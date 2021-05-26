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Кабмин согласовал назначение Чорной главой Кировоградской ОГА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров Украины согласовал назначение Марии Чорной главой Кировоградской областной государственной администрации.
Соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства в среду и будет передан в Офис Президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина.
Мария Чорна на данный момент является директором департамента агропромышленного развития Кировоградской облгосадминистрации, а до этого была заместителем директора - начальником управления экономической политики и финансового обеспечения данного департамента.
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