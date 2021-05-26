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За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ

Міністерство оборони України 30 квітня за результатами тендерів уклало дві угоди з ТОВ "Військсервіс-Волонтер" про харчування військовослужбовців на загальну суму 1,02 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші", про це повідомляється в системі "Прозорро".

Спершу за підсумками аукціонів уклали контракти на 1,20 млрд грн. Але того ж дня сума була знижена додатковою угодою до 1,02 млрд грн. через зменшення обсягу замовлення. Аукціони відбулись ще у грудні, однак відтоді тягнулись оскарження результатів. Тож замовлення зменшено на ту суму, яку не витратили у період оскаржень.

Для військових Києва та шести областей замовили організацію харчування по 30 грн. за послугу і продукти за каталогом по 81 грн. за комплект. Ціни відповідають зимовим цінам для інших областей від цієї ж фірми. При цьому ціни оптового постачання для армії вищі від роздрібних цін у супермаркетах. Наприклад, за каталогом морква коштуватиме військовим 9,90 грн./кг. У грудні її середня роздрібна ціна в супермаркетах була вдвічі нижчою – 4,67 грн./кг, а відтоді до травня виросла до 8,66 грн./кг. І вона знову подешевшає з початком нового сезону.

Водночас ціни організації харчування від "Військсервіс-Волонтер" були вищими від прайсів ТОВ "Ресурс-Сервіс КМ", яке взимку отримало частину підрядів Міноборони на 7-20% дешевше – по 25–28 грн. за послугу. Рік тому комплекти продуктів від інших компаній коштували на 11-17% дешевше – 69-73 грн.

Як пише видання, економія на останніх тендерах виявилась нульовою, адже "Військсервіс-Волонтер" запропонував послуги за очікуваною вартістю і не робив кроків під час аукціонів. На обох тендерах він був найдорожчим. П’ять учасників із дещо нижчими цінами відхилили. ФОП Аврахова Катерина Григорівна – за несплату тендерного забезпечення, а ТОВ "ОК Ленд Фуд", ТОВ "Фабрика смаку" та ТОВ "Преміум Фінанс Груп" – через неусунення недоліків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Борщ з "раком": У Міноборони заявили, що відео з їдальні ЗСУ зрежисовано

ТОВ "Преміум Компані" відхилили за висновком Держаудитслужби. Підставами стали медичні книжки, де роботодавцем зазначено іншого учасника "Преміум Фінанс Груп", і відсутність ізотермічних фургонів з холодильним обладнанням або рефрижераторів для доставки харчів. Крім того, Київська міська прокуратура повідомила замовнику, що ця фірма надала недостовірні відомості про досвід (детальніше про це в новині "Нардеп з ОПЗЖ лобіює монополіста на мільярдних тендерах Міноборони по харчуванню").

Зазначається, що компанія зайшла на торги Міноборони за часів Петра Порошенка три роки тому і відтоді отримала підрядів з харчування військовослужбовців на суму 6,02 млрд грн.

Результат цього сезону є рекордним для "Військсервіс-волонтеру": фірма отримала на харчування солдатів у 2021 році підряди на 3,68 млрд грн, або 85% від усіх підрядів Міноборони під керівництвом Андрія Тарана (частина була укладена у грудні 2020 року, решта у 2021, див. таблицю нижче).

У 2019-2020 роках при міністрі Андрію Загороднюку фірма мала 26%. Тоді підряди були розділені набагато рівномірніше, до того ж уперше за ці роки частку отримував армійський концерн "Військторгсервіс".

В останній рік правління Порошенка та його радника Юрія Бірюкова при міністрі Степану Полтораку "Військсервіс-волонтер" мав 55% підрядів.

Формально засновниками ТОВ "Військсервіс-Волонтер" зі статутним капіталом у 35 тис грн. є кияни Сергій Вітер та Надія Зініна. Однак АМКУ раніше встановив пов’язаність цієї фірми з низкою інших компаній та оштрафував їх усіх на 869 млн грн. за змову на харчових тендерах армії у 2016 році.

Також читайте: Міноборони відстояло в суді інтереси компанії-монополіста "Військсервіс-волонтер": Вона отримала 1,2 млрд грн на поставку продуктів в армію і вже 100% держпідрядів

Компанія пов’язана з угрупуванням фірм, яке раніше мало неформальну назву "генерал–єнакіївські". Воно отримало таку назву, оскільки тримало монополію на харчування солдатів ще з часів Віктора Януковича та було пов’язане з тодішнім міністром оборони Михайлом Єжелем та Юрою Єнакіївським. У різні роки вона була представлена на тендерах Міноборони фірмами "Геус-Груп", "Ректан", "Військторг", "Продвсесвіт", "Транс Логістик Центр", "Час мрій" та іншими.

