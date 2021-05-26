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Техніка ЗСУ вже пів року не ремонтується і не фінансується, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Техніка ЗСУ вже пів року не ремонтується і не фінансується, - ЗМІ

Зразки військової техніки та озброєння ЗСУ не ремонтуються і не модернізуються вже близько пів року. Для вирішення проблеми необхідно внести доповнення до постанови Кабміну, проте Мінфін вважає їх недоцільними.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Military Navigator", про це пише директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Зазначається, що з початку 2021 року оборонні підприємства як приватної, так і державної форми власності опинилась у заручниках вітчизняної бюрократії, непрофесійності і байдужості посадових осіб різних рівнів. Результат цього – зрив планів ремонту техніки та озброєнь у різних родах та видах Збройних сил.

"Для "оборонки" все пішло наперекосяк відтоді, як наприкінці минулого року Кабмін 22.07.2020 ухвалив рішення внести зміни до постанови №641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Ці зміни визначали, що на період дії карантину використання бюджетних коштів було дозволено лише для попередньої оплати товарів і послуг, що закуповуються для протидії пандемії", - йдеться в матеріалі.

Однак, зазначає Згурець, вийшло, що закупівля техніки та зброї для армії - порушення цієї постанови.

"Нові зміни для виправлення антиоборонної помилки вносились декілька наступних місяців. Закупівлю зброї та послуг для армії визнали таки справою для держави дійсно потрібною. Що і зафіксувала Постанова уряду від 08.02.2021 № 97 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 641". Але з правками до постанови знову вдарили в штангу. Бо, окрім закупівель за ДОЗом, за що відповідають профільні департаменти Міноборони – є ще ремонт і модернізація (у ході ремонту) техніки та озброєння. Це інша статя витрат – головно по лінії Генерального штабу, його логістичної вертикалі, командувань родів та видів Збройних сил. Але щодо ремонту правила гри з новими правками до постанови №641 змінили настільки кардинально, що фактично загальмували усі роботи за цим напрямком", - пише автор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2019-2020 роках Україна втратила можливість поставки озброєння для Пакистану на мільярди доларів, - ЗМІ

В матеріалах зазначається, що з лютого цього року контракти, які виконуються не у рамках державного оборонного замовлення (а це передусім контракти на ремонт і модернізацію військової та іншої спеціальної техніки), мають два обмеження. Максимальний розмір попередньої оплати – не більше 30 відсотків (раніше було 80 відсотків, так, як і за ДОЗом). А звітування про використання отриманних коштів – не пізніше 3 місяців з часу отримання авансу.

За словами Згурця, представники оборонних підприємств кажуть, що за таких умов краще не братися за ці контракти взагалі.

"Підприємства не хочуть чи не можуть братися за ремонт техніки та озброєнь на таких екстремально-кабальних умовах. Обмеженої авансовоі проплати не вистачає, щоб підтримати роботу підприємства і закупити необхідні складові. 30 відсотків авансування – не 80, до яких вже власне звикла "оборонка" – і державна, і приватна. Окрім того, що грошей менше – звітність за них вимагається швидшою. Впродовж лише трьох місяців. Але підприємства побоюються втягуватись у ремонт – особливо, якщо він має якусь закордонному покупну складову. Ну, наприклад, матриці чи навіть і набагато простіші елементи. Бо немає впевненості, що закордонні деталі надійдуть вчасно і за три місяці вдасться закрити увесь ремонтний ланцюжок та здати відремонтовану техніку замовнику", - підкреслюється в матеріалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ

У той же час автор зазначив, що якщо за роботу візьмешся і не встигнеш, є висока ймовірність потрапити до чорного списку "штрафників" - і тоді взагалі не буде авансування наперед.

Згурець заявив, що ЗСУ, в свою чергу, мають накопичений обсяг замовлень, який не виконується, а значить - боєздатність військових частин і підрозділів не підвищується. Тому конкретні зразки техніки і озброєння не відремонтовані і не модернізовані.

Автор вважає, що проблему можна вирішити,  потрібно внести зміни в "антиковідну" і заодно "антиоборонну" постанову №641.

"І зафіксувати: Закупівля за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг вітчизняних підприємств, які здійснюють розроблення, виготовлення, реалізацію, ремонт, постачання, модернізацію та утилізацію озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї, а також вітчизняних суб’єктів авіабудування, не підпадає під обмеження щодо авансування, визначені цією постановою", - пише автор.

