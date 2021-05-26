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Зеленский образовал Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский образовал Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №210/2021 "Об образовании военно-гражданской администрации" в Донецкой области.

"Во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановляю образовать Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области", - указано в документе, обнародованном на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Командующему объединенными силами, главе Донецкой областной государственной администрации поручено осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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Только вот там все равно ждут руцкий мир...
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26.05.2021 13:09 Ответить
А не делает-ли зегнида часом 5-ю титухо-колонну у всех под носом? Да ещё легально вооруженную?
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26.05.2021 13:10 Ответить
Очень правильное решение, т.к. там избранная власть - полное ватное болото.
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26.05.2021 13:12 Ответить
что нового может предложить зекретин,если даже из оп он сделал полное ватное болото?
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26.05.2021 13:29 Ответить
створив та й створив.
питання кого призначить головою цієї ЦВА, чи не тищенка часом?
тоді ватного лайна там побільшає.
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26.05.2021 13:38 Ответить
образовал? интересненько ))))
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26.05.2021 13:20 Ответить
Не ждут тут русский мир, поверь. В Славянске, если что, очень сильное проукраинское движение. Но процент ожидальщиков действительно большой. Все мечтают п...сы в Советский союз вернуться молодыми. Ну и традиционно все дегенераты там же с голубой мечтой ни...ра не делать и деньги получать. Но это общая проблема, посмотри на Харьков или на Одессу.
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26.05.2021 13:46 Ответить
Це добре - розпустили, отже, сепарську міськраду.
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26.05.2021 15:38 Ответить
 
 