Россия объявила persona nоn grata сотрудника посольства Болгарии в РФ

26 мая посол Болгарии в РФ Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота об объявлении "persona nоn grata" сотрудника посольства Болгарии в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского внешнеполитического ведомства.

"Данная мера является ответом на принятое в апреле 2021 года болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata дипломата посольства России в Софии", - следует из сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгария объявила очередного российского дипломата персоной нон грата, - МИД страны