Але з початку року і досі - ніяких помітних змін. Однак, спроби, як виявилося, були.

Згідно з інформацією, яку отримали від Мінстратегпрома, проєкт постанови, покликаний вирішити цю проблему, був направлений в Мінекономіки, Міноборони і Мінцифри. Однак Мінфін проінформував, що запропоновані доповнення до пункту 15 постанови №641 недоцільні.

Читайте також: У 2022-2024 рр. Україна має витрачати щонайенше 5% від ВВП на фінансування сектору нацбезпеки, - указ Зеленського

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+45
Техника ВСУ уже полгода не ремонтируется и не финансируется, - СМИ - Цензор.НЕТ 2021 Техника ВСУ уже полгода не ремонтируется и не финансируется, - СМИ - Цензор.НЕТ 512
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26.05.2021 14:33
+36
А где ж тот загадочный нарид, который сам ВСУ с нуля восстановил?
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26.05.2021 14:31
+27
а) вова нє в курсе б) єта прідумал гад парашенка в) дєнєх нєт- всьо барига украл
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26.05.2021 14:32
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26.05.2021 14:30 Відповісти
Зеленский знает, что делает!!!
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26.05.2021 14:30 Відповісти
В нього ссвій путь)))
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26.05.2021 14:39 Відповісти
А хіба є сумніви? "у заручниках вітчизняної бюрократії, непрофесійності і байдужості посадових осіб різних рівнів" - це пояснення для наївних. Насправді це відвертий саботаж. Так само, як і незатвердження держоборонзамовлення другий рік поспіль! Нагадаю: минулого року держоборонзамовлення затвердили ... (та-да-да-дам!) 30.12.2020.
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26.05.2021 18:47 Відповісти
А где ж тот загадочный нарид, который сам ВСУ с нуля восстановил?
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26.05.2021 14:31 Відповісти
Зробив їх разом
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26.05.2021 14:33 Відповісти
Некогда ему. Ценники на товарах каждый день переклеивает, одним глазком не переставая смотреть зомбоящик.
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26.05.2021 14:38 Відповісти
Так тот "нарiд" сейчас готовит бандуру, чтобы затянуть свою любимую заунывную песню о "своей тяжелой доле". Как обычно. Нмчего нового. Намутят, накрутят, навыбирают, а через пару лет начинают скулить. Я ещё в 2019 сказал, что через пару лет те 73% лохората начнуть вонять, что как плохо стало жить, типа, раньше было лучше. Ничего и никогда не поменяется в Украине. Хоть 1000 майданов произойдет.
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26.05.2021 14:51 Відповісти
Ага, і сам ЗСУ з нуля відродив, і сам безвіз отримав, і сам томосу добився)))
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26.05.2021 19:37 Відповісти
А потом чудесным образом растворился в мировом эфире и теперь вот некому возраждать, получать и добиваться.