Складські приміщення "Військсервіс-Волонтера" зареєстровані за тією ж адресою, котру раніше вказував на торгах "Військторг": Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Залізнична, буд. 16-б. Крім того, обидві фірми фігурували в одному кримінальному провадженні, яке прокуратура в 2016 році починала за підозрою у несплаті податків. "Військторгом" володів і керував Андрій Усенко, який також був відомий як засновник і директор "Провідна продовольча компанія ЗС", "Мезон-К" та "Адмет-Груп" із цієї групи.

За часів Януковича різні учасники цієї групи фірм також мали близько половини харчових підрядів, а решту ділили інші учасники ринку.

Таблиця. Харчові підрядники армії (млн грн., жирним виділено "генерал-єнакіївську" групу)*

За Зеленського Міноборони вперше злило одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ 01
За Зеленського Міноборони вперше злило одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ 02
За Зеленського Міноборони вперше злило одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ 03
За Зеленського Міноборони вперше злило одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ 04
Таблица: Наші гроші

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Топ коментарі
+41
При Зеленском Минобороны впервые "слило" одному монополисту 85% подрядов на питание военнослужащих, - СМИ - Цензор.НЕТ 6749
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26.05.2021 09:04
+38
Хто наживається на війні?
При Зеленском Минобороны впервые "слило" одному монополисту 85% подрядов на питание военнослужащих, - СМИ - Цензор.НЕТ 4825
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26.05.2021 09:06
+34
А где же вопли на всех телеканалах про Торгивлю на крови? - А их уже не будет, главная цель кремля уже выполнена весной 2019, поэтому консервы кремля тоже молчат
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26.05.2021 09:05
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При Зеленском Минобороны впервые "слило" одному монополисту 85% подрядов на питание военнослужащих, - СМИ - Цензор.НЕТ 5566 Наверное, пообещал кошерной пищей кормить.
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26.05.2021 09:02 Відповісти
При Зеленском Минобороны впервые "слило" одному монополисту 85% подрядов на питание военнослужащих, - СМИ - Цензор.НЕТ 6749
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26.05.2021 09:04 Відповісти
Этого мерзского ************* под трибунал давно пора
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26.05.2021 09:32 Відповісти
А где же вопли на всех телеканалах про Торгивлю на крови? - А их уже не будет, главная цель кремля уже выполнена весной 2019, поэтому консервы кремля тоже молчат
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26.05.2021 09:05 Відповісти
Хто наживається на війні?
При Зеленском Минобороны впервые "слило" одному монополисту 85% подрядов на питание военнослужащих, - СМИ - Цензор.НЕТ 4825
показати весь коментар
26.05.2021 09:06 Відповісти
А разве не
При Зеленском Минобороны впервые "слило" одному монополисту 85% подрядов на питание военнослужащих, - СМИ - Цензор.НЕТ 1227
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26.05.2021 09:08 Відповісти
Так,

За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7944
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26.05.2021 10:27 Відповісти
Зебільня
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26.05.2021 12:05 Відповісти
Так грозно ухватило лист, как мелкий терьер штанину За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6186
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26.05.2021 09:11 Відповісти
Такой же даун как и его избиратели. Может читать только с листочка, своих мыслей нихера нету За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2043
За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7212
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26.05.2021 09:15 Відповісти
його питання були взяті з інтернету.
а всі зебіли були в екстазі, бо нарешті говорили від їхнього імені.
навтикали Пороху разом, егеж...перемогли клятого Баригу !
тепер всі стоять в черзі за напіхонами від фуйла. За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9600
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26.05.2021 09:24 Відповісти
👃🏻🎹🤡Жадный , мстительный , завистливый , тупой коротышка , нарик -таракан
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26.05.2021 09:35 Відповісти
Таракан!... Мочи Бацьку....
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26.05.2021 14:04 Відповісти
конечно нет - им ведь надо куда-то приходить, мыслям тем За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8581
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26.05.2021 09:37 Відповісти
Вот и есть тема для расследования бигуса и прочих "серлещей". Хотя им за это не платит работодатель, так что..
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26.05.2021 09:09 Відповісти
Ой!!!

