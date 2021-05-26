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Россия объявила persona nоn grata сотрудника посольства Болгарии в РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
26 мая посол Болгарии в РФ Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота об объявлении "persona nоn grata" сотрудника посольства Болгарии в России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского внешнеполитического ведомства.
"Данная мера является ответом на принятое в апреле 2021 года болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata дипломата посольства России в Софии", - следует из сообщения.
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Іван Геращенко
показать весь комментарий26.05.2021 12:50 Ответить Мне нравится 1
Андерсен a4cbf7de
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Веретено
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