режим з країною-агресоркою та припинили залізничне сполучення, то обстановка покращилася б ще більше
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26.05.2021 12:03
+7
Та невже?...

"патріот" СерЛєщ в 2017 після заборони рашеських соцмереж:

"Лещенко про заборону соцмереж: Цим займаються авторитарні режими."



https://www.pravda.com.ua/news/2017/05/19/7144415/
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26.05.2021 12:15
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Запрет российских соцсетей положительно повлиял на общую обстановку, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 6452
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26.05.2021 12:00 Ответить
а якщо б увели візовий режим з країною-агресоркою та припинили залізничне сполучення, то обстановка покращилася б ще більше
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26.05.2021 12:03 Ответить
А ще прохання , запустіть їм якогось червя, щоб і по світі їх не було!!!!!!!
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26.05.2021 12:05 Ответить
Там прописаны одни дебилы ! Нормальный человек всю подноготную для всего мира раскрывать не будет !
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26.05.2021 12:15 Ответить
Лучше бы притон опзж запретили !
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26.05.2021 12:08 Ответить
Через впн можна зайти,хоча я сам повністю підтримую заборону.А що до інших соц мереж,то там,проукраїнські акаунти банили і банять.І все це на вимогу москалів.
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26.05.2021 12:09 Ответить
Через ВПН вони не відслідковують ваше місцезнаходження ,принаймні . Цен робив Яндекс,думаю і інші робили
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26.05.2021 12:14 Ответить
Всі відслідковують.
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26.05.2021 12:32 Ответить
Закроете не"НАШ" и обстановка станет еще лучше.
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26.05.2021 12:12 Ответить
Ага, убогие "ВКонтакте" и "Одноклассники" отрицательно влияли на общую обстановку. Запрет российских соцсетей положительно повлиял на общую обстановку, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 8025
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26.05.2021 12:15 Ответить
Убогие те, кто считают, что не влияли.
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26.05.2021 12:47 Ответить
Та невже?...

"патріот" СерЛєщ в 2017 після заборони рашеських соцмереж:

"Лещенко про заборону соцмереж: Цим займаються авторитарні режими."



https://www.pravda.com.ua/news/2017/05/19/7144415/
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26.05.2021 12:15 Ответить
"запрет" это когда в Opera забыл включить встроенный vpn?... Заборона російських соцмереж позитивно вплинула на загальну ситуацію, - Кіберполіція - Цензор.НЕТ 659 но вообще, китайские методы боротьбы с инакомыслием довольно сомнительны...
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26.05.2021 12:23 Ответить
На шо це може вплинути, якшо вся кацапня висить у фб і твітері.
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26.05.2021 12:23 Ответить
Якби українці не знали російську "мову", то не служили би у російсько-царсько-радянській армії, де гинули мільйонами, захищаючи Русскій Міръ...не допустили би в Україні репресій, депортацій, Голодоморів, проведених російськомовними...і мабуть і ніякої Россії не було би...
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26.05.2021 12:26 Ответить
Гы, в стране свободно вещают каналы садового и мураева, а он про положительный эфект. Кто умнее, пользует оперу, а самая иупая вата смотрит зомбоящик.
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26.05.2021 12:26 Ответить
Мураєва краще , та ближче поєднувати з ОПоблоком та Меедведчуком , так справедливіше ...
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26.05.2021 12:41 Ответить
Их обоих правильно поеднувати с кремлевской агентурой, какой они и являются.
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26.05.2021 12:44 Ответить
Естественно!
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26.05.2021 12:44 Ответить
Забооона будь чого рашистського , завжди позитивно впличає на все
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26.05.2021 14:03 Ответить
каждый раз вспоминаю (когда захожу в вк) этого кучерявого мудня, спасибо за впн тебе щеколадный барыга
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26.05.2021 14:41 Ответить
забороніть зебілів, вони чз впни все одно лізуть на однокляшки)
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26.05.2021 16:07 Ответить
 
 