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Зеленський (17459) Донецька область (5702) Слов'янськ (508) військово-цивільна адміністрація (82)

Зеленський утворив Слов'янську міську військово-цивільну адміністрацію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський утворив Слов'янську міську військово-цивільну адміністрацію

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №210/2021 "Про утворення військово-цивільної адміністрації" в Донецькій області.

"На виконання Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" постановляю утворити Слов’янську міську військово-цивільну адміністрацію Краматорського району Донецької області", - зазначено в документі, оприлюдненому на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Командувачу об’єднаних сил, голові Донецької обласної державної адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільної адміністрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвія відкрила почесне консульство в Слов'янську на Донеччині

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Автор: Наталя Джума
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Только вот там все равно ждут руцкий мир...
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26.05.2021 13:09 Відповісти
А не делает-ли зегнида часом 5-ю титухо-колонну у всех под носом? Да ещё легально вооруженную?
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26.05.2021 13:10 Відповісти
Очень правильное решение, т.к. там избранная власть - полное ватное болото.
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26.05.2021 13:12 Відповісти
что нового может предложить зекретин,если даже из оп он сделал полное ватное болото?
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26.05.2021 13:29 Відповісти
створив та й створив.
питання кого призначить головою цієї ЦВА, чи не тищенка часом?
тоді ватного лайна там побільшає.
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26.05.2021 13:38 Відповісти
образовал? интересненько ))))
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26.05.2021 13:20 Відповісти
Не ждут тут русский мир, поверь. В Славянске, если что, очень сильное проукраинское движение. Но процент ожидальщиков действительно большой. Все мечтают п...сы в Советский союз вернуться молодыми. Ну и традиционно все дегенераты там же с голубой мечтой ни...ра не делать и деньги получать. Но это общая проблема, посмотри на Харьков или на Одессу.
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26.05.2021 13:46 Відповісти
Це добре - розпустили, отже, сепарську міськраду.
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26.05.2021 15:38 Відповісти
 
 