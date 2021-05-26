На стадіоні "Арена Львів" хочуть відкрити центр масової вакцинації проти COVID-19

На футбольному стадіоні "Арена Львів" можуть відкрити центр вакцинації населення. Він найбільше відповідає рекомендаціям міністерства.

Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook за результатами наради з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком, передає Цензор.НЕТ.

"Відкриття таких центрів дасть можливість проводити щеплення від COVID-19 для якомога більшої кількості дорослого населення (першочергово – зареєстрованих осіб через додаток "Дія") та надасть своєчасний доступ до вакцин", - написав він.



Водночас глава Львівської ОДА зазначив, що необхідно вирішити кілька важливих питань.

"Перш за все, варто обрати тип центру вакцинації, щоб знати, скількох людей за день він забезпечить вакциною. Наразі йшлося про те, щоб створити такий центр на стадіоні Арена Львів. Цей об’єкт найбільше відповідає рекомендаціям Міністерства для облаштування центрів. Зараз необхідно врегулювати ряд організаційних питань, у першу чергу це стосується кадрового забезпечення роботи центру. Адже до процесу вакцинації залучатимуть не лише медиків, а й волонтерів та студентів медичних закладів", - повідомив Козицький.

Також, за його словами, на розгляді питання матеріального забезпечення центрів холодильним обладнанням, комп'ютерною технікою, стабільним з'єднанням з електронними мережами, охороною під час і після роботи.

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"Проблемним питанням залишається розташування стадіону, об’єкт є поза містом, у зв’язку з цим доїзд може бути ускладнений. Саме тому розглядатимемо альтернативні варіанти розміщення центрів вакцинації, щоб наблизити їх до Львова та забезпечити безперешкодний доїзд населення з околиць міста чи області.

За підсумками наради, доручено профільному департаменту напрацювати у стислий термін механізм створення таких центрів в області відповідно до рекомендацій МОЗ", - повідомив глава Львівської ОДА.