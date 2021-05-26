Лукашенко решил, что Запад давит на Беларусь из зависти
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Беларусь - это сильная и независимая страна особенных, гордых людей, с обостренным чувством справедливости.
Об этом заявил захвативший власть в стране "президент" Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Посмотрите, какое сегодня идет беспрецедентное давление на страну, как нас хотят агрессивно проучить, поставить на место, спровоцировать с использованием самых грязных методов и технологий. Вся эскалация со стороны Запада - это их зависть, бессилие и злоба от того, что у них не получилось осуществить в Беларуси вооруженный мятеж и государственный переворот. И не получится. А знаете, почему? Не потому, что я или вы, все мы такие крутые или у нас лучшие спецслужбы в мире (хотя это отчасти и так). А потому, что Беларусь - это сильная и независимая страна особенных, гордых людей, с обостренным чувством справедливости", - заявил белорусский диктатор.
При этом он возмутился, что его режим сравнивают с диктатурой.
"Много криков о диктатуре. В чем она проявляется? В том, что не допускаем вандализма, надругательства над государственной символикой? Разрушения национальных основ и традиций?" - возразил он.
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- трактора "Беларусь"
- грузовиков "МАЗ"
- земляной картошки
- креветок производства БР
За берёзки под окном!
Встал плешивый бацька грудью
Пригрозил ЕС кнутом!
Жаб полесских и рябину,
Защитит сей богатырь!
И сведёт сябров в могилу,
Чмо колхозное, упырь!
Головна проблема - в наявності ***** та його "рускога міра". От цих розвалити - то і Лука впаде.
Вам бы раманы пісаць, замест досонов ў ГКБ.
Яны то выбралі, а не мы, але гэта часова, а вось што вы сабе больш за чвэрць стагоддзя выбіралі, Мойша? Або за вас жыхары Мельмака галасавалі ўсе гэтыя доўгія і нудныя гады ў вашым БелСовке?
Дарэчы, Мойша, а вы лічыць у школе навучыліся?
Аказваецца вы такі тут "знаўца" гісторыі, што пэрлы улуса ардынскага паўтараеце пра Юру з доўгімі рукамі. Як вы сказалі? Стагоддзямі адбіваліся? А чаго ж вы, такі ўвесь з сябе "адбіваць", такі "непримеримый" да рэжыму і такі "баявой" тут пасвіць, на ўкраінскім форуме, а не на сваіх, беларускіх барыкадах ці не партызанах? Па клавіятуры пальцамі грукаць не барыкады будаваць, ды Мойша? Да чаго ж ад вас смярдзіць парашай, Мойша, проста манітор глючыць.
Напэўна барыкаду ў цэнтры Мінска будуе.
Або ў пустыя бутэлькі кактэйль "молатава" налівае.
А можа ў партызаны падаўся?
_Оно так сказало, а не решило. Тупица что это написал не понимает разницу.
тяжело поверить, что все это происходит в соседней Белоруси
саня3%, на "парашу тудыть" не приглашали, в связи с потерей работы???