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Moderna заявляє про ефективність її COVID-вакцини для підлітків 12-17 років

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Moderna заявляє про ефективність її COVID-вакцини для підлітків 12-17 років

Компанія Moderna заявляє, що її вакцина проти COVID-19 була безпечною і ефективною і давала стійкі реакції на антитіла у підлітків віком від 12 до 17 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У пресрелізі компанії говориться, що фаза випробувань вакцини на підлітках пройшла успішно. Пояснюється, що "в ході дослідження серед учасників, які отримали дві дози вакцини від COVID-19 компанії Moderna, не виявили випадків COVID-19", що говорить про стовідсоткову ефективність вакцини через 14 днів після повної вакцинації.

Зазначається, що протягом 14 днів після введення першої дози вакцина показала ефективність в 93%.

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У компанії зазначили, що на початку червня планують надати отримані в ході випробувань дані регуляторним органам.

"Нас радує, що вакцина mRNA-1273 показала високу ефективність у запобіганні COVID-19 у підлітків", - наводять у документі слова генерального директора Moderna Стефана Банселя.

"Ми представимо ці результати в Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) і регулюючих органів по всьому світу на початку червня і запитаємо дозвіл (на використання препарату для підлітків – ред.)", - підкреслив Бансель.

У випробуваннях під назвою TeenCOVE взяли участь понад 3,7 тис. підлітків віком старше 12 і молодше 18 років. Дві третини випробуваних пройшли повну - дводозову - вакцинацію препаратом Moderna, інша частина отримала плацебо.

Раніше повідомлялося, що в ході масштабних клінічних випробувань препарат Moderna продемонстрував ефективність 94,1% у людей старше 18 років.

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Автор: Анастасія Потіха
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В 17 лет любой шмурдяк заходит на ура! Moderna заявляет об эффективности ее COVID-вакцины для подростков 12-17 лет - Цензор.НЕТ 2446
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25.05.2021 16:20 Відповісти
Центры по контролю за заболеваниями США (ЦКЗ) расследуют случаи воспаления сердечной мышцы - миокардита - у молодых людей и подростков после вакцинации от коронавируса. Об этом пишет The New York Times.

Несколько десятков сообщений о заболевании были зафиксированы примерно через четыре дня после введения пациентам второй дозы вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech.
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25.05.2021 16:47 Відповісти
But the agency has not determined whether the vaccine caused the condition- это во-первых

Во- вторых, в статье НЕ ГОВОРИТСЯ, какая вакцина может быть причиной воспаления.
В-третьих, есть СЛУХИ, что это Johnson& Johnson.
И последнее- кацап, пойди уколись россиянским шмурдяком.
Он "лучший в мире".
Шоб би, клятi кацапи, повиздихали
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25.05.2021 21:00 Відповісти
Чего раскудахталась баба? Обколись своим местным шмурдяком и в ящик побыстрее сыграешь.
А мне и твой спутник не нужен - такая же отрава.
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25.05.2021 21:27 Відповісти
Какие в куя результаты после 14 дней после вакцинации первым уколом (еще неизвестно что будет после второго укола а эти уже с выводами !!! . тут годы нужны и как минимум 3-5 лет !!!) Moderna заявляє про ефективність її COVID-вакцини для підлітків 12-17 років - Цензор.НЕТ 1446
Теория искусственного происхождения вируса SARS-CoV-2 получает все больше подтверждений. Хотя об этом еще в 2020 году сообщала "Public Health and Social Services Emergency Fund" в 28.01.2020 г.
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25.05.2021 17:43 Відповісти
До.
Об искусственном происхождении вируса в свое время заявил Президент Трамп с подачи ЦРУ.
Его объявили тогда врагом народа(китайского)
Нет ничего тайного, что бы не стало явным.
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25.05.2021 21:02 Відповісти
""в ходе исследования среди участников, получивших две дозы вакцины от COVID-19 компании Moderna, не обнаружили случаев COVID-19", что говорит о стопроцентной эффективности вакцины спустя 14 дней после полной вакцинации."

Заключение из серии "все, кто ели огурцы - умрут".
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25.05.2021 21:37 Відповісти
А подростки заявляют, что живут модерново и без Модерны.
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25.05.2021 23:09 Відповісти
 
 