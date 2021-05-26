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Кабмін погодив призначення Чорної головою Кіровоградської ОДА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кабінет Міністрів України погодив призначення Марії Чорної головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Відповідний проєкт указу президента був схвалений на засіданні уряду в середу і буде переданий до Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна.
Марія Чорна на цей момент є директором департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської облдержадміністрації, а до того була заступником директора - начальником управління економічної політики та фінансового забезпечення цього департаменту.
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Solomon c5c4359c
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Alexander Bereznuk e6baafd3
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AbOriginal_UA
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удав
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Tor Drone
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