Зеленский образовал Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №210/2021 "Об образовании военно-гражданской администрации" в Донецкой области.

"Во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановляю образовать Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области", - указано в документе, обнародованном на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Командующему объединенными силами, главе Донецкой областной государственной администрации поручено осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.