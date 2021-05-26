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Кабмін погодив призначення Чорної головою Кіровоградської ОДА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін погодив призначення Чорної головою Кіровоградської ОДА

Кабінет Міністрів України погодив призначення Марії Чорної головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Відповідний проєкт указу президента був схвалений на засіданні уряду в середу і буде переданий до Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна.

Марія Чорна на цей момент є директором департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської облдержадміністрації, а до того була заступником директора - начальником управління економічної політики та фінансового забезпечення цього департаменту.

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Автор: Анастасія Потіха
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Так кого назначили чорной главой? Шось не понял.
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26.05.2021 13:56 Відповісти
хто чоловік, коли в декрет планує?
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26.05.2021 13:58 Відповісти
Понятно, что дело чёрное.....
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26.05.2021 14:40 Відповісти
ну как то светлей не стало точно...
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26.05.2021 14:58 Відповісти
Дирехторов таких тюрьма заждалась
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26.05.2021 16:15 Відповісти
 
 