Ну не шоколадного Барыгу ж просить в самом деле. Ведь каждый кугут знает, что Барыга тут не причем, а вовсе даже наоборот.
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26.05.2021 19:58 Відповісти
Какой такой нарид ? Разве вы не слышали что это один известный олигарх -миллиардер за ,,свои,, кровные все восстановил , а другой плохой олигарх потом все ,,украл,. опять назло хорошему ! Слава хорошим олигархам , ганьба плохим .Если хороший олигарх ворует , то это он просто грамотно направляет наши деньги в нужные места. Если плохой -то рвет страну на куски и набивает собственные карманы Техніка ЗСУ вже пів року не ремонтується і не фінансується, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8339
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26.05.2021 20:50 Відповісти
а) вова нє в курсе б) єта прідумал гад парашенка в) дєнєх нєт- всьо барига украл
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26.05.2021 14:32 Відповісти
Техника ВСУ уже полгода не ремонтируется и не финансируется, - СМИ - Цензор.НЕТ 2021 Техника ВСУ уже полгода не ремонтируется и не финансируется, - СМИ - Цензор.НЕТ 512
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26.05.2021 14:33 Відповісти
У олігархів грошей на відкати хватає, да і при владі своїх ставлеників стільки, що відкати платить ЇМ весь народ.
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26.05.2021 15:03 Відповісти
"Всьо под контролем, зради нєт. Вєрім Владіміру"
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26.05.2021 14:35 Відповісти
Я вже давно казав що в МО і укроборомпром, роблять САБОТАЖ!!!!!!!! Це так зєлєпукін і ко, бачуть в очах путлєра мир!!!!!!
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26.05.2021 14:36 Відповісти
"Мінфін вважає".. *****, це у той час, коли велика війна може стати цілком реальною через три з половиною місяці
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26.05.2021 14:36 Відповісти
пздц !!! зато посмотрите какие дороги построили !!! Техника ВСУ уже полгода не ремонтируется и не финансируется, - СМИ - Цензор.НЕТ 8734
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26.05.2021 14:38 Відповісти
ну так не по розбитим шляхам їхати зеленим чоловічка...
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26.05.2021 14:41 Відповісти
Сегодняшний ремонт техники
2021 год
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26.05.2021 14:38 Відповісти
Так зе вже під пукера "ліг", він зараз авака фінансує, і укріплює поллюцію для придушення народу.
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26.05.2021 14:42 Відповісти
И как эта "новость" вяжется с еженедельными сообщениями о том, что в ВСУ таким-то заводом передана партия такой-то модернизированной или отремонтированной техники?
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26.05.2021 14:43 Відповісти
наверное брешут, курвы... зеленым сбрехать, как членом по пианину проехаться...
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26.05.2021 14:56 Відповісти
При чем тут зеленые? Это сообщения от независимых журналистов.
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26.05.2021 15:04 Відповісти
зеленые валят всю оборонку, сокращается финансирование, тупо просираются многомиллиардные контракты на поставку вооружения за рубеж, из-за чего украинские заводы умирают без заказов, люди сидят месяцами без зарплаты и т.д... так понятно? не? подробнее о многомиллиардных потерях от зеленых тут Реальные, а не выдуманные итоги правления ЗЕкоманды
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26.05.2021 15:20 Відповісти
Якщо порівняти з минулими роками, то це крапля в морі і старі замовлення, за нові братись не хочуть, а якщо і беруть, то стовідсоткові і мало, щоб не влетіти самим.
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26.05.2021 15:06 Відповісти
Прочитайте,то й дізнаєтесь.Посилання ж є.Техніка ЗСУ півроку без ремонту та фінансування
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26.05.2021 15:14 Відповісти
Ви нічого не розумієте: це і є реформи за стандартами НАТО, а припинення ремонту військової техніки - це вимога постачальників вакцини.
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Техника ВСУ уже полгода не ремонтируется и не финансируется, - СМИ - Цензор.НЕТ 8680 ЗЄбіли блд! Це в той час коли кацапи військові госпіталі будують прискореним темпом!
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26.05.2021 14:44 Відповісти
Какие стандарты НАТО к ***...м в Украине? Это только балабольство и лапша для лохората. Уже третий год предлагаем оборудование для жизнеобеспечения войск , которое имеет документацию НАТО и стоит на оснащении в армии НАТО. Так нас военные деятели МОУ заставляют переписывать техническую документацию под ГОСТы и ДСТУ 80-90-х годов. Говорят что типа стандартов НАТО у них нет и будут ли неизвестно. Вот так то. Будут у вас " стандарты па Раши"
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26.05.2021 14:59 Відповісти
Тільки вчора на цьому сайті розповідали про відремонтований розвідник СУ-24, до цього про відремонтовані 5 танків Т-64. То не прибріхуйте, журналюги. Зрозуміло, що у нас далеко не все так, як нам хочеться, але і не так, як ви брешете.
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26.05.2021 14:45 Відповісти
Да и три танка выпустили один для парада, второй для Белорусского направления и третий для московского направления.
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26.05.2021 14:52 Відповісти
Вы что издеваетесь? Один самолёт и 5 танков за год? Это на три авиаремонтных и четыре бронетанковых завода в Украине. Поделите на всех эти ремонты.
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26.05.2021 14:54 Відповісти
За неделю. Подобные сообщения каждую неделю. Так что кто-то врет.
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26.05.2021 14:55 Відповісти
Підприємства не стоять, вони працюють по мірі фінансування.
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26.05.2021 15:07 Відповісти
с начала года передали только одних танков 40 штук, а значит заголовок "Техника ВСУ уже полгода не ремонтируется и не финансируется" как минимум брехливый. Дальше вникать нет смысла, пусть журналисты гавкают пока караван идет.
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26.05.2021 14:50 Відповісти
Якщо ,крім заголовків ні чого не читаєте,сенсу справді немає.
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26.05.2021 15:09 Відповісти
Если заголовок брешет, то статью сами читайте. Мне достаточно на говно только посмотреть...пробовать не обязательно
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26.05.2021 15:35 Відповісти
Добре.Я вас з ложечки нагодую.
"...Уточню - йдеться не про виконання державного оборонного замовлення, яке передбачає виготовлення та закупку саме нових чи кардинально модернізованих зразків....

