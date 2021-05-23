Вакцины от COVID-19 защищают от индийского штамма, - ученые

Двойная доза вакцины от COVID-19 почти так же эффективна против быстрораспространяющегося варианта коронавируса, который впервые был выявлен в Индии, как и против доминирующего штамма в Великобритании. Но необходимы две дозы.

Результаты исследования Public Health England опубликовало агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно результатам исследования, вакцина Pfizer-BioNTech была эффективна на 88% против симптоматического заболевания, вызванного вариантом B.1.617.2, через две недели после второй дозы. Это чуть ниже по сравнению с 93%-й эффективностью против штамма B.1.1.7 Kent, который является доминирующим вариантом COVID в Великобритании.

Две дозы вакцины AstraZeneca были эффективны на 60% по сравнению с эффективностью 66% против варианта Kent.

По данным PHE, первая доза обеих вакцин была на 33% эффективна против вируса B.1.617.2, что ниже, чем его 50%-я эффективность против B.1.1.7.

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Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сказал, что это показало, что получение обеих доз вакцины является "абсолютно жизненно важным".

"Я все больше уверен, что мы идем по дорожной карте, потому что эти данные показывают, что вакцина после двух доз работает так же эффективно (против индийского варианта)", - сказал Хэнкок.

Согласно планам правительства, снятие оставшихся ограничений по коронавирусу должно произойти с 21 июня.

Британия уже отказалась от самой быстрой программы вакцинации в Европе, но столкнулась с новой проблемой, связанной с распространением варианта, впервые обнаруженного в Индии.

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Данные, опубликованные в субботу, показали, что число новых случаев COVID, е в Великобритании за неделю выросло на 10,5%, хотя это остается лишь небольшой долей по сравнению с уровнями, наблюдавшимися ранее в этом году

Обеспокоенность по поводу роста числа случаев в Великобритании варианта, впервые обнаруженного в Индии, побудила Германию заявить в пятницу, что любого, кто въезжает в страну из Соединенного Королевства, по прибытии придется поместить в карантин на две недели.

Напомним, министерство связи и информационных технологий Индии потребовало от соцсетей удалить любую информацию об индийском штамме коронавируса, поскольку использование этого термина безосновательно.