Болгарія оголосила чергового російського дипломата персоною нон грата, - МЗС країни

Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило російського дипломата персоною нон грата, а також попросило російські правоохоронні органи надати допомогу в розслідуванні вибухів на болгарських збройових складах.

Відповідну заяву опубліковано на сайті болгарського МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ Республіки Болгарії оголосило ще одного російського дипломата персоною нон грата і звернулося до правоохоронних органів Російської Федерації з проханням надати всебічну допомогу владі Болгарії в розслідуванні вибухів на болгарських збройових складах, знищення доказів під час пожежі та отруєння трьох болгарських громадян з тим, щоб встановити винних і притягнути їх до відповідальності", - йдеться в заяві.

Підкреслюється, що віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Болгарії Катерина Захарієва провела глибоку і серйозну розмову з послом Російської Федерації в Софії.

Також наголошується, що Болгарія хоче підтримувати "рівноправні і взаємовигідні" відносини з Росією, а тому просить про сприяння в проясненні обставин інцидентів з вибухами.

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Також акцентувалася увага на деяких публічних коментарях російських чиновників, які болгарська сторона вважає абсолютно недоречними.

"Ми є партнерами і союзниками в ЄС і НАТО, але це не означає, що у нас є власники, як ви недавно сказали ЗМІ. Болгарські служби працюють тільки в інтересах наших національних інтересів", - сказала Захарієва російському послу.

Раніше повідомлялося, що Болгарія висилає двох російських дипломатів за шпигунство.