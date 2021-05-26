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На стадионе "Арена Львов" хотят открыть центр массовой вакцинации от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

На стадионе

На футбольном стадионе "Арена Львов" могут открыть центр вакцинации населения. Он больше всего соответствует рекомендациям министерства.

Об этом сообщил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий на своей странице в Facebook по результатам совещания с министром здравоохранения Виктором Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Открытие таких центров позволит проводить прививки от COVID-19 как можно большему количеству взрослого населения (в первую очередь - зарегистрированным через приложение "Дія") и предоставит своевременный доступ к вакцинам", - написал он.

При этом глава Львовской ОГА отметил, что необходимо решить несколько важных вопросов.

"Прежде всего стоит выбрать тип центра вакцинации, чтобы знать, сколько людей за день он обеспечит вакциной. Сейчас речь шла о том, чтобы создать такой центр на стадионе "Арена Львов". Этот объект наиболее соответствует рекомендациям Министерства для обустройства центров. Сейчас необходимо урегулировать ряд организационных вопросов, в первую очередь это касается кадрового обеспечения работы центра. Поскольку к процессу вакцинации привлекать не только медиков, но и волонтеров и студентов медицинских учреждений", - сообщил Козицкий.

Также, по его словам, на рассмотрении вопроса материального обеспечения центров холодильным оборудованием, компьютерной техникой, стабильным соединением с электронными сетями, охраной во время и после работы.

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"Проблемным вопросом остается расположения стадиона, объект вне города, в связи с этим подъезд может быть затруднен. Именно поэтому рассматривать альтернативные варианты размещения центров вакцинации, чтобы приблизить их во Львов и обеспечить беспрепятственный подъезд населения с окраин города или области.

По итогам совещания поручено профильному департаменту разработать в сжатые сроки механизм создания таких центров в области в соответствии с рекомендациями Минздрава", - сообщил глава Львовской ОГА.
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а где вы столько вакцины возьмете?
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26.05.2021 12:55 Ответить
вони вірно роблять - готуються, аналізують можливості. Зараз новий міністр може покаже хороший старт і вони з ним стартонуть. а то при Степанові прийшла вакцина, а бригад не достатньо, оказалось, їх не вже приготували, а лише готували до поставленого об"єму.
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26.05.2021 14:13 Ответить
я предложил бы с самолетов распылять над городами... На стадионе "Арена Львов" хотят открыть центр массовой вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4385
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26.05.2021 13:11 Ответить
Ну, "стадион, так стадион" :Р
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26.05.2021 13:28 Ответить
 
 