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Техника ВСУ уже полгода не ремонтируется и не финансируется, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Техника ВСУ уже полгода не ремонтируется и не финансируется, - СМИ

Образцы военной техники и вооружение ВСУ не ремонтируются и не модернизируются уже около полугода. Для решения проблемы необходимо внести дополнения в постановление Кабмина, однако Минфин считает их нецелесообразными.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Military Navigator", об этом пишет директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Отмечается, что с начала 2021 оборонные предприятия как частной, так и государственной формы собственности "оказались в заложниках отечественной бюрократии, непрофессионализма и равнодушия должностных лиц различных уровней". Результатом этого стал срыв планов ремонта техники и вооружений в различных родах и видах Вооруженных сил.

"Для "оборонки" все пошло наперекосяк с тех пор, как в конце прошлого года Кабмин 22.07.2020 принял решение внести изменения в постановление №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS- CoV-2". Эти изменения определяли, что на период действия карантина использование бюджетных средств было разрешено только для предварительной оплаты товаров и услуг, закупаемых для противодействия пандемии", - говорится в материале.

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Однако, отмечает Згурец, получилось, что закупка техники и оружия для армии - нарушение этого постановления.

"Новые изменения для исправления антиобороннои ошибки вносились несколько следующих месяцев. Закупку оружия и услуг для армии признали делом для государства действительно нужным. Что и зафиксировало Постановление правительства от 08.02.2021 № 97 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины № 641". Но с поправками к постановлению снова ударили в штангу. Ведь, кроме закупок за ГОЗом (гособоронзаказом. - Ред.), за что отвечают профильные департаменты Минобороны - еще ремонт и модернизация (в ходе ремонта) техники и вооружения. Это другая статья расходов - в основном по линии Генерального штаба, его логистической вертикали, командованию родов и видов Вооруженных сил. Но по ремонту правила игры с новыми поправками к постановлению №641 изменили настолько кардинально, что фактически затормозили все работы по этому направлению", - пишет автор.

В материале говорится, что с февраля этого года контракты, которые выполняются не в рамках государственного оборонного заказа (а это прежде всего контракты на ремонт и модернизацию военной и другой специальной техники), имеют два ограничения: максимальный размер предоплаты - не более 30 процентов (ранее было 80 процентов, так же, как и по ГОЗу); отчетность об использовании полученных средств - не позднее 3 месяцев с момента получения аванса.

По словам Згурца, представители оборонных предприятий говорят, что при таких условиях лучше не браться за эти контракты вообще.

"Предприятия не хотят или не могут браться за ремонт техники и вооружений на таких экстремально кабальных условиях. Ограниченной авансовой оплаты не хватает, чтобы поддержать работу предприятия и закупить необходимые составляющие. 30 процентов авансирования - не 80, к которым уже собственно привыкла "оборонка" - и государственная, и частная. Кроме того, что денег меньше - отчетность за них требуется быстрее. В течение всего трех месяцев. Но предприятия опасаются втягиваться в ремонт - особенно, если он имеет какую-то зарубежную покупную составляющую. Ну, например, матрицы или даже намного проще элементы. Потому что нет уверенности, что зарубежные детали поступят вовремя и за три месяца удастся закрыть всю ремонтную цепочку и сдать отремонтированную технику заказчику", - подчеркивается в материале.

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В то же время автор отметил, что если за выполнение контракта все-таки взяться и не успеть, то есть высокая вероятность попадания в черный список "штрафников" - и тогда вообще не будет авансирования наперед. 

Згурец заявил, что ВСУ имеют накопленный объем заказов, который не выполняется, а значит - боеспособность воинских частей и подразделений не повышается. Потому конкретные образцы техники и вооружение не отремонтированы и не модернизированы.

Автор считает решение этой проблемы возможным, если внести изменения в "антиковидное" и заодно "антиоборонное" постановление №641.

"И зафиксировать: Закупка за бюджетные средства товаров, работ и услуг отечественных предприятий, осуществляющих разработку, изготовление, реализацию, ремонт, поставку, модернизацию и утилизацию вооружения, военной техники, военного оружия и боеприпасов к нему, а также отечественных субъектов авиастроения, не подпадает под ограничения по авансированию, определенные этим постановлением. Но с начала года и до сих пор - никаких заметных изменений. Правда, попытки, как оказалось были", - пишет автор.

