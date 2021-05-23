РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6533 посетителя онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
2 107 14
вакцина (3815) Великобритания (4255) Индия (327) карантин (16730) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Вакцины от COVID-19 защищают от индийского штамма, - ученые

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Вакцины от COVID-19 защищают от индийского штамма, - ученые

Двойная доза вакцины от COVID-19 почти так же эффективна против быстрораспространяющегося варианта коронавируса, который впервые был выявлен в Индии, как и против доминирующего штамма в Великобритании. Но необходимы две дозы.

Результаты исследования Public Health England опубликовало агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно результатам исследования, вакцина Pfizer-BioNTech была эффективна на 88% против симптоматического заболевания, вызванного вариантом B.1.617.2, через две недели после второй дозы. Это чуть ниже по сравнению с 93%-й эффективностью против штамма B.1.1.7 Kent, который является доминирующим вариантом COVID в Великобритании.

Две дозы вакцины AstraZeneca были эффективны на 60% по сравнению с эффективностью 66% против варианта Kent.

По данным PHE, первая доза обеих вакцин была на 33% эффективна против вируса B.1.617.2, что ниже, чем его 50%-я эффективность против B.1.1.7.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Pfizer и BioNTech поставят бедным странам бесплатно и по сниженной цене 2 млрд доз COVID-вакцины

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сказал, что это показало, что получение обеих доз вакцины является "абсолютно жизненно важным".

"Я все больше уверен, что мы идем по дорожной карте, потому что эти данные показывают, что вакцина после двух доз работает так же эффективно (против индийского варианта)", - сказал Хэнкок.

Согласно планам правительства, снятие оставшихся ограничений по коронавирусу должно произойти с 21 июня.

Британия уже отказалась от самой быстрой программы вакцинации в Европе, но столкнулась с новой проблемой, связанной с распространением варианта, впервые обнаруженного в Индии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕИБ выделит Украине 50 млн евро на проведение COVID-вакцинации, - Шмыгаль

Данные, опубликованные в субботу, показали, что число новых случаев COVID, е в Великобритании за неделю выросло на 10,5%, хотя это остается лишь небольшой долей по сравнению с уровнями, наблюдавшимися ранее в этом году

Обеспокоенность по поводу роста числа случаев в Великобритании варианта, впервые обнаруженного в Индии, побудила Германию заявить в пятницу, что любого, кто въезжает в страну из Соединенного Королевства, по прибытии придется поместить в карантин на две недели.

Напомним, министерство связи и информационных технологий Индии потребовало от соцсетей удалить любую информацию об индийском штамме коронавируса, поскольку использование этого термина безосновательно.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
А есть ли он вообще ?
показать весь комментарий
23.05.2021 12:07
+1
а найкраще мати природний імунітет і покласти болт на "вакцини" та шарлатанів .які їх пропогандують і впарюють лохам.
показать весь комментарий
23.05.2021 13:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вчоні багато чого кажуть.
показать весь комментарий
23.05.2021 11:44 Ответить
Нарешті хоч якась гарна новина.
показать весь комментарий
23.05.2021 11:58 Ответить
А есть ли он вообще ?
показать весь комментарий
23.05.2021 12:07 Ответить
Довелось мне как то побывать в ГКБ №10 Одессы в урологии. В больнице открыто и ковидное отделение. Вышли мы с соседом подышать воздухом на крылечко, а там стоит машина скорой помощи и ходят люди в скафандрах. Водитель машины окликнул соседа(водитель уже продезинфицировался и был нормальной одежде) - оказались знакомы. Чего так долго стоите? Да вот привезли больного короной, пока оформляли он задыхался ,но дышал. А как пришли забирать, так он уже и задохнулся - больно было смотреть. Теперь ждём полицию для составления акта. Был и ещё один раз такой же случай, что не успели.
Так что болезнь настоящая и довольно заразная и страшная.
показать весь комментарий
23.05.2021 12:48 Ответить
дурачек
показать весь комментарий
23.05.2021 15:35 Ответить
Как показала 50-летняя практика вакцинаций две дозы инактивированой вакцины /из убитого вируса и активных довавок "квасцов", те что имеют окончания "-VAK" / с перерывом от 3-х до 7-ми недель между ними дает неплохой имунитет на 3-6 месяцев, затем нужно будет делать "живую" вакцину /из ослабленного вируса, которой пока еще ни у кого нет/ - это дасть еще устойчивый примерно на год, а через год нужно делать повторную /"живую"/ примерно на пятилетний период!
показать весь комментарий
23.05.2021 13:21 Ответить
а найкраще мати природний імунітет і покласти болт на "вакцини" та шарлатанів .які їх пропогандують і впарюють лохам.
показать весь комментарий
23.05.2021 13:25 Ответить
Ага! для некоторых "приобретение естественного иммунитета" от ковида, Эбола, полиомиелита, бешенства, оспы и другой заразы означает если не верную смерть. то инвалидность, а так "все хорошо"!
показать весь комментарий
24.05.2021 10:12 Ответить
я два раза "естественно" переболел короной (второй раз гораздо тяжелее первого, думал "крякну"), прошел год и сделал инактивированную вакцину из убитого вируса и повторю через пять месяцев еще сделаб, потому что не хочу третьего раза (во время очередной "волны")!
показать весь комментарий
24.05.2021 10:29 Ответить
дурачек
показать весь комментарий
23.05.2021 15:36 Ответить
Какой то идиотизм((. У переболевших всегда иммунитет сильнее и устойчивее. А тут.. вкалывают Бог весть что. И давай колись всю жизнь
показать весь комментарий
23.05.2021 17:31 Ответить
даже у переболевших гриппозными инфекциями "естественный иммунитет" тоже ограничен от пару месяцев до пары лет!
показать весь комментарий
24.05.2021 10:15 Ответить
 
 