Бо, окрім закупівель за ДОЗом, за що відповідають профільні департаменти Міноборони - є ще ремонт і модернізація (у ході ремонту) техніки та озброєння. Це інша статя витрат - головно по лінії Генерального штабу, його логістичної вертикалі, командувань родів та видів Збройних сил.
Але щодо ремонту правила гри з новими правками до постанови №641 змінили настільки кардинально, що фактично загальмували усі роботи за цим напрямком..."
Техніка ЗСУ півроку без ремонту та фінансування
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26.05.2021 15:46 Відповісти
сам жери лайно.

мова про приостанолення замовлень вiд частника, де є признаки корупцii'.
Згурец "плачется" о частных компаниях, которые привыкли жрать в 3 горла на откатах, поставляя лайно в армию по цене ядерного оружия.

Больше не надо мне писать, я все сказал...иначе я сорвусь и пошлю в пешее эротическое путешествие, админы мня снова забанят.
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26.05.2021 15:55 Відповісти
Ну добре хоч те,що роз'яснив вам,що йдеться не про ДОЗ.
Звісно,йдеться не про приватників,а про техніку,що простоює,бо потребує ремонту.
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26.05.2021 16:04 Відповісти
Ага. Почти одно и тоже. Техніка ЗСУ вже пів року не ремонтується і не фінансується, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8716

У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ
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26.05.2021 15:10 Відповісти
Танки не один місяць ремонтують, це старі замовлення. В статті вказана постанова за липень 2020 року, з того часу і почались відмови в нових замовленнях.
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26.05.2021 15:11 Відповісти
На самом деле приостановлены заказы к частным фирмам, в которых усматривается коррупция. Это инсайд...хотите верьте хотите нет...мне без разницы на вытье цензоровских троллей
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26.05.2021 15:37 Відповісти
На самом деле нет. Вот гос.предприятие лишено практически полностью денег и заказов.

Техніка ЗСУ вже пів року не ремонтується і не фінансується, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3645
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26.05.2021 16:38 Відповісти
З цього виходить, що всі привітні фірми автоматично підпадають під це закон і автоматично підозрюються в корупції. І це в країні яка воює, техніку треба ремонтувати постійно і в величезній кількості, враховуючи, що техніка і дуже стара.
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27.05.2021 09:51 Відповісти
Техника дуже стара как раз из-за коррупции снизу доверху. Прямо сейчас вероятность вторжения низкая - есть время навести порядок и потом наверстать в разы. По крайней мере я делаю подобные выводы, исходя из общей логики процессов. Огульно обвинять всю власть в предательстве не вижу причин, а значит и их логика процессов должна быть близкой к моей.

Пешком не передовой не ходят, технику массово ремонтировали с 2014 по 2021, то есть основная часть техники уже прошла через ремонты. Вероятно есть время и на реформы.