Согласно информации, которую Згурец получил от Минстратегпрома, проект постановления, призванный решить эту проблему, был направлен в Минэкономики, Минобороны и Минцифры. Однако Минфин проинформировал, что предложенные дополнения в пункт 15 постановления №641 нецелесообразны.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+45
Техника ВСУ уже полгода не ремонтируется и не финансируется, - СМИ - Цензор.НЕТ 2021 Техника ВСУ уже полгода не ремонтируется и не финансируется, - СМИ - Цензор.НЕТ 512
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26.05.2021 14:33
+36
А где ж тот загадочный нарид, который сам ВСУ с нуля восстановил?
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26.05.2021 14:31
+27
а) вова нє в курсе б) єта прідумал гад парашенка в) дєнєх нєт- всьо барига украл
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26.05.2021 14:32
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Зрада?
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26.05.2021 14:30 Ответить
Зеленский знает, что делает!!!
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26.05.2021 14:30 Ответить
В нього ссвій путь)))
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26.05.2021 14:39 Ответить
А хіба є сумніви? "у заручниках вітчизняної бюрократії, непрофесійності і байдужості посадових осіб різних рівнів" - це пояснення для наївних. Насправді це відвертий саботаж. Так само, як і незатвердження держоборонзамовлення другий рік поспіль! Нагадаю: минулого року держоборонзамовлення затвердили ... (та-да-да-дам!) 30.12.2020.
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26.05.2021 18:47 Ответить
А где ж тот загадочный нарид, который сам ВСУ с нуля восстановил?
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26.05.2021 14:31 Ответить
Зробив їх разом
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26.05.2021 14:33 Ответить
Некогда ему. Ценники на товарах каждый день переклеивает, одним глазком не переставая смотреть зомбоящик.
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26.05.2021 14:38 Ответить
Так тот "нарiд" сейчас готовит бандуру, чтобы затянуть свою любимую заунывную песню о "своей тяжелой доле". Как обычно. Нмчего нового. Намутят, накрутят, навыбирают, а через пару лет начинают скулить. Я ещё в 2019 сказал, что через пару лет те 73% лохората начнуть вонять, что как плохо стало жить, типа, раньше было лучше. Ничего и никогда не поменяется в Украине. Хоть 1000 майданов произойдет.
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26.05.2021 14:51 Ответить
Ага, і сам ЗСУ з нуля відродив, і сам безвіз отримав, і сам томосу добився)))
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26.05.2021 19:37 Ответить
А потом чудесным образом растворился в мировом эфире и теперь вот некому возраждать, получать и добиваться.

