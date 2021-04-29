Болгария объявила очередного российского дипломата персоной нон грата, - МИД страны

Министерство иностранных дел Болгарии объявило российского дипломата персоной нон грата, а также попросило российские правоохранительные органы оказать помощь в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте болгарского МИДа, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило еще одного российского дипломата персоной нон грата и обратилось к правоохранительным органам Российской Федерации с просьбой оказать всестороннюю помощь властям Болгарии в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожения доказательств при пожаре и отравления трех болгарских граждан с тем, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности",— говорится в заявлении.

Подчеркивается, что вице-премьер-министр и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева провела глубокую и серьезную беседу с послом Российской Федерации в Софии.

Также отмечается, что Болгария хочет поддерживать "равноправные и взаимовыгодные" отношения с Россией, а потому просит о содействии в прояснении обстоятельств инцидентов со взрывами.

Также акцентировалось внимание на некоторых публичных комментариях российских чиновников, которые болгарская сторона считает абсолютно неуместными.

"Мы являемся партнерами и союзниками в ЕС и НАТО, но это не значит, что у нас есть владельцы, как вы недавно сказали СМИ. Болгарские службы работают только в интересах наших национальных интересов", - сказала Захариева российскому послу.

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Ранее сообщалось, что Болгария высылает двух российских дипломатов за шпионаж.