За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Міністерство оборони України 30 квітня за результатами тендерів уклало дві угоди з ТОВ "Військсервіс-Волонтер" про харчування військовослужбовців на загальну суму 1,02 млрд грн.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші", про це повідомляється в системі "Прозорро".
Спершу за підсумками аукціонів уклали контракти на 1,20 млрд грн. Але того ж дня сума була знижена додатковою угодою до 1,02 млрд грн. через зменшення обсягу замовлення. Аукціони відбулись ще у грудні, однак відтоді тягнулись оскарження результатів. Тож замовлення зменшено на ту суму, яку не витратили у період оскаржень.
Для військових Києва та шести областей замовили організацію харчування по 30 грн. за послугу і продукти за каталогом по 81 грн. за комплект. Ціни відповідають зимовим цінам для інших областей від цієї ж фірми. При цьому ціни оптового постачання для армії вищі від роздрібних цін у супермаркетах. Наприклад, за каталогом морква коштуватиме військовим 9,90 грн./кг. У грудні її середня роздрібна ціна в супермаркетах була вдвічі нижчою – 4,67 грн./кг, а відтоді до травня виросла до 8,66 грн./кг. І вона знову подешевшає з початком нового сезону.
Водночас ціни організації харчування від "Військсервіс-Волонтер" були вищими від прайсів ТОВ "Ресурс-Сервіс КМ", яке взимку отримало частину підрядів Міноборони на 7-20% дешевше – по 25–28 грн. за послугу. Рік тому комплекти продуктів від інших компаній коштували на 11-17% дешевше – 69-73 грн.
Як пише видання, економія на останніх тендерах виявилась нульовою, адже "Військсервіс-Волонтер" запропонував послуги за очікуваною вартістю і не робив кроків під час аукціонів. На обох тендерах він був найдорожчим. П’ять учасників із дещо нижчими цінами відхилили. ФОП Аврахова Катерина Григорівна – за несплату тендерного забезпечення, а ТОВ "ОК Ленд Фуд", ТОВ "Фабрика смаку" та ТОВ "Преміум Фінанс Груп" – через неусунення недоліків.
ТОВ "Преміум Компані" відхилили за висновком Держаудитслужби. Підставами стали медичні книжки, де роботодавцем зазначено іншого учасника "Преміум Фінанс Груп", і відсутність ізотермічних фургонів з холодильним обладнанням або рефрижераторів для доставки харчів. Крім того, Київська міська прокуратура повідомила замовнику, що ця фірма надала недостовірні відомості про досвід (детальніше про це в новині "Нардеп з ОПЗЖ лобіює монополіста на мільярдних тендерах Міноборони по харчуванню").
Зазначається, що компанія зайшла на торги Міноборони за часів Петра Порошенка три роки тому і відтоді отримала підрядів з харчування військовослужбовців на суму 6,02 млрд грн.
Результат цього сезону є рекордним для "Військсервіс-волонтеру": фірма отримала на харчування солдатів у 2021 році підряди на 3,68 млрд грн, або 85% від усіх підрядів Міноборони під керівництвом Андрія Тарана (частина була укладена у грудні 2020 року, решта у 2021, див. таблицю нижче).
У 2019-2020 роках при міністрі Андрію Загороднюку фірма мала 26%. Тоді підряди були розділені набагато рівномірніше, до того ж уперше за ці роки частку отримував армійський концерн "Військторгсервіс".
В останній рік правління Порошенка та його радника Юрія Бірюкова при міністрі Степану Полтораку "Військсервіс-волонтер" мав 55% підрядів.
Формально засновниками ТОВ "Військсервіс-Волонтер" зі статутним капіталом у 35 тис грн. є кияни Сергій Вітер та Надія Зініна. Однак АМКУ раніше встановив пов’язаність цієї фірми з низкою інших компаній та оштрафував їх усіх на 869 млн грн. за змову на харчових тендерах армії у 2016 році.
Компанія пов’язана з угрупуванням фірм, яке раніше мало неформальну назву "генерал–єнакіївські". Воно отримало таку назву, оскільки тримало монополію на харчування солдатів ще з часів Віктора Януковича та було пов’язане з тодішнім міністром оборони Михайлом Єжелем та Юрою Єнакіївським. У різні роки вона була представлена на тендерах Міноборони фірмами "Геус-Груп", "Ректан", "Військторг", "Продвсесвіт", "Транс Логістик Центр", "Час мрій" та іншими.
Складські приміщення "Військсервіс-Волонтера" зареєстровані за тією ж адресою, котру раніше вказував на торгах "Військторг": Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Залізнична, буд. 16-б. Крім того, обидві фірми фігурували в одному кримінальному провадженні, яке прокуратура в 2016 році починала за підозрою у несплаті податків. "Військторгом" володів і керував Андрій Усенко, який також був відомий як засновник і директор "Провідна продовольча компанія ЗС", "Мезон-К" та "Адмет-Груп" із цієї групи.
За часів Януковича різні учасники цієї групи фірм також мали близько половини харчових підрядів, а решту ділили інші учасники ринку.
Таблиця. Харчові підрядники армії (млн грн., жирним виділено "генерал-єнакіївську" групу)*
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а всі зебіли були в екстазі, бо нарешті говорили від їхнього імені.
навтикали Пороху разом, егеж...перемогли клятого Баригу !
тепер всі стоять в черзі за напіхонами від фуйла.
А "неподкупный" Бигус ослеп или гонорар не получил?
После Майдана каждый кухонный борец, проведгий Майдан у монитора и телека, вещал, что это он Януковича прогнал и, если надо, то и ЗЕ прогонит, но в 2019 шото пошло не так и овцы опять затаились.
"Порах, прєкраті! Доколє?!"
Цікаво би побачити реальні столовки, щоб рейд провели.
Люди мають знати, чим годують солдатів. Врешті зараз йде війна. Голодний солдат це ганьба.
это у Пороха был бизнес на крови . а у зеленых это бизнес на моркви
точбто параша тут ні прі чьом з її военторгом, то все Ахмет і лічна Порох постачав зброю та танки, і таким чином наживався на війні. А забув він ще склади повзривав
п.с. а зараз Ахмет який так само возить вугілля з ОРДЛО відвалює долю зеКловуну чи ніт ?
Образование очень среднее. Кругозор базарно-заборный. Доходы стремящиеся к нулю при лбом президенте. Запросы и потребности примитивные.
"Судьбы в этом бизнесе"? Кхм... Та ти справжній філолог!
Як казав ще один "філолог":
"А це порохоботи, які не знають української." © фывафы фываф, 26.05.2021 09:59
Країна потребує державників у владі, а не ділків... Тому в країні так кепсько з реформами, і все йде шкереберть....
зеКлован убрал Степашку і призначив іншу пешку, щоб трохи спинити падіння рейтингу, Щоб зейолопи думали то не влада провалила боротьбу з ковідом, а особисто Степанов. Хоча зеЛошня схаває, чому б їй помиї у вуха не заливати
Не переплутайте, "борцуни".