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Після вакцинації Sputnik V у РФ помер один з високопосадовців МОЗ Соловйов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Після вакцинації Sputnik V у РФ помер один з високопосадовців МОЗ Соловйов

Після вакцинації, ймовірно, російським препаратом "Супутник V" в РФ помер один з чиновників Міністерства охорони здоров'я РФ, він очолював Центр підтвердження відповідності якості лікарських препаратів. Офіційні ЗМІ про смерть поки мовчать, але із сайту Центру Соловйова, як і посаду директора, швиденько прибрали.

Про це повідомив експерт у сфері охорони здоров'я і епідеміології Михайло Фаворов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За даними Фаворова, всього йому надійшли дані про чотири важкі ускладнення після вакцинації "Супутником", причому всі випадки відзначені безпосередньо після ін'єкції.

"Є сумне повідомлення, про чотирьох важких хворих, після вакцинації "Супутником". Ускладнення у всіх чотирьох трапилися безпосередньо після ін'єкції, що може вказувати на проблему з цією серією вакцинного препарату. Найдивніше, що один з чотирьох, єдиний померлий, був керівник не чого-небудь, а самого Контрольного Інституту - Соловйов Євген Анатолійович, директор центру підтвердження відповідності якості лікарських засобів "НЦЕСМП" МОЗ РФ (https://www.regmed.ru/content/page/Endorsement_centere_Boss)", - написав він.

"Мої відомості тільки за фактом того, що сталося, хто знає подробиці поділіться, або тут, або в приват. Питання серйозне! Вони що там, фігачать потрійну- в десять разів більшу?? дозу "для своїх"?" - додав Фаворов.

Як зазначає "Накануне.RU", офіційно ніхто не повідомляє про смерть Соловйова, але з сайту Центру підтвердження відповідності якості лікарських засобів Соловйова швиденько прибрали. Тепер у центру немає директора, його очолює в.о. Іван Феєр.

Також читайте: Кабмін розподілив 3 млрд грн бюджетних грошей на COVID-вакцинацію

22 березня Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, який очолює групу виконавчої влади ЄС з питань вакцинації, заявив, що Європейському Союзу "абсолютно не потрібна" російська вакцина проти коронавірусу Sputnik V. У РФ, природно, обурилися і почали звинувачувати ЄС.

21 лютого NYT повідомило, що Ізраїлю довелося купити "Супутник V" для звільнення заручниці, але самі вони його використовувати не будуть - а передадуть для вакцинації сирійців.

10 лютого Кабмін заборонив реєстрацію в Україні вакцин, "розробка та / або виробництво яких здійснені в державі, визнаній Верховною Радою державою-агресором".

