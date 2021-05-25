Після вакцинації Sputnik V у РФ помер один з високопосадовців МОЗ Соловйов

Після вакцинації, ймовірно, російським препаратом "Супутник V" в РФ помер один з чиновників Міністерства охорони здоров'я РФ, він очолював Центр підтвердження відповідності якості лікарських препаратів. Офіційні ЗМІ про смерть поки мовчать, але із сайту Центру Соловйова, як і посаду директора, швиденько прибрали.

Про це повідомив експерт у сфері охорони здоров'я і епідеміології Михайло Фаворов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За даними Фаворова, всього йому надійшли дані про чотири важкі ускладнення після вакцинації "Супутником", причому всі випадки відзначені безпосередньо після ін'єкції.

"Є сумне повідомлення, про чотирьох важких хворих, після вакцинації "Супутником". Ускладнення у всіх чотирьох трапилися безпосередньо після ін'єкції, що може вказувати на проблему з цією серією вакцинного препарату. Найдивніше, що один з чотирьох, єдиний померлий, був керівник не чого-небудь, а самого Контрольного Інституту - Соловйов Євген Анатолійович, директор центру підтвердження відповідності якості лікарських засобів "НЦЕСМП" МОЗ РФ (https://www.regmed.ru/content/page/Endorsement_centere_Boss)", - написав він.

"Мої відомості тільки за фактом того, що сталося, хто знає подробиці поділіться, або тут, або в приват. Питання серйозне! Вони що там, фігачать потрійну- в десять разів більшу?? дозу "для своїх"?" - додав Фаворов.

Як зазначає "Накануне.RU", офіційно ніхто не повідомляє про смерть Соловйова, але з сайту Центру підтвердження відповідності якості лікарських засобів Соловйова швиденько прибрали. Тепер у центру немає директора, його очолює в.о. Іван Феєр.

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22 березня Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, який очолює групу виконавчої влади ЄС з питань вакцинації, заявив, що Європейському Союзу "абсолютно не потрібна" російська вакцина проти коронавірусу Sputnik V. У РФ, природно, обурилися і почали звинувачувати ЄС.

21 лютого NYT повідомило, що Ізраїлю довелося купити "Супутник V" для звільнення заручниці, але самі вони його використовувати не будуть - а передадуть для вакцинації сирійців.

10 лютого Кабмін заборонив реєстрацію в Україні вакцин, "розробка та / або виробництво яких здійснені в державі, визнаній Верховною Радою державою-агресором".