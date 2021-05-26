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Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість

Білорусь - це сильна і незалежна країна особливих, гордих людей, із загостреним почуттям справедливості.

Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, на зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії і представниками органів державного управління, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Подивіться, який сьогодні чиниться безпрецедентний тиск на країну, як нас хочуть агресивно провчити, поставити на місце, спровокувати з використанням найбрудніших методів і технологій. Вся ескалація з боку Заходу - це їхня заздрість, безсилля і злість від того, що в них не вийшло здійснити в Білорусі збройний заколот і державний переворот. І не вийде. А знаєте, чому? Не тому, що я або ви, всі ми такі круті або в нас найкращі спецслужби у світі (хоча це частково й так). А тому, що Білорусь - це сильна і незалежна країна особливих, гордих людей, із загостреним почуттям справедливості", - заявив білоруський диктатор.

При цьому він обурився, що його режим порівнюють з диктатурою.

"Багато криків про диктатуру. У чому вона проявляється? В тому, що не допускаємо вандалізму, наруги над державною символікою? Руйнування національних основ і традицій?" - заперечив він.

Читайте: Лукашенко пригрозив світовій спільноті: Немає сенсу хитати Білорусь і брязкати зброєю біля наших кордонів, якщо тут щось спалахне, буде світова війна

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Все эти глупые разговоры только лишь из-за желания сберечь навечно в президентском кресле собственную задницу? Тьфу,мерзость.
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26.05.2021 13:03
+13
Самоуверенный идиот и мерзкий убийца , только может так говорить !
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26.05.2021 13:05
+11
Это же естественно ! Запад сгорает от зависти, что у них нет:
- трактора "Беларусь"
- грузовиков "МАЗ"
- земляной картошки
- креветок производства БР
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26.05.2021 13:14
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Независимые СМИ и блогеры нужны, чтобы не было, как в СКорее, где расстреливают за попытку сбежать из нее
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26.05.2021 13:03 Відповісти
Геї запада тільки мріють про дубинки омоновців, але зась!
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26.05.2021 13:03 Відповісти
Все эти глупые разговоры только лишь из-за желания сберечь навечно в президентском кресле собственную задницу? Тьфу,мерзость.
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26.05.2021 13:03 Відповісти
Завидують врожаям картоплі?
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26.05.2021 13:03 Відповісти
Картоплю в Украине закупают !
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26.05.2021 13:06 Відповісти
А кацапи кажуть шо ми у них свинину та сало закуповуєм. Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість - Цензор.НЕТ 7881 Шо тільки козлорилі та бульборилі не придумають, щоб їхній лохторат таке читав та восхіщался їх вЯлічієм... Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість - Цензор.НЕТ 3915
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26.05.2021 13:27 Відповісти
Одна маленькая, но гордая птичка...
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26.05.2021 13:03 Відповісти
Лукашенко решил, что Запад давит на Беларусь из зависти - Цензор.НЕТ 2326
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26.05.2021 13:04 Відповісти
жги усатый жгииииииииииии )))))))))))))))))))
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26.05.2021 13:04 Відповісти
Идиот!!
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26.05.2021 13:05 Відповісти
Самоуверенный идиот и мерзкий убийца , только может так говорить !
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26.05.2021 13:05 Відповісти
проблема большинства брехунов в том что начиная лгать другим они со временем начинают сами верить в свою брехню Лукашенко решил, что Запад давит на Беларусь из зависти - Цензор.НЕТ 5914
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26.05.2021 13:06 Відповісти
Та канєшно загнівающій Запад завідує! Бо де ж іще єсть така картоха з драніками і високотехнологічними МТЗ з МАЗами.
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26.05.2021 13:06 Відповісти
Зато у тебя ракеты летают.
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26.05.2021 13:47 Відповісти
Лукашенко втоптал в говно белоруссию
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26.05.2021 13:07 Відповісти
с этого путеложенца отличная сакральная жертва может выйти. ***** даст команду сбить это чучело где-нибудь над рацтовом и обвинит естественно нас в этом и двинут ватосапиенские орды по всем фронтам, а особенно рьяных народных мстителей запустят со стороны Гомеля
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26.05.2021 13:07 Відповісти
надругательство над государственной символикой
Лукашенко решил, что Запад давит на Беларусь из зависти - Цензор.НЕТ 1809
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26.05.2021 13:07 Відповісти
а ещё Лукашенко потребовал от западных стран компенсировать расходы Беларуси за инцидент с самолетом Ryanair