Ну не шоколадного Барыгу ж просить в самом деле. Ведь каждый кугут знает, что Барыга тут не причем, а вовсе даже наоборот.
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26.05.2021 19:58 Ответить
Какой такой нарид ? Разве вы не слышали что это один известный олигарх -миллиардер за ,,свои,, кровные все восстановил , а другой плохой олигарх потом все ,,украл,. опять назло хорошему ! Слава хорошим олигархам , ганьба плохим .Если хороший олигарх ворует , то это он просто грамотно направляет наши деньги в нужные места. Если плохой -то рвет страну на куски и набивает собственные карманы Техніка ЗСУ вже пів року не ремонтується і не фінансується, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8339
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26.05.2021 20:50 Ответить
а) вова нє в курсе б) єта прідумал гад парашенка в) дєнєх нєт- всьо барига украл
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26.05.2021 14:32 Ответить
Техника ВСУ уже полгода не ремонтируется и не финансируется, - СМИ - Цензор.НЕТ 2021 Техника ВСУ уже полгода не ремонтируется и не финансируется, - СМИ - Цензор.НЕТ 512
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26.05.2021 14:33 Ответить
У олігархів грошей на відкати хватає, да і при владі своїх ставлеників стільки, що відкати платить ЇМ весь народ.
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26.05.2021 15:03 Ответить
"Всьо под контролем, зради нєт. Вєрім Владіміру"
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26.05.2021 14:35 Ответить
Я вже давно казав що в МО і укроборомпром, роблять САБОТАЖ!!!!!!!! Це так зєлєпукін і ко, бачуть в очах путлєра мир!!!!!!
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26.05.2021 14:36 Ответить
"Мінфін вважає".. *****, це у той час, коли велика війна може стати цілком реальною через три з половиною місяці
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26.05.2021 14:36 Ответить
пздц !!! зато посмотрите какие дороги построили !!! Техника ВСУ уже полгода не ремонтируется и не финансируется, - СМИ - Цензор.НЕТ 8734
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26.05.2021 14:38 Ответить
ну так не по розбитим шляхам їхати зеленим чоловічка...
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26.05.2021 14:41 Ответить
Сегодняшний ремонт техники
2021 год
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26.05.2021 14:38 Ответить
Так зе вже під пукера "ліг", він зараз авака фінансує, і укріплює поллюцію для придушення народу.
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26.05.2021 14:42 Ответить
И как эта "новость" вяжется с еженедельными сообщениями о том, что в ВСУ таким-то заводом передана партия такой-то модернизированной или отремонтированной техники?
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26.05.2021 14:43 Ответить
наверное брешут, курвы... зеленым сбрехать, как членом по пианину проехаться...
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26.05.2021 14:56 Ответить
При чем тут зеленые? Это сообщения от независимых журналистов.
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26.05.2021 15:04 Ответить
зеленые валят всю оборонку, сокращается финансирование, тупо просираются многомиллиардные контракты на поставку вооружения за рубеж, из-за чего украинские заводы умирают без заказов, люди сидят месяцами без зарплаты и т.д... так понятно? не? подробнее о многомиллиардных потерях от зеленых тут Реальные, а не выдуманные итоги правления ЗЕкоманды
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26.05.2021 15:20 Ответить
Якщо порівняти з минулими роками, то це крапля в морі і старі замовлення, за нові братись не хочуть, а якщо і беруть, то стовідсоткові і мало, щоб не влетіти самим.
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26.05.2021 15:06 Ответить
Прочитайте,то й дізнаєтесь.Посилання ж є.Техніка ЗСУ півроку без ремонту та фінансування
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26.05.2021 15:14 Ответить
Ви нічого не розумієте: це і є реформи за стандартами НАТО, а припинення ремонту військової техніки - це вимога постачальників вакцини.
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Техника ВСУ уже полгода не ремонтируется и не финансируется, - СМИ - Цензор.НЕТ 8680 ЗЄбіли блд! Це в той час коли кацапи військові госпіталі будують прискореним темпом!
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26.05.2021 14:44 Ответить
Какие стандарты НАТО к ***...м в Украине? Это только балабольство и лапша для лохората. Уже третий год предлагаем оборудование для жизнеобеспечения войск , которое имеет документацию НАТО и стоит на оснащении в армии НАТО. Так нас военные деятели МОУ заставляют переписывать техническую документацию под ГОСТы и ДСТУ 80-90-х годов. Говорят что типа стандартов НАТО у них нет и будут ли неизвестно. Вот так то. Будут у вас " стандарты па Раши"
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26.05.2021 14:59 Ответить
Тільки вчора на цьому сайті розповідали про відремонтований розвідник СУ-24, до цього про відремонтовані 5 танків Т-64. То не прибріхуйте, журналюги. Зрозуміло, що у нас далеко не все так, як нам хочеться, але і не так, як ви брешете.
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26.05.2021 14:45 Ответить
Да и три танка выпустили один для парада, второй для Белорусского направления и третий для московского направления.
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26.05.2021 14:52 Ответить
Вы что издеваетесь? Один самолёт и 5 танков за год? Это на три авиаремонтных и четыре бронетанковых завода в Украине. Поделите на всех эти ремонты.
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26.05.2021 14:54 Ответить
За неделю. Подобные сообщения каждую неделю. Так что кто-то врет.
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26.05.2021 14:55 Ответить
Підприємства не стоять, вони працюють по мірі фінансування.
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26.05.2021 15:07 Ответить
с начала года передали только одних танков 40 штук, а значит заголовок "Техника ВСУ уже полгода не ремонтируется и не финансируется" как минимум брехливый. Дальше вникать нет смысла, пусть журналисты гавкают пока караван идет.
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26.05.2021 14:50 Ответить
Якщо ,крім заголовків ні чого не читаєте,сенсу справді немає.
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26.05.2021 15:09 Ответить
Если заголовок брешет, то статью сами читайте. Мне достаточно на говно только посмотреть...пробовать не обязательно
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26.05.2021 15:35 Ответить
Добре.Я вас з ложечки нагодую.
"...Уточню - йдеться не про виконання державного оборонного замовлення, яке передбачає виготовлення та закупку саме нових чи кардинально модернізованих зразків....

