Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білорусь - це сильна і незалежна країна особливих, гордих людей, із загостреним почуттям справедливості.
Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, на зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії і представниками органів державного управління, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Подивіться, який сьогодні чиниться безпрецедентний тиск на країну, як нас хочуть агресивно провчити, поставити на місце, спровокувати з використанням найбрудніших методів і технологій. Вся ескалація з боку Заходу - це їхня заздрість, безсилля і злість від того, що в них не вийшло здійснити в Білорусі збройний заколот і державний переворот. І не вийде. А знаєте, чому? Не тому, що я або ви, всі ми такі круті або в нас найкращі спецслужби у світі (хоча це частково й так). А тому, що Білорусь - це сильна і незалежна країна особливих, гордих людей, із загостреним почуттям справедливості", - заявив білоруський диктатор.
При цьому він обурився, що його режим порівнюють з диктатурою.
"Багато криків про диктатуру. У чому вона проявляється? В тому, що не допускаємо вандалізму, наруги над державною символікою? Руйнування національних основ і традицій?" - заперечив він.
Будь ласка, зачекайте...
- трактора "Беларусь"
- грузовиков "МАЗ"
- земляной картошки
- креветок производства БР
За берёзки под окном!
Встал плешивый бацька грудью
Пригрозил ЕС кнутом!
Жаб полесских и рябину,
Защитит сей богатырь!
И сведёт сябров в могилу,
Чмо колхозное, упырь!
Головна проблема - в наявності ***** та його "рускога міра". От цих розвалити - то і Лука впаде.
Вам бы раманы пісаць, замест досонов ў ГКБ.
Яны то выбралі, а не мы, але гэта часова, а вось што вы сабе больш за чвэрць стагоддзя выбіралі, Мойша? Або за вас жыхары Мельмака галасавалі ўсе гэтыя доўгія і нудныя гады ў вашым БелСовке?
Дарэчы, Мойша, а вы лічыць у школе навучыліся?
Аказваецца вы такі тут "знаўца" гісторыі, што пэрлы улуса ардынскага паўтараеце пра Юру з доўгімі рукамі. Як вы сказалі? Стагоддзямі адбіваліся? А чаго ж вы, такі ўвесь з сябе "адбіваць", такі "непримеримый" да рэжыму і такі "баявой" тут пасвіць, на ўкраінскім форуме, а не на сваіх, беларускіх барыкадах ці не партызанах? Па клавіятуры пальцамі грукаць не барыкады будаваць, ды Мойша? Да чаго ж ад вас смярдзіць парашай, Мойша, проста манітор глючыць.
Напэўна барыкаду ў цэнтры Мінска будуе.
Або ў пустыя бутэлькі кактэйль "молатава" налівае.
А можа ў партызаны падаўся?
_Оно так сказало, а не решило. Тупица что это написал не понимает разницу.
тяжело поверить, что все это происходит в соседней Белоруси
саня3%, на "парашу тудыть" не приглашали, в связи с потерей работы???