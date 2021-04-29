УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7640 відвідувачів онлайн
Новини
2 215 24

Болгарія оголосила чергового російського дипломата персоною нон грата, - МЗС країни

Болгарія оголосила чергового російського дипломата персоною нон грата, - МЗС країни

Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило російського дипломата персоною нон грата, а також попросило російські правоохоронні органи надати допомогу в розслідуванні вибухів на болгарських збройових складах.

Відповідну заяву опубліковано на сайті болгарського МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ Республіки Болгарії оголосило ще одного російського дипломата персоною нон грата і звернулося до правоохоронних органів Російської Федерації з проханням надати всебічну допомогу владі Болгарії в розслідуванні вибухів на болгарських збройових складах, знищення доказів під час пожежі та отруєння трьох болгарських громадян з тим, щоб встановити винних і притягнути їх до відповідальності", - йдеться в заяві.

Підкреслюється, що віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Болгарії Катерина Захарієва провела глибоку і серйозну розмову з послом Російської Федерації в Софії.

Також наголошується, що Болгарія хоче підтримувати "рівноправні і взаємовигідні" відносини з Росією, а тому просить про сприяння в проясненні обставин інцидентів з вибухами.

Також читайте: МЗС Болгарії викликало російського посла Митрофанову на бесіду

Також акцентувалася увага на деяких публічних коментарях російських чиновників, які болгарська сторона вважає абсолютно недоречними.

"Ми є партнерами і союзниками в ЄС і НАТО, але це не означає, що у нас є власники, як ви недавно сказали ЗМІ. Болгарські служби працюють тільки в інтересах наших національних інтересів", - сказала Захарієва російському послу.

Раніше повідомлялося, що Болгарія висилає двох російських дипломатів за шпигунство.

Болгарія (778) нон грата (140) росія (64969) дипломати (565) допомога і підтримка (1156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Болгария объявила очередного российского дипломата персоной нон грата, - МИД страны - Цензор.НЕТ 9295
показати весь коментар
29.04.2021 15:53
+5
То Панi е гуманисткою ...Слишком быстро - в Дунай. Нехай живут в стране-помойке и мучаются подольше.
показати весь коментар
29.04.2021 16:03
+4
чергового - це добре!
дайош іще й позачергового!
показати весь коментар
29.04.2021 15:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чергового - це добре!
дайош іще й позачергового!
показати весь коментар
29.04.2021 15:51 Відповісти
Ну фсе... Поедет Филя Киркоров на родину.
показати весь коментар
29.04.2021 19:18 Відповісти
Болгария объявила очередного российского дипломата персоной нон грата, - МИД страны - Цензор.НЕТ 9295
показати весь коментар
29.04.2021 15:53 Відповісти
не надо высылать...
кирпич на шею и в Дунай
показати весь коментар
29.04.2021 15:58 Відповісти
То Панi е гуманисткою ...Слишком быстро - в Дунай. Нехай живут в стране-помойке и мучаются подольше.
показати весь коментар
29.04.2021 16:03 Відповісти
В Болгарии нет Дуная .
показати весь коментар
29.04.2021 16:09 Відповісти
В крайнем случае, можно занять у соседей.
показати весь коментар
29.04.2021 16:11 Відповісти
https://censor.net/ru/user/357550В Болгарии нет Дуная .

Шо? Таки высох?
показати весь коментар
29.04.2021 16:18 Відповісти
Є, В Русе.
показати весь коментар
29.04.2021 16:35 Відповісти
Дунай протекает по территории или является границей десяти государств: Германии, Австрии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Болгарии, Румынии, Украины и Молдавии; проходит через такие столицы Центральной и Юго-Восточной Европы, как Вена, Братислава, Будапешт и Белград. Помимо этих десяти стран в бассейне Дуная находятся те или иные территории ещё девяти европейских государств.
показати весь коментар
29.04.2021 17:01 Відповісти
Цікаво, що ж в Болгарії на кордоні з Румунією до Сілістри?
показати весь коментар
29.04.2021 17:19 Відповісти
Дунав!! Дунай то по нашому
показати весь коментар
29.04.2021 17:55 Відповісти
Біля Сілістри обидва береги Дунаю, румунські, а от біля Русе є болгарський.
показати весь коментар
29.04.2021 18:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/310944То Панi е гуманисткою

Кремлевские холуи и на помойке хорошо живут
показати весь коментар
29.04.2021 16:17 Відповісти
Рецепт хороший, но где столько кирпичей взять? А вот высылка на па-рашку - это действительно жестокое наказание, изощренная пытка.
показати весь коментар
29.04.2021 16:11 Відповісти
В течении 10 лет в Болгарии взрывали оружейные склады кацапские диверсанты и теперь их раскрыли
В Украине тоже кто-то взрывал склады .

вопрос - А НА ХРЕНА УКРАИНЕ ТАКАЯ КОНТРРАЗВЕДКА , которой в голову не пришло , ЧТО ЭТИ ВЗРЫВЫ ГОТОВЯТ КАЦАПСКИЕ ДИВЕРСАНТЫ ?
показати весь коментар
29.04.2021 16:07 Відповісти
Вы думаете там сидят глупее чем эксперты-писатели на форуме?
показати весь коментар
29.04.2021 16:15 Відповісти
Тому що в органах разведки и контрразведки руководстве все под колпаком ФСБ .
Уволить всех и назначить боевых комбатов
показати весь коментар
29.04.2021 16:08 Відповісти
При всем уважении, но командир батальона далеко не военный контрразведчик или контрразведчик "пиджак".
показати весь коментар
29.04.2021 18:16 Відповісти
Мы являемся партнерами и союзниками в ЕС и НАТО, но это не значит, что у нас есть владельцы, как вы недавно сказали СМИ. Источник: https://censor.net/ru/n3262847

І тут та ж методичка
Що в Росії немає розумних людей , щоб попридумувати інші тезиси ?
показати весь коментар
29.04.2021 16:27 Відповісти
Болгария это делает как по расписанию уже много лет. Самая "американская" страна в Европе. Это болгарский менталитет.
показати весь коментар
29.04.2021 16:28 Відповісти
Американські країни треба рахувати по кількості спожитих курячих гомілок.
показати весь коментар
29.04.2021 16:37 Відповісти
Лису попросили помочь расследовать кто из курятника украл всех кур
показати весь коментар
29.04.2021 17:46 Відповісти
 
 