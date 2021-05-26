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Росія оголосила persona nоn grata співробітника посольства Болгарії в РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія оголосила persona nоn grata співробітника посольства Болгарії в РФ

26 травня посол Болгарії в РФ Атанас Кристін був запрошений до МЗС Росії, де йому було вручено ноту про оголошення persona nоn grata співробітника посольства Болгарії в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу російського зовнішньополітичного відомства.

"Такий захід є відповіддю на ухвалене у квітні 2021 року болгарською стороною нічим не мотивоване рішення оголосити persona nоn grata дипломата посольства Росії в Софії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Болгарія оголосила чергового російського дипломата персоною нон грата, - МЗС країни

Автор: Наталя Джума
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Сім літ мак не родив та й голоду не було.
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26.05.2021 12:50 Відповісти
Выявлены еще одни " хфасшисты"
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26.05.2021 12:54 Відповісти
це треба читати так "Росія оголосила співробітника посольства Болгарії хорошою людиною"!
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26.05.2021 13:11 Відповісти
 
 