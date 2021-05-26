Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість

Білорусь - це сильна і незалежна країна особливих, гордих людей, із загостреним почуттям справедливості.

Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, на зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії і представниками органів державного управління, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Подивіться, який сьогодні чиниться безпрецедентний тиск на країну, як нас хочуть агресивно провчити, поставити на місце, спровокувати з використанням найбрудніших методів і технологій. Вся ескалація з боку Заходу - це їхня заздрість, безсилля і злість від того, що в них не вийшло здійснити в Білорусі збройний заколот і державний переворот. І не вийде. А знаєте, чому? Не тому, що я або ви, всі ми такі круті або в нас найкращі спецслужби у світі (хоча це частково й так). А тому, що Білорусь - це сильна і незалежна країна особливих, гордих людей, із загостреним почуттям справедливості", - заявив білоруський диктатор.

При цьому він обурився, що його режим порівнюють з диктатурою.

"Багато криків про диктатуру. У чому вона проявляється? В тому, що не допускаємо вандалізму, наруги над державною символікою? Руйнування національних основ і традицій?" - заперечив він.

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