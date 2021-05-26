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Зеленський утворив Слов'янську міську військово-цивільну адміністрацію
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №210/2021 "Про утворення військово-цивільної адміністрації" в Донецькій області.
"На виконання Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" постановляю утворити Слов’янську міську військово-цивільну адміністрацію Краматорського району Донецької області", - зазначено в документі, оприлюдненому на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
Командувачу об’єднаних сил, голові Донецької обласної державної адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільної адміністрації.
Указ набуває чинності з дня його опублікування.
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питання кого призначить головою цієї ЦВА, чи не тищенка часом?
тоді ватного лайна там побільшає.