Після вакцинації Sputnik V у РФ помер один з високопосадовців МОЗ Соловйов 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+36
После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 2769
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25.05.2021 14:18
+32
После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 9757
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25.05.2021 14:17
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После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 3398
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25.05.2021 14:18
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25.05.2021 14:17 Відповісти
После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 2769
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25.05.2021 14:18 Відповісти
После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 9757
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25.05.2021 14:17 Відповісти
Гдє ти такіх яркіх олігофренов находіш?
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25.05.2021 14:44 Відповісти
В Крыму естественно, там такого био-мусора целый полуостров сейчас Після вакцинації Sputnik V у РФ помер один з високопосадовців МОЗ Соловйов - Цензор.НЕТ 532
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25.05.2021 14:46 Відповісти
Та ще кацапи багато нового завезли.
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25.05.2021 16:48 Відповісти
Добре. Якби всі соловйови разом - було б багато краще.
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25.05.2021 14:17 Відповісти
После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 3398
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25.05.2021 14:18 Відповісти
Как говорил один мой знакомый - покойник - я слишком много знал...
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25.05.2021 14:18 Відповісти
После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 8862
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25.05.2021 14:19 Відповісти
"он возглавлял Центр подтверждения соответствия качества лекарственных препаратов"
После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 7809
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25.05.2021 14:19 Відповісти
Подтвердил!!!
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25.05.2021 14:41 Відповісти
Шмурдяк щабористый попался После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 4615
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25.05.2021 14:20 Відповісти
После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 5473
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25.05.2021 14:20 Відповісти
Це Виницковський, вся мразь міняє прізвища
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25.05.2021 14:36 Відповісти
Заслужил! После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 588
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25.05.2021 14:21 Відповісти
зате пратріотично
на пам'ятнику йому викарбують яку-небудь цитату путєна
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25.05.2021 14:21 Відповісти
Новичком вакцинировали шпили-вили=)
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25.05.2021 14:22 Відповісти
Это не тот, не тот соловьев... Тоесть лучше конечно этот, чем никакой, но все же...
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25.05.2021 14:22 Відповісти
ну вот...боевой вирус придумали,а антидот допилить забыли...
и так сойдет,бабы еще нарожают После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 3275
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25.05.2021 14:23 Відповісти
Правильно сделал .
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25.05.2021 14:23 Відповісти
Не того Соловьева вакцинировали. Вот как обычно, даже тут нарукожопили.
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25.05.2021 14:23 Відповісти
То вигадки бандерівців. Росіяни, вакцина добра, коліть далі.
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25.05.2021 14:24 Відповісти
После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 240
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25.05.2021 14:24 Відповісти
"После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев"
Скобеева скажет, что тут Американский след После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 9329
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25.05.2021 14:26 Відповісти
А говорили, что не работает вакцина.... После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 244
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25.05.2021 14:27 Відповісти
Байден говорит с женой:
"да милая!.. чиновника Минздрава России Соловьева замочил, сейчас пойду ссать в лифтах", и делать дырки в асфальте..
После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 1900
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25.05.2021 14:28 Відповісти
ну и пёс с ним, бабы еще нарожают !
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25.05.2021 14:33 Відповісти
китайчат...
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25.05.2021 14:48 Відповісти
Дуже повільно, швише вакцинуйте.
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25.05.2021 14:34 Відповісти
мелочь, а приятно...
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25.05.2021 14:37 Відповісти
Собачья вакцина она такая
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25.05.2021 14:38 Відповісти
Стоит ли обнародовать неподтвержденную информацию? Этим можно подорвать доверие к ресурсу. Банду из кремля не жалко ,но главари по-прежнему здравствуют.....
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25.05.2021 14:39 Відповісти
Не той Соловьйов на якого сподівалися, але теж непогано.
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25.05.2021 14:41 Відповісти
Совпадение? Не думаю!
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25.05.2021 14:43 Відповісти
У пляшечці з синім верхом "Спутнік", з червоним -- "Новічок".

"Какую таблэтку вибєрєшь ти, нео-Соловйов?" Після вакцинації Sputnik V у РФ помер один з високопосадовців МОЗ Соловйов - Цензор.НЕТ 8048
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25.05.2021 15:44 Відповісти
Текущие в два ручья слезы мешают мне писать, ограничусь картинкой
Після вакцинації Sputnik V у РФ помер один з високопосадовців МОЗ Соловйов - Цензор.НЕТ 2373
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25.05.2021 16:07 Відповісти
Награда нашла героя. Следующий на вакханалию путин и его ко *****.
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25.05.2021 16:30 Відповісти
Да как то пох. Хоть пусть все Соловьевы на кацапии передохнут.
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25.05.2021 16:45 Відповісти
Готов проспонсировать,купить сотню таких вакцин для лаптеногих,лишь бы они все сработали.
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25.05.2021 17:21 Відповісти
Смех и грех.
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25.05.2021 17:33 Відповісти
Зачем это опубликовали? Надо было держать в тайне и рассказать об этом через год,-чтобы побольше кретинов вакцинировались этой "как бы" вакциной!
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25.05.2021 21:54 Відповісти
Висловлюю бажання багатьох українців провакцинувати рос.вакциною путіна.
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25.05.2021 22:50 Відповісти
Символичненько! Після вакцинації Sputnik V у РФ помер один з високопосадовців МОЗ Соловйов - Цензор.НЕТ 1833
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26.05.2021 05:30 Відповісти
Да что же этот Обама никак не уймется!
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26.05.2021 08:51 Відповісти
 
 