Техника ВСУ уже полгода не ремонтируется и не финансируется, - СМИ

Образцы военной техники и вооружение ВСУ не ремонтируются и не модернизируются уже около полугода. Для решения проблемы необходимо внести дополнения в постановление Кабмина, однако Минфин считает их нецелесообразными.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Military Navigator", об этом пишет директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Отмечается, что с начала 2021 оборонные предприятия как частной, так и государственной формы собственности "оказались в заложниках отечественной бюрократии, непрофессионализма и равнодушия должностных лиц различных уровней". Результатом этого стал срыв планов ремонта техники и вооружений в различных родах и видах Вооруженных сил.

"Для "оборонки" все пошло наперекосяк с тех пор, как в конце прошлого года Кабмин 22.07.2020 принял решение внести изменения в постановление №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS- CoV-2". Эти изменения определяли, что на период действия карантина использование бюджетных средств было разрешено только для предварительной оплаты товаров и услуг, закупаемых для противодействия пандемии", - говорится в материале.

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Однако, отмечает Згурец, получилось, что закупка техники и оружия для армии - нарушение этого постановления.

"Новые изменения для исправления антиобороннои ошибки вносились несколько следующих месяцев. Закупку оружия и услуг для армии признали делом для государства действительно нужным. Что и зафиксировало Постановление правительства от 08.02.2021 № 97 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины № 641". Но с поправками к постановлению снова ударили в штангу. Ведь, кроме закупок за ГОЗом (гособоронзаказом. - Ред.), за что отвечают профильные департаменты Минобороны - еще ремонт и модернизация (в ходе ремонта) техники и вооружения. Это другая статья расходов - в основном по линии Генерального штаба, его логистической вертикали, командованию родов и видов Вооруженных сил. Но по ремонту правила игры с новыми поправками к постановлению №641 изменили настолько кардинально, что фактически затормозили все работы по этому направлению", - пишет автор.

В материале говорится, что с февраля этого года контракты, которые выполняются не в рамках государственного оборонного заказа (а это прежде всего контракты на ремонт и модернизацию военной и другой специальной техники), имеют два ограничения: максимальный размер предоплаты - не более 30 процентов (ранее было 80 процентов, так же, как и по ГОЗу); отчетность об использовании полученных средств - не позднее 3 месяцев с момента получения аванса.

По словам Згурца, представители оборонных предприятий говорят, что при таких условиях лучше не браться за эти контракты вообще.

"Предприятия не хотят или не могут браться за ремонт техники и вооружений на таких экстремально кабальных условиях. Ограниченной авансовой оплаты не хватает, чтобы поддержать работу предприятия и закупить необходимые составляющие. 30 процентов авансирования - не 80, к которым уже собственно привыкла "оборонка" - и государственная, и частная. Кроме того, что денег меньше - отчетность за них требуется быстрее. В течение всего трех месяцев. Но предприятия опасаются втягиваться в ремонт - особенно, если он имеет какую-то зарубежную покупную составляющую. Ну, например, матрицы или даже намного проще элементы. Потому что нет уверенности, что зарубежные детали поступят вовремя и за три месяца удастся закрыть всю ремонтную цепочку и сдать отремонтированную технику заказчику", - подчеркивается в материале.

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В то же время автор отметил, что если за выполнение контракта все-таки взяться и не успеть, то есть высокая вероятность попадания в черный список "штрафников" - и тогда вообще не будет авансирования наперед.

Згурец заявил, что ВСУ имеют накопленный объем заказов, который не выполняется, а значит - боеспособность воинских частей и подразделений не повышается. Потому конкретные образцы техники и вооружение не отремонтированы и не модернизированы.

Автор считает решение этой проблемы возможным, если внести изменения в "антиковидное" и заодно "антиоборонное" постановление №641.

"И зафиксировать: Закупка за бюджетные средства товаров, работ и услуг отечественных предприятий, осуществляющих разработку, изготовление, реализацию, ремонт, поставку, модернизацию и утилизацию вооружения, военной техники, военного оружия и боеприпасов к нему, а также отечественных субъектов авиастроения, не подпадает под ограничения по авансированию, определенные этим постановлением. Но с начала года и до сих пор - никаких заметных изменений. Правда, попытки, как оказалось были", - пишет автор.

Согласно информации, которую Згурец получил от Минстратегпрома, проект постановления, призванный решить эту проблему, был направлен в Минэкономики, Минобороны и Минцифры. Однако Минфин проинформировал, что предложенные дополнения в пункт 15 постановления №641 нецелесообразны.

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