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Заборона російських соцмереж позитивно вплинула на загальну ситуацію, - Кіберполіція

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Заборона російських соцмереж позитивно вплинула на загальну ситуацію, - Кіберполіція

Заборона російських соціальних мереж "ВКонтакте" і "Одноклассники" позитивно вплинула на загальну ситуацію в Україні. Таку практику потрібно продовжувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава Кіберполіції Олександр Гринчак.

За його словами, після блокування користуватися цими соцмережами стало незручно, оскільки, щоб до них підключитися, потрібно "напружитися".

"Але навіщо людині докладати додаткове зусилля, якщо є маса інших доступних соцмереж? Тому ми спостерігаємо відчутний спад відвідуваності російських соцмереж і відтік аудиторії з сервісів, які потрапили до списку санкцій. Це позитивно вплинуло на загальну ситуацію. Потрібно продовжувати", - пояснив Гринчак.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Запрет российских соцсетей положительно повлиял на общую обстановку, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 6452
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26.05.2021 12:00
+8
а якщо б увели візовий режим з країною-агресоркою та припинили залізничне сполучення, то обстановка покращилася б ще більше
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26.05.2021 12:03
+7
Та невже?...

"патріот" СерЛєщ в 2017 після заборони рашеських соцмереж:

"Лещенко про заборону соцмереж: Цим займаються авторитарні режими."



https://www.pravda.com.ua/news/2017/05/19/7144415/
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26.05.2021 12:15
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Запрет российских соцсетей положительно повлиял на общую обстановку, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 6452
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26.05.2021 12:00 Відповісти
а якщо б увели візовий режим з країною-агресоркою та припинили залізничне сполучення, то обстановка покращилася б ще більше
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26.05.2021 12:03 Відповісти
А ще прохання , запустіть їм якогось червя, щоб і по світі їх не було!!!!!!!
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26.05.2021 12:05 Відповісти
Там прописаны одни дебилы ! Нормальный человек всю подноготную для всего мира раскрывать не будет !
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26.05.2021 12:15 Відповісти
Лучше бы притон опзж запретили !
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26.05.2021 12:08 Відповісти
Через впн можна зайти,хоча я сам повністю підтримую заборону.А що до інших соц мереж,то там,проукраїнські акаунти банили і банять.І все це на вимогу москалів.
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26.05.2021 12:09 Відповісти
Через ВПН вони не відслідковують ваше місцезнаходження ,принаймні . Цен робив Яндекс,думаю і інші робили
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26.05.2021 12:14 Відповісти
Всі відслідковують.
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26.05.2021 12:32 Відповісти
Закроете не"НАШ" и обстановка станет еще лучше.
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26.05.2021 12:12 Відповісти
Ага, убогие "ВКонтакте" и "Одноклассники" отрицательно влияли на общую обстановку. Запрет российских соцсетей положительно повлиял на общую обстановку, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 8025
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26.05.2021 12:15 Відповісти
Убогие те, кто считают, что не влияли.
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26.05.2021 12:47 Відповісти
Та невже?...

"патріот" СерЛєщ в 2017 після заборони рашеських соцмереж:

"Лещенко про заборону соцмереж: Цим займаються авторитарні режими."



https://www.pravda.com.ua/news/2017/05/19/7144415/
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26.05.2021 12:15 Відповісти
"запрет" это когда в Opera забыл включить встроенный vpn?... Заборона російських соцмереж позитивно вплинула на загальну ситуацію, - Кіберполіція - Цензор.НЕТ 659 но вообще, китайские методы боротьбы с инакомыслием довольно сомнительны...
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26.05.2021 12:23 Відповісти
На шо це може вплинути, якшо вся кацапня висить у фб і твітері.
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26.05.2021 12:23 Відповісти
Якби українці не знали російську "мову", то не служили би у російсько-царсько-радянській армії, де гинули мільйонами, захищаючи Русскій Міръ...не допустили би в Україні репресій, депортацій, Голодоморів, проведених російськомовними...і мабуть і ніякої Россії не було би...
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26.05.2021 12:26 Відповісти
Гы, в стране свободно вещают каналы садового и мураева, а он про положительный эфект. Кто умнее, пользует оперу, а самая иупая вата смотрит зомбоящик.
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26.05.2021 12:26 Відповісти
Мураєва краще , та ближче поєднувати з ОПоблоком та Меедведчуком , так справедливіше ...
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26.05.2021 12:41 Відповісти
Их обоих правильно поеднувати с кремлевской агентурой, какой они и являются.
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26.05.2021 12:44 Відповісти
Естественно!
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26.05.2021 12:44 Відповісти
Забооона будь чого рашистського , завжди позитивно впличає на все
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26.05.2021 14:03 Відповісти
каждый раз вспоминаю (когда захожу в вк) этого кучерявого мудня, спасибо за впн тебе щеколадный барыга
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26.05.2021 14:41 Відповісти
забороніть зебілів, вони чз впни все одно лізуть на однокляшки)
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26.05.2021 16:07 Відповісти
 
 