А "неподкупный" Бигус ослеп или гонорар не получил?
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26.05.2021 09:09 Відповісти
За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3334
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26.05.2021 09:27 Відповісти
Вы всё врёте! И вообще ваш Порошенко подельник путена отдал его куму трубу и до сих пор наживается на войне... ))
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26.05.2021 09:09 Відповісти
Та там не зовсім і віддав, тому, що труба йшла, як компенсація за порошенківський судоремонтний в Криму, який росіяни націоналізували.
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26.05.2021 09:57 Відповісти
Да там труба націоналізована рішенням РНБО ще в 2014
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26.05.2021 10:03 Відповісти
Головне придумати для своїй пастви "правдоподібну" версію...
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26.05.2021 10:04 Відповісти
ПОЗОР ЗЕ !!!!
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26.05.2021 09:10 Відповісти
😀
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26.05.2021 09:12 Відповісти
А ШО ВЫ ХОТЕЛИ , может Вовочка любит ТОЛЬКО мамину кухню 😀😀😀
За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5173
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26.05.2021 09:12 Відповісти
долой кровавого кондитера! шо творит!
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26.05.2021 09:13 Відповісти
Вова продержится у власти и будет грабить Украину ровно столько, сколько ему позволит это сделать его 73% баранов
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26.05.2021 09:13 Відповісти
Так уже ж почався флешмоб.
За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6690
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26.05.2021 09:15 Відповісти
це ще розумний баран, решта буде таке казати коли їм почнуть горлянку різати
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26.05.2021 15:01 Відповісти
Да как-то героический нарид сдулся.

После Майдана каждый кухонный борец, проведгий Майдан у монитора и телека, вещал, что это он Януковича прогнал и, если надо, то и ЗЕ прогонит, но в 2019 шото пошло не так и овцы опять затаились.
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26.05.2021 10:33 Відповісти
им голобородбько рассказал просто с телевизора как надо правильно руководить, а зеленский рассказал какой плохой Порошенко
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26.05.2021 11:57 Відповісти
За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2632.
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26.05.2021 09:14 Відповісти
А це порохоботи, які не знають української.
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26.05.2021 09:59 Відповісти
Порохоботи вже і до Студії Квартал 95 влаштувались? Яка випускає серіал "Танька і Володька", герої якого (Танька - на фото) розмовляють суржиком.
"Порах, прєкраті! Доколє?!" За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1240
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26.05.2021 10:34 Відповісти
Да, ладно вам! Давайте краще Лукашенку мочить!
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26.05.2021 14:02 Відповісти
Оцінюємо всіх, хто на те заслуговує. І Луку також.
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26.05.2021 14:13 Відповісти
глаза протри. Это фотошоп
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26.05.2021 14:16 Відповісти
Це - так. А розмови суржиком - це теж фотошоп?
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26.05.2021 15:18 Відповісти
это вопросы надо задавать к тем, кто делал и выкладывал.
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26.05.2021 15:33 Відповісти
До них в мене нема ніяких питань. Пореготали з ЗЕленого клоуна в стилі його ж підопічних, які послуговуються суржиком, коли смішать людей.
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26.05.2021 16:04 Відповісти
Діванний воін! Как мілєнько! Як счас бачу: - Повертаюсь я з бойового (виходу), голодний (дві доби на сух.паї), брудний, вонючий, а тому неймовірно злий, і перше про що я думаю, так це в якого б постачальника замовити гарячий обід....
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26.05.2021 09:27 Відповісти
Как вы себе это представляете "военнослужащие покупать питание"? Уходят в самоволку, чтобы поесть? Или не территории части есть несколько ресторанов?
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26.05.2021 09:28 Відповісти
Насправді байдуже, аби ця компанія возила якісні харчі. Але вони годують армію гниллю. За це їх треба стратити. А всіх, хто допустив аферистів до кормушки посадити з конфіскацією.
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26.05.2021 09:17 Відповісти
А может нужно вернуть старые советские традиции с нарядами по кухне и готовкой солдат самим себе? Я имею ввиду воинские части, где за год службы солдат максимум три раза подержит автомат в руках и не факт что отстреляет больше 10 патронов, а так хоть готовить будут уметь после армии За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1527 а что? хуже не будет За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 763
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26.05.2021 09:24 Відповісти
А може розізнати нах такі частини, де боєйь нічому не навчиться, окрім замітати та готувати? На холери витрачати, на це лайно, бюджетні кошти?
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26.05.2021 09:29 Відповісти
А где будут харчеваться военкомы тогда? На ком брать взятки за откос или шоб взяли в армию? За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 196 И бабло пилять всяким генералам Хомякам?
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26.05.2021 09:34 Відповісти
Так. Це дійсно проблема. Не знаю як воєнкоми, а Хромяки можуть піти