Бо, окрім закупівель за ДОЗом, за що відповідають профільні департаменти Міноборони - є ще ремонт і модернізація (у ході ремонту) техніки та озброєння. Це інша статя витрат - головно по лінії Генерального штабу, його логістичної вертикалі, командувань родів та видів Збройних сил.
Але щодо ремонту правила гри з новими правками до постанови №641 змінили настільки кардинально, що фактично загальмували усі роботи за цим напрямком..."
Техніка ЗСУ півроку без ремонту та фінансування
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26.05.2021 15:46 Ответить
сам жери лайно.

мова про приостанолення замовлень вiд частника, де є признаки корупцii'.
Згурец "плачется" о частных компаниях, которые привыкли жрать в 3 горла на откатах, поставляя лайно в армию по цене ядерного оружия.

Больше не надо мне писать, я все сказал...иначе я сорвусь и пошлю в пешее эротическое путешествие, админы мня снова забанят.
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26.05.2021 15:55 Ответить
Ну добре хоч те,що роз'яснив вам,що йдеться не про ДОЗ.
Звісно,йдеться не про приватників,а про техніку,що простоює,бо потребує ремонту.
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26.05.2021 16:04 Ответить
Ага. Почти одно и тоже. Техніка ЗСУ вже пів року не ремонтується і не фінансується, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8716

У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ
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26.05.2021 15:10 Ответить
Танки не один місяць ремонтують, це старі замовлення. В статті вказана постанова за липень 2020 року, з того часу і почались відмови в нових замовленнях.
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26.05.2021 15:11 Ответить
На самом деле приостановлены заказы к частным фирмам, в которых усматривается коррупция. Это инсайд...хотите верьте хотите нет...мне без разницы на вытье цензоровских троллей
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26.05.2021 15:37 Ответить
На самом деле нет. Вот гос.предприятие лишено практически полностью денег и заказов.

Техніка ЗСУ вже пів року не ремонтується і не фінансується, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3645
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26.05.2021 16:38 Ответить
З цього виходить, що всі привітні фірми автоматично підпадають під це закон і автоматично підозрюються в корупції. І це в країні яка воює, техніку треба ремонтувати постійно і в величезній кількості, враховуючи, що техніка і дуже стара.
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27.05.2021 09:51 Ответить
Техника дуже стара как раз из-за коррупции снизу доверху. Прямо сейчас вероятность вторжения низкая - есть время навести порядок и потом наверстать в разы. По крайней мере я делаю подобные выводы, исходя из общей логики процессов. Огульно обвинять всю власть в предательстве не вижу причин, а значит и их логика процессов должна быть близкой к моей.

Пешком не передовой не ходят, технику массово ремонтировали с 2014 по 2021, то есть основная часть техники уже прошла через ремонты. Вероятно есть время и на реформы.

