"Лукашенко решил, что Запад давит на Беларусь из зависти"

Беларусь - это сильная и независимая страна особенных, гордых людей, с обостренным чувством справедливости.

Об этом заявил захвативший власть в стране "президент" Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Посмотрите, какое сегодня идет беспрецедентное давление на страну, как нас хотят агрессивно проучить, поставить на место, спровоцировать с использованием самых грязных методов и технологий. Вся эскалация со стороны Запада - это их зависть, бессилие и злоба от того, что у них не получилось осуществить в Беларуси вооруженный мятеж и государственный переворот. И не получится. А знаете, почему? Не потому, что я или вы, все мы такие крутые или у нас лучшие спецслужбы в мире (хотя это отчасти и так). А потому, что Беларусь - это сильная и независимая страна особенных, гордых людей, с обостренным чувством справедливости", - заявил белорусский диктатор.

При этом он возмутился, что его режим сравнивают с диктатурой.

"Много криков о диктатуре. В чем она проявляется? В том, что не допускаем вандализма, надругательства над государственной символикой? Разрушения национальных основ и традиций?" - возразил он.

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