Передел потоков скорее всего тоже будет, но этого не избежать - папередники выстраивали их под себя, свои коррупционные интересы, нынешние будут строить под себя, и, уверен, под свои коррупционные интересы. Хотя не сомневаюсь в искренности главнокомандующего, но он не сможет сунуть нос во все вонючие дырки нашей коррупции, и прикрыть их.
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27.05.2021 10:17 Відповісти
Землю у народа хотят выкупить за копейки, армию не вооружают,соллаты пусть погиьают, ну вакцин нормальных понятно не обеспечивают потому люди не применят, это нормально, пусть дохнут как мухи, наверное думают ,что американцы, за их словечко Путину замолвят и Путин с их агрохолдингами трогать не будет,потому как санкции введут.Ну-ну.Эту мразь не жалко в случай чего, Нас жалко.
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26.05.2021 14:51 Відповісти
А сейчас землю выкупают не за копейки? проспись ты где живешь? В Запорожской области средняя стоимость гектара нашего хваленого чернозема 1тыс.у.е. И что-то никто не верещит грабеж.
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26.05.2021 15:06 Відповісти
Да неужели? И как же его покупают, когда он не продается?
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26.05.2021 15:12 Відповісти
Потому и плохо, что продают за 1 $, когда, но не от хорошей жизни продают , потму и не верешат, когла 1 тыс.можно за год заработь , занявшись переработкрй, но не дают, в Польше например Земля минимун 12 тыс. $ и то ее так не прсто не продадут, в Германии 50 тыс.евро,, во Франции 60 и тоже так просто не продадут, в Голандии 80 со средней площадью угодий 20 га и то это уже после сто летий укрупнений, люди объединяются в кооперативы и хорошо зарабатывают при этом цена Земли постоянно растет как актив, потому там страны с достатком и все есть и вооружение и вакциы производят , потому, что живут по людски,ни кто не против рынка земли, хочешь заниматься фермерством, покупай 10 га, , бери в оренду, есть силы и желание пмочь стране на 3 года, как солдаты организовывай кооператив и работай,если сможешь,но условия работы для населения не сощданы, идут постоянные поборы правохранителей, а если арендуешь землю у государства то или откат или скажут куда отгрузить урожай, но это прблема управления государсивом, а не собственности на Землю потому, в Украине идет чистая скупка земли огромными площадями у доведенного нищетой населения, тем более после того как они потеряли сбережения , а теперь эту скупку хотят сделать де юре,там где могло жить и работать 3-4 миллн. семей со средним европейским достатком если производство наладить через кооперативы в Украине будет максимум 1 тыс.агрохолдингов , а остальным , что делать?, ответь.
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26.05.2021 18:46 Відповісти
Во первых шоколада не люблю, во вторых не скулю, а возмущаюсь от действий банды нацыстов и моральных уродов, которые хотят уничтожить всп живое, кроме самих себя и в третих я спокен.
А вы думаете пропетлять? Врядли, желаю успехпа-мудачек.
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26.05.2021 19:17 Відповісти
подонка зеЛю ждет тюряга.сразу после пандемии будут жесткие митинги.
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26.05.2021 15:05 Відповісти
ЗЕ ублюдок ведёт страну к катастрофе.
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26.05.2021 15:05 Відповісти
все началось со сдачей Крыма, а сейчас просто финал приходит.
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26.05.2021 15:48 Відповісти
Дерьмаку с зебильонишем и так денег не хватает, какая-то армия.
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26.05.2021 15:09 Відповісти
скоро заработает северный поток, распродадут землю, а потом ***** ждите полный разгром всу на востоке. действительно зачем проводить ремонт
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26.05.2021 15:35 Відповісти
Надо же пол года ничего не ремонтируют...
А вчера писали про отремонтированный СУ-25.
https://censor.net/ru/news/3267459/nikolaevskiyi_aviaremontnyyi_zavod_peredal_vsu_otremontirovannyyi_bombardirovschik_su24_foto

И где правда?
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26.05.2021 15:54 Відповісти
Це величезні досягнення Зе і його воровитої команди. А вам спиться 73%?
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26.05.2021 16:05 Відповісти
история маразма продолжается. Когда будут те изменения и дополнения в постановление №641 и будут ли вообще - непонятно.
Потому что наши государственные-гниды привыкли к безнаказанности...потому и в стране и ВСУ бардак и саботаж.

Враг не пройдет. Оборона ВСУ на высоте и лучшая в Европе при Зе клоунах. бгг Техніка ЗСУ вже пів року не ремонтується і не фінансується, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5465
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26.05.2021 16:08 Відповісти
"Мудрий нарід"--ти заслужив для себе таких правителів.
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26.05.2021 18:21 Відповісти
Время Свинарчуков не закончилось, куда смотрит президент?
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26.05.2021 18:24 Відповісти
А ти розберись,що робили "свинарчуки" --добували запчастини у ворога-рашки для нашої технікі,щоб захистити країну. Базіка ти. і просту тупа людина.В усьому світі гинуть люди, затрачується великі кошти,щоб забезпечити свою армію,в тому числі і за рахунок ворога.
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26.05.2021 19:22 Відповісти
73% уже готовы у кацапов глотнуть, а ваш Зебень стать перед ****** на колени
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26.05.2021 18:57 Відповісти
Когда Израиль чуть не потерял свою страну он сделал выводы.Мы второй раз чуть не потеряли страну выводов НОЛЬ.Видимо до нас не доходит ни ценим то что сотнями лет так добивались наши предки.
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27.05.2021 01:20 Відповісти
Какой говнокомандувач, такое и отношение к Армии!
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27.05.2021 01:41 Відповісти
Ну не дебилы!?
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27.05.2021 03:46 Відповісти
 
 