Передел потоков скорее всего тоже будет, но этого не избежать - папередники выстраивали их под себя, свои коррупционные интересы, нынешние будут строить под себя, и, уверен, под свои коррупционные интересы. Хотя не сомневаюсь в искренности главнокомандующего, но он не сможет сунуть нос во все вонючие дырки нашей коррупции, и прикрыть их.
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27.05.2021 10:17 Ответить
Землю у народа хотят выкупить за копейки, армию не вооружают,соллаты пусть погиьают, ну вакцин нормальных понятно не обеспечивают потому люди не применят, это нормально, пусть дохнут как мухи, наверное думают ,что американцы, за их словечко Путину замолвят и Путин с их агрохолдингами трогать не будет,потому как санкции введут.Ну-ну.Эту мразь не жалко в случай чего, Нас жалко.
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26.05.2021 14:51 Ответить
А сейчас землю выкупают не за копейки? проспись ты где живешь? В Запорожской области средняя стоимость гектара нашего хваленого чернозема 1тыс.у.е. И что-то никто не верещит грабеж.
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26.05.2021 15:06 Ответить
Да неужели? И как же его покупают, когда он не продается?
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26.05.2021 15:12 Ответить
Потому и плохо, что продают за 1 $, когда, но не от хорошей жизни продают , потму и не верешат, когла 1 тыс.можно за год заработь , занявшись переработкрй, но не дают, в Польше например Земля минимун 12 тыс. $ и то ее так не прсто не продадут, в Германии 50 тыс.евро,, во Франции 60 и тоже так просто не продадут, в Голандии 80 со средней площадью угодий 20 га и то это уже после сто летий укрупнений, люди объединяются в кооперативы и хорошо зарабатывают при этом цена Земли постоянно растет как актив, потому там страны с достатком и все есть и вооружение и вакциы производят , потому, что живут по людски,ни кто не против рынка земли, хочешь заниматься фермерством, покупай 10 га, , бери в оренду, есть силы и желание пмочь стране на 3 года, как солдаты организовывай кооператив и работай,если сможешь,но условия работы для населения не сощданы, идут постоянные поборы правохранителей, а если арендуешь землю у государства то или откат или скажут куда отгрузить урожай, но это прблема управления государсивом, а не собственности на Землю потому, в Украине идет чистая скупка земли огромными площадями у доведенного нищетой населения, тем более после того как они потеряли сбережения , а теперь эту скупку хотят сделать де юре,там где могло жить и работать 3-4 миллн. семей со средним европейским достатком если производство наладить через кооперативы в Украине будет максимум 1 тыс.агрохолдингов , а остальным , что делать?, ответь.
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26.05.2021 18:46 Ответить
Во первых шоколада не люблю, во вторых не скулю, а возмущаюсь от действий банды нацыстов и моральных уродов, которые хотят уничтожить всп живое, кроме самих себя и в третих я спокен.
А вы думаете пропетлять? Врядли, желаю успехпа-мудачек.
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26.05.2021 19:17 Ответить
подонка зеЛю ждет тюряга.сразу после пандемии будут жесткие митинги.
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26.05.2021 15:05 Ответить
ЗЕ ублюдок ведёт страну к катастрофе.
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26.05.2021 15:05 Ответить
все началось со сдачей Крыма, а сейчас просто финал приходит.
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26.05.2021 15:48 Ответить
Дерьмаку с зебильонишем и так денег не хватает, какая-то армия.
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26.05.2021 15:09 Ответить
скоро заработает северный поток, распродадут землю, а потом ***** ждите полный разгром всу на востоке. действительно зачем проводить ремонт
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26.05.2021 15:35 Ответить
Надо же пол года ничего не ремонтируют...
А вчера писали про отремонтированный СУ-25.
https://censor.net/ru/news/3267459/nikolaevskiyi_aviaremontnyyi_zavod_peredal_vsu_otremontirovannyyi_bombardirovschik_su24_foto

И где правда?
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26.05.2021 15:54 Ответить
Це величезні досягнення Зе і його воровитої команди. А вам спиться 73%?
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26.05.2021 16:05 Ответить
история маразма продолжается. Когда будут те изменения и дополнения в постановление №641 и будут ли вообще - непонятно.
Потому что наши государственные-гниды привыкли к безнаказанности...потому и в стране и ВСУ бардак и саботаж.

Враг не пройдет. Оборона ВСУ на высоте и лучшая в Европе при Зе клоунах. бгг Техніка ЗСУ вже пів року не ремонтується і не фінансується, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5465
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26.05.2021 16:08 Ответить
"Мудрий нарід"--ти заслужив для себе таких правителів.
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26.05.2021 18:21 Ответить
Время Свинарчуков не закончилось, куда смотрит президент?
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26.05.2021 18:24 Ответить
А ти розберись,що робили "свинарчуки" --добували запчастини у ворога-рашки для нашої технікі,щоб захистити країну. Базіка ти. і просту тупа людина.В усьому світі гинуть люди, затрачується великі кошти,щоб забезпечити свою армію,в тому числі і за рахунок ворога.
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26.05.2021 19:22 Ответить
73% уже готовы у кацапов глотнуть, а ваш Зебень стать перед ****** на колени
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26.05.2021 18:57 Ответить
Когда Израиль чуть не потерял свою страну он сделал выводы.Мы второй раз чуть не потеряли страну выводов НОЛЬ.Видимо до нас не доходит ни ценим то что сотнями лет так добивались наши предки.
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27.05.2021 01:20 Ответить
Какой говнокомандувач, такое и отношение к Армии!
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27.05.2021 01:41 Ответить
Ну не дебилы!?
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27.05.2021 03:46 Ответить
 
 