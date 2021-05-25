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Moderna заявляет об эффективности ее COVID-вакцины для подростков 12-17 лет

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Moderna заявляет об эффективности ее COVID-вакцины для подростков 12-17 лет

Компания Moderna заявляет, что ее вакцина против COVID-19 была безопасной и эффективной и давала устойчивые реакции на антитела у подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пресс-релизе компании говорится, что фаза испытаний вакцины на подростках прошла успешно. Поясняется, что "в ходе исследования среди участников, получивших две дозы вакцины от COVID-19 компании Moderna, не обнаружили случаев COVID-19", что говорит о стопроцентной эффективности вакцины спустя 14 дней после полной вакцинации.

Отмечается, что в течение 14 дней после введения первой дозы вакцина показала эффективность в 93%.

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В компании отметили, что в начале июня планируют предоставить полученные в ходе испытаний данные регулирующим органам.

"Нас радует, что вакцина mRNA-1273 показала высокую эффективность в предотвращении COVID-19 у подростков", - приводят в документе слова генерального директора Moderna Стефана Банселя.

"Мы представим эти результаты в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и регулирующим органам по всему миру в начале июня и запросим разрешение (на использование препарата для подростков. - ИФ)", - подчеркнул Бансель.

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В испытаниях под названием TeenCOVE приняли участие более 3,7 тыс. подростков в возрасте старше 12 и младше 18 лет. Две трети испытуемых прошли полную - двухдозовую - вакцинацию препаратом Moderna, остальная часть получила плацебо.

Ранее сообщалось, что в ходе масштабных клинических испытаний препарат Moderna продемонстрировал эффективность 94,1% у людей старше 18 лет.
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В 17 лет любой шмурдяк заходит на ура! Moderna заявляет об эффективности ее COVID-вакцины для подростков 12-17 лет - Цензор.НЕТ 2446
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25.05.2021 16:20 Ответить
Центры по контролю за заболеваниями США (ЦКЗ) расследуют случаи воспаления сердечной мышцы - миокардита - у молодых людей и подростков после вакцинации от коронавируса. Об этом пишет The New York Times.

Несколько десятков сообщений о заболевании были зафиксированы примерно через четыре дня после введения пациентам второй дозы вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech.
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25.05.2021 16:47 Ответить
But the agency has not determined whether the vaccine caused the condition- это во-первых

Во- вторых, в статье НЕ ГОВОРИТСЯ, какая вакцина может быть причиной воспаления.
В-третьих, есть СЛУХИ, что это Johnson& Johnson.
И последнее- кацап, пойди уколись россиянским шмурдяком.
Он "лучший в мире".
Шоб би, клятi кацапи, повиздихали
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25.05.2021 21:00 Ответить
Чего раскудахталась баба? Обколись своим местным шмурдяком и в ящик побыстрее сыграешь.
А мне и твой спутник не нужен - такая же отрава.
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25.05.2021 21:27 Ответить
Какие в куя результаты после 14 дней после вакцинации первым уколом (еще неизвестно что будет после второго укола а эти уже с выводами !!! . тут годы нужны и как минимум 3-5 лет !!!) Moderna заявляє про ефективність її COVID-вакцини для підлітків 12-17 років - Цензор.НЕТ 1446
Теория искусственного происхождения вируса SARS-CoV-2 получает все больше подтверждений. Хотя об этом еще в 2020 году сообщала "Public Health and Social Services Emergency Fund" в 28.01.2020 г.
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25.05.2021 17:43 Ответить
До.
Об искусственном происхождении вируса в свое время заявил Президент Трамп с подачи ЦРУ.
Его объявили тогда врагом народа(китайского)
Нет ничего тайного, что бы не стало явным.
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25.05.2021 21:02 Ответить
""в ходе исследования среди участников, получивших две дозы вакцины от COVID-19 компании Moderna, не обнаружили случаев COVID-19", что говорит о стопроцентной эффективности вакцины спустя 14 дней после полной вакцинации."

Заключение из серии "все, кто ели огурцы - умрут".
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25.05.2021 21:37 Ответить
А подростки заявляют, что живут модерново и без Модерны.
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25.05.2021 23:09 Ответить
 
 