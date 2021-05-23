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вакцина (3528) Велика Британія (3663) Індія (238) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Вакцини проти COVID-19 захищають від індійського штаму, - вчені

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Вакцини проти COVID-19 захищають від індійського штаму, - вчені

Подвійна доза вакцини проти COVID-19 майже так само ефективна проти варіанту коронавірусу який вперше було виявлено в Індії та який швидко поширюється, як і проти домінуючого у Великій Британії штаму. Але потрібно дві дози.

Результати дослідження Public Health England опублікувало агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з результатами дослідження, вакцина Pfizer-BioNTech була ефективною на 88% проти симптоматичного захворювання, викликаного варіантом B.1.617.2, через два тижні після другої дози. Це трохи нижче порівняно з  ефективністю проти штаму B.1.1.7 Kent (93%), який є домінуючим варіантом COVID у Великій Британії.

Дві дози вакцини AstraZeneca були ефективні на 60% порівняно з ефективністю у 66% проти варіанту Kent.

За даними PHE, перша доза обох вакцин була на 33% ефективна проти вірусу B. 1. 617.2, що нижче, ніж його п’ятдесятивідсоткова ефективність проти B.1.1.7.

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Міністр охорони здоров'я Великої Британії  Метт Хенкок сказав, що це показало, що отримання двох доз вакцини є "абсолютно життєво важливим".

"Я все більше впевнений, що ми йдемо дорожньою картою, бо ці дані показують, що вакцина після двох доз працює так само ефективно (проти індійського варіанту)", - сказав Хенкок.

Згідно з планами уряду, зняття обмежень щодо коронавірусу має відбутися з 21 червня.

Британія вже відмовилася від найшвидшої програми вакцинації в Європі, але зіткнулася з новою проблемою, пов'язаною з поширенням варіанту, вперше виявленого в Індії.

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Дані, опубліковані в суботу, показали, що кількість нових випадків COVID у Великій Британії за тиждень зросла на 10,5%, хоча це залишається лише невеликою часткою порівняно з рівнями, що спостерігалися раніше цього року.

Занепокоєння з приводу зростання кількості випадків у Великій Британії варіанту, вперше виявленого в Індії, спонукала Німеччину заявити в п'ятницю, що всіх, хто в'їжджає в країну зі Сполученого Королівства, після прибуття доведеться помістити в карантин на два тижні.

Нагадаємо, Міністерство зв'язку та інформаційних технологій Індії зажадало від соцмереж видалити будь-яку інформацію про індійський штам коронавірусу, оскільки використання цього терміна безпідставне.
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Топ коментарі
+3
А есть ли он вообще ?
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23.05.2021 12:07
+1
а найкраще мати природний імунітет і покласти болт на "вакцини" та шарлатанів .які їх пропогандують і впарюють лохам.
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23.05.2021 13:25
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Вчоні багато чого кажуть.
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23.05.2021 11:44 Відповісти
Нарешті хоч якась гарна новина.
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23.05.2021 11:58 Відповісти
А есть ли он вообще ?
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23.05.2021 12:07 Відповісти
Довелось мне как то побывать в ГКБ №10 Одессы в урологии. В больнице открыто и ковидное отделение. Вышли мы с соседом подышать воздухом на крылечко, а там стоит машина скорой помощи и ходят люди в скафандрах. Водитель машины окликнул соседа(водитель уже продезинфицировался и был нормальной одежде) - оказались знакомы. Чего так долго стоите? Да вот привезли больного короной, пока оформляли он задыхался ,но дышал. А как пришли забирать, так он уже и задохнулся - больно было смотреть. Теперь ждём полицию для составления акта. Был и ещё один раз такой же случай, что не успели.
Так что болезнь настоящая и довольно заразная и страшная.
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23.05.2021 12:48 Відповісти
дурачек
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23.05.2021 15:35 Відповісти
Как показала 50-летняя практика вакцинаций две дозы инактивированой вакцины /из убитого вируса и активных довавок "квасцов", те что имеют окончания "-VAK" / с перерывом от 3-х до 7-ми недель между ними дает неплохой имунитет на 3-6 месяцев, затем нужно будет делать "живую" вакцину /из ослабленного вируса, которой пока еще ни у кого нет/ - это дасть еще устойчивый примерно на год, а через год нужно делать повторную /"живую"/ примерно на пятилетний период!
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23.05.2021 13:21 Відповісти
а найкраще мати природний імунітет і покласти болт на "вакцини" та шарлатанів .які їх пропогандують і впарюють лохам.
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23.05.2021 13:25 Відповісти
Ага! для некоторых "приобретение естественного иммунитета" от ковида, Эбола, полиомиелита, бешенства, оспы и другой заразы означает если не верную смерть. то инвалидность, а так "все хорошо"!
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24.05.2021 10:12 Відповісти
я два раза "естественно" переболел короной (второй раз гораздо тяжелее первого, думал "крякну"), прошел год и сделал инактивированную вакцину из убитого вируса и повторю через пять месяцев еще сделаб, потому что не хочу третьего раза (во время очередной "волны")!
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24.05.2021 10:29 Відповісти
дурачек
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23.05.2021 15:36 Відповісти
Какой то идиотизм((. У переболевших всегда иммунитет сильнее и устойчивее. А тут.. вкалывают Бог весть что. И давай колись всю жизнь
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23.05.2021 17:31 Відповісти
даже у переболевших гриппозными инфекциями "естественный иммунитет" тоже ограничен от пару месяцев до пары лет!
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24.05.2021 10:15 Відповісти
 
 