Лукашенко решил, что Запад давит на Беларусь из зависти - Цензор.НЕТ 7105
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26.05.2021 13:08 Відповісти
спекся лука.....
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26.05.2021 13:10 Відповісти
Усатое чудовище ума сошло уже ЧЕТЫРЕ раза
Лукашенко решил, что Запад давит на Беларусь из зависти - Цензор.НЕТ 8022
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26.05.2021 13:11 Відповісти
Это же естественно ! Запад сгорает от зависти, что у них нет:
- трактора "Беларусь"
- грузовиков "МАЗ"
- земляной картошки
- креветок производства БР
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26.05.2021 13:14 Відповісти
За родимые болота,
За берёзки под окном!
Встал плешивый бацька грудью
Пригрозил ЕС кнутом!
Жаб полесских и рябину,
Защитит сей богатырь!
И сведёт сябров в могилу,
Чмо колхозное, упырь!
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26.05.2021 13:15 Відповісти
Когда же эти совкодрочерные диктаторы (*****+картофельный усач) уже подохнут в страшных судорогах? Когда же наконец этот великий праздник?
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26.05.2021 13:16 Відповісти
Головна проблема демократії не в Луці.
Головна проблема - в наявності ***** та його "рускога міра". От цих розвалити - то і Лука впаде.
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26.05.2021 13:38 Відповісти
Притом сразу... и по примеру чаушеску вариант есть даже.А пока страна падла не развалится.....счастья не видать ни Беларуси ни Украине.
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26.05.2021 14:37 Відповісти
Мойша не смешыце мае пэйсы за Лукашеску тыпу Чаўшэску. Вы то туды якім бокам? Ну хіба што букет сваёй гэбня і мянтам буйней падарыце. Адзінае за што я з вамі ткі магу пагадзіцца і то толькі на хвілінку, так то за краіну падлу, і гэта пры ўмове, што вы маеце на ўвазе Парашную *********, акругай якой вы ўжо практычна сталі дэ факта.
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26.05.2021 18:47 Відповісти
Мне твоё мнение,дрысливый зольдат шмарклей прибитый....без интереса всякого.Выбрать себе предателя на колени перед куйло в глаза посмотреть.....и гордиться......ату тебя.
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26.05.2021 20:31 Відповісти
Які склад! І столькі пафасу! Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість - Цензор.НЕТ 5923 Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість - Цензор.НЕТ 5923 Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість - Цензор.НЕТ 5923
Вам бы раманы пісаць, замест досонов ў ГКБ. Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість - Цензор.НЕТ 5684
Яны то выбралі, а не мы, але гэта часова, а вось што вы сабе больш за чвэрць стагоддзя выбіралі, Мойша? Або за вас жыхары Мельмака галасавалі ўсе гэтыя доўгія і нудныя гады ў вашым БелСовке? Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість - Цензор.НЕТ 6874
Дарэчы, Мойша, а вы лічыць у школе навучыліся? Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість - Цензор.НЕТ 6170
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26.05.2021 20:55 Відповісти
Они выбрали тебе ЗЕлю?)) Какой же ты потешный.....твоё мнение даже ИХ не интересует.....ты хоть из дома выходишь,сметун диванный? Сегодня люди ходили к рюзькому посольству в Киеве бумажный кремль спалили....а ты бы хоть цветочки поднёс на бумажные руины......дрЫщ ты по жизни(
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26.05.2021 21:24 Відповісти
Мойша і зноў вам здравствуйте. Так сапраўды, яны, у нас дэмакратыя. А вось вы сабе колькі гадоў запар плешивоей калгаснае чмо выбіралі? Вы асабіста, а так жа вашы мама з татам і суседзі? А чаму вы, Мойша, на сваёй мове ня маеце зносіны? У вас у КДБ прынята казаць на рускай, а не па-беларуску? І Мойша, чаму вы не адказалі на маё пытанне - навучылі вас у школе лічыць
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27.05.2021 09:52 Відповісти
Если ты и свободен,дрыщ потешный.....то только от собственного разума.Нас ОДИН раз развели лохов в 94....а вы 5 раз лохи по новому,кроме Пороха.Такие как ты потешные любое дерьмо скушают....сегодня кушай от Бени и Зели.Выбрать кацапа предателя и гордиться....дураков нет кроме хохлов дурных в мире....поэтому каждый день из-за вас Украину наХ все и посылают.Это как есть правда....а ты все халва халва.73%кацапских подстилок ....ОДИННАРОД.
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27.05.2021 11:43 Відповісти
Мойша, а ўсё ж, чаму не па-беларуску? Так у вас з 1994 года болще выбараў не было ці не было болше выбару? Смешны вы, Мойша. І скажу вам шчыра, Мойша, я першы, і хутчэй за адзіны раз магу з вамі пагадзіцца, за Пораху. А Зялёны ён не кацапы, ён жыд. Так, што тут вы прамазалі. Дзі і ОДИННАРОД гэта ваш фюрев вам вяшчае, а вы ясце. А мне маскоўцы не тое, што браты або одиннарод, а проста адкіды чалавецтва.
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27.05.2021 11:56 Відповісти
Ты снова как школота оправдываешься.Прежде чем нас с лаптями смешивать,историю почитай.Точно не наш с поляками был князь Юрий Долгорукий,который москалей наплодил.....Мы веками с поляками и литовцами отбивались от этой нечисти.....а кое-кто им прислуживал.....
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27.05.2021 13:35 Відповісти
Дык вы на беларускай ні казаць ні пісаць не жадаеце, лапцявой-балалайкавай вы наш? Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість - Цензор.НЕТ 7181 І дзе вы ўбачылі ў мяне спробу апраўдацца, недасканалы вы наш, дакладней ваш, або іх. Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість - Цензор.НЕТ 2500
Аказваецца вы такі тут "знаўца" гісторыі, што пэрлы улуса ардынскага паўтараеце пра Юру з доўгімі рукамі. Як вы сказалі? Стагоддзямі адбіваліся? А чаго ж вы, такі ўвесь з сябе "адбіваць", такі "непримеримый" да рэжыму і такі "баявой" тут пасвіць, на ўкраінскім форуме, а не на сваіх, беларускіх барыкадах ці не партызанах? Па клавіятуры пальцамі грукаць не барыкады будаваць, ды Мойша? Да чаго ж ад вас смярдзіць парашай, Мойша, проста манітор глючыць. Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість - Цензор.НЕТ 8282
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27.05.2021 20:53 Відповісти
Алё, Мойша, дзе вы? Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість - Цензор.НЕТ 9956
Напэўна барыкаду ў цэнтры Мінска будуе. Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість - Цензор.НЕТ 6531
Або ў пустыя бутэлькі кактэйль "молатава" налівае. Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість - Цензор.НЕТ 3444
А можа ў партызаны падаўся? Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість - Цензор.НЕТ 3226
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28.05.2021 11:48 Відповісти
Да он **...й.
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26.05.2021 13:26 Відповісти
Колхозное чмо в гитлеры подался еще один захотел увидеть гаагу Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість - Цензор.НЕТ 4854
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26.05.2021 13:27 Відповісти
"Лукашенко решил, что Запад давит на Беларусь из зависти"
_Оно так сказало, а не решило. Тупица что это написал не понимает разницу.
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26.05.2021 13:27 Відповісти
Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість - Цензор.НЕТ 8104
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26.05.2021 13:28 Відповісти
Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість - Цензор.НЕТ 1867
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26.05.2021 13:29 Відповісти
Чувствую будет вторая волна уже белорусских иммигрантов в Украину... Власть захвачена полоумным, который несет ересь с самого утра до вечера. В ЕС на самолете не полетишь, беда
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26.05.2021 13:30 Відповісти
нет. они о паРаше мечтают. к братьям тикать будут и у ***** защиты просить.
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26.05.2021 13:40 Відповісти
Сцыте на него, он бешаный
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26.05.2021 13:36 Відповісти
Все узурпаторы демагоги.
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26.05.2021 13:37 Відповісти
все мечтают ловить белорусские креветки самостоятельно, вместо того, чтобы покупать их у лукашеску.
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26.05.2021 13:39 Відповісти
что он бормочет, бредит наяву
тяжело поверить, что все это происходит в соседней Белоруси
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26.05.2021 13:43 Відповісти
смешно слышать от шызика о надругательстве над государственной символикой у которого воспаляеца моцк от всего красно-белого
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26.05.2021 13:45 Відповісти
По моему тут собрались одни мазо... Оглянитесь вокруг себя, "демократы".
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26.05.2021 13:50 Відповісти
Подмойся, мальчишечка!
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26.05.2021 16:48 Відповісти
" и Остапа понесло "
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26.05.2021 13:50 Відповісти
Марсельці, каннці, сіцилійці, мальтійці просто "піною ісходять" від заздрощів, що білоруси можуть АТДЫХАТЬ на річці жЫжма і їсти устриці звідти, а вони ні Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість - Цензор.НЕТ 5133
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26.05.2021 15:38 Відповісти
Такое впечатление, что этот аферист-самозванец и есть эта пресловутая лишняя хромосома...
саня3%, на "парашу тудыть" не приглашали, в связи с потерей работы???
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26.05.2021 16:04 Відповісти
про зависть фантазируют нарциссы-психопаты. это симптом.
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27.05.2021 06:15 Відповісти
 
 