Вакцини проти COVID-19 захищають від індійського штаму, - вчені

Подвійна доза вакцини проти COVID-19 майже так само ефективна проти варіанту коронавірусу який вперше було виявлено в Індії та який швидко поширюється, як і проти домінуючого у Великій Британії штаму. Але потрібно дві дози.

Результати дослідження Public Health England опублікувало агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з результатами дослідження, вакцина Pfizer-BioNTech була ефективною на 88% проти симптоматичного захворювання, викликаного варіантом B.1.617.2, через два тижні після другої дози. Це трохи нижче порівняно з ефективністю проти штаму B.1.1.7 Kent (93%), який є домінуючим варіантом COVID у Великій Британії.

Дві дози вакцини AstraZeneca були ефективні на 60% порівняно з ефективністю у 66% проти варіанту Kent.

За даними PHE, перша доза обох вакцин була на 33% ефективна проти вірусу B. 1. 617.2, що нижче, ніж його п’ятдесятивідсоткова ефективність проти B.1.1.7.

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Міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок сказав, що це показало, що отримання двох доз вакцини є "абсолютно життєво важливим".

"Я все більше впевнений, що ми йдемо дорожньою картою, бо ці дані показують, що вакцина після двох доз працює так само ефективно (проти індійського варіанту)", - сказав Хенкок.

Згідно з планами уряду, зняття обмежень щодо коронавірусу має відбутися з 21 червня.

Британія вже відмовилася від найшвидшої програми вакцинації в Європі, але зіткнулася з новою проблемою, пов'язаною з поширенням варіанту, вперше виявленого в Індії.

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Дані, опубліковані в суботу, показали, що кількість нових випадків COVID у Великій Британії за тиждень зросла на 10,5%, хоча це залишається лише невеликою часткою порівняно з рівнями, що спостерігалися раніше цього року.

Занепокоєння з приводу зростання кількості випадків у Великій Британії варіанту, вперше виявленого в Індії, спонукала Німеччину заявити в п'ятницю, що всіх, хто в'їжджає в країну зі Сполученого Королівства, після прибуття доведеться помістити в карантин на два тижні.

Нагадаємо, Міністерство зв'язку та інформаційних технологій Індії зажадало від соцмереж видалити будь-яку інформацію про індійський штам коронавірусу, оскільки використання цього терміна безпідставне.