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Болгария объявила очередного российского дипломата персоной нон грата, - МИД страны

Болгария объявила очередного российского дипломата персоной нон грата, - МИД страны

Министерство иностранных дел Болгарии объявило российского дипломата персоной нон грата, а также попросило российские правоохранительные органы оказать помощь в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте болгарского МИДа, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило еще одного российского дипломата персоной нон грата и обратилось к правоохранительным органам Российской Федерации с просьбой оказать всестороннюю помощь властям Болгарии в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожения доказательств при пожаре и отравления трех болгарских граждан с тем, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности",— говорится в заявлении.

Подчеркивается, что вице-премьер-министр и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева провела глубокую и серьезную беседу с послом Российской Федерации в Софии.

Также отмечается, что Болгария хочет поддерживать "равноправные и взаимовыгодные" отношения с Россией, а потому просит о содействии в прояснении обстоятельств инцидентов со взрывами.

Также акцентировалось внимание на некоторых публичных комментариях российских чиновников, которые болгарская сторона считает абсолютно неуместными.

"Мы являемся партнерами и союзниками в ЕС и НАТО, но это не значит, что у нас есть владельцы, как вы недавно сказали СМИ. Болгарские службы работают только в интересах наших национальных интересов", - сказала Захариева российскому послу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Болгарии вызывает российского посла Митрофанову на беседу

Ранее сообщалось, что Болгария высылает двух российских дипломатов за шпионаж.

Автор: 

Болгария (654) нон грата (407) россия (95393) дипломаты (635) помощь и поддержка (865)


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Топ комментарии
+8
Болгария объявила очередного российского дипломата персоной нон грата, - МИД страны - Цензор.НЕТ 9295
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29.04.2021 15:53
+5
То Панi е гуманисткою ...Слишком быстро - в Дунай. Нехай живут в стране-помойке и мучаются подольше.
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29.04.2021 16:03
+4
чергового - це добре!
дайош іще й позачергового!
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29.04.2021 15:51
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чергового - це добре!
дайош іще й позачергового!
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29.04.2021 15:51 Ответить
Ну фсе... Поедет Филя Киркоров на родину.
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29.04.2021 19:18 Ответить
Болгария объявила очередного российского дипломата персоной нон грата, - МИД страны - Цензор.НЕТ 9295
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29.04.2021 15:53 Ответить
не надо высылать...
кирпич на шею и в Дунай
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29.04.2021 15:58 Ответить
То Панi е гуманисткою ...Слишком быстро - в Дунай. Нехай живут в стране-помойке и мучаются подольше.
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29.04.2021 16:03 Ответить
В Болгарии нет Дуная .
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29.04.2021 16:09 Ответить
В крайнем случае, можно занять у соседей.
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29.04.2021 16:11 Ответить
https://censor.net/ru/user/357550В Болгарии нет Дуная .

Шо? Таки высох?
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29.04.2021 16:18 Ответить
Є, В Русе.
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29.04.2021 16:35 Ответить
Дунай протекает по территории или является границей десяти государств: Германии, Австрии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Болгарии, Румынии, Украины и Молдавии; проходит через такие столицы Центральной и Юго-Восточной Европы, как Вена, Братислава, Будапешт и Белград. Помимо этих десяти стран в бассейне Дуная находятся те или иные территории ещё девяти европейских государств.
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29.04.2021 17:01 Ответить
Цікаво, що ж в Болгарії на кордоні з Румунією до Сілістри?
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29.04.2021 17:19 Ответить
Дунав!! Дунай то по нашому
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29.04.2021 17:55 Ответить
Біля Сілістри обидва береги Дунаю, румунські, а от біля Русе є болгарський.
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29.04.2021 18:56 Ответить
https://censor.net/ru/user/310944То Панi е гуманисткою

Кремлевские холуи и на помойке хорошо живут
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29.04.2021 16:17 Ответить
Рецепт хороший, но где столько кирпичей взять? А вот высылка на па-рашку - это действительно жестокое наказание, изощренная пытка.
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29.04.2021 16:11 Ответить
В течении 10 лет в Болгарии взрывали оружейные склады кацапские диверсанты и теперь их раскрыли
В Украине тоже кто-то взрывал склады .

вопрос - А НА ХРЕНА УКРАИНЕ ТАКАЯ КОНТРРАЗВЕДКА , которой в голову не пришло , ЧТО ЭТИ ВЗРЫВЫ ГОТОВЯТ КАЦАПСКИЕ ДИВЕРСАНТЫ ?
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29.04.2021 16:07 Ответить
Вы думаете там сидят глупее чем эксперты-писатели на форуме?
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29.04.2021 16:15 Ответить
Тому що в органах разведки и контрразведки руководстве все под колпаком ФСБ .
Уволить всех и назначить боевых комбатов
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29.04.2021 16:08 Ответить
При всем уважении, но командир батальона далеко не военный контрразведчик или контрразведчик "пиджак".
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29.04.2021 18:16 Ответить
Мы являемся партнерами и союзниками в ЕС и НАТО, но это не значит, что у нас есть владельцы, как вы недавно сказали СМИ. Источник: https://censor.net/ru/n3262847

І тут та ж методичка
Що в Росії немає розумних людей , щоб попридумувати інші тезиси ?
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29.04.2021 16:27 Ответить
Болгария это делает как по расписанию уже много лет. Самая "американская" страна в Европе. Это болгарский менталитет.
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29.04.2021 16:28 Ответить
Американські країни треба рахувати по кількості спожитих курячих гомілок.
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29.04.2021 16:37 Ответить
Лису попросили помочь расследовать кто из курятника украл всех кур
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29.04.2021 17:46 Ответить
 
 