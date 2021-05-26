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Россия объявила persona nоn grata сотрудника посольства Болгарии в РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия объявила persona nоn grata сотрудника посольства Болгарии в РФ

26 мая посол Болгарии в РФ Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота об объявлении "persona nоn grata" сотрудника посольства Болгарии в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского внешнеполитического ведомства. 

"Данная мера является ответом на принятое в апреле 2021 года болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata дипломата посольства России в Софии", - следует из сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгария объявила очередного российского дипломата персоной нон грата, - МИД страны

Автор: Ірина Дашківська
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Сім літ мак не родив та й голоду не було.
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26.05.2021 12:50 Ответить
Выявлены еще одни " хфасшисты"
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26.05.2021 12:54 Ответить
це треба читати так "Росія оголосила співробітника посольства Болгарії хорошою людиною"!
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26.05.2021 13:11 Ответить
 
 