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Кабмин согласовал назначение Чорной главой Кировоградской ОГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин согласовал назначение Чорной главой Кировоградской ОГА

Кабинет Министров Украины согласовал назначение Марии Чорной главой Кировоградской областной государственной администрации.

Соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства в среду и будет передан в Офис Президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина.

Мария Чорна на данный момент является директором департамента агропромышленного развития Кировоградской облгосадминистрации, а до этого была заместителем директора - начальником управления экономической политики и финансового обеспечения данного департамента.

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Автор: Ірина Дашківська
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Так кого назначили чорной главой? Шось не понял.
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26.05.2021 13:56 Ответить
хто чоловік, коли в декрет планує?
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26.05.2021 13:58 Ответить
Понятно, что дело чёрное.....
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26.05.2021 14:40 Ответить
ну как то светлей не стало точно...
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26.05.2021 14:58 Ответить
Дирехторов таких тюрьма заждалась
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26.05.2021 16:15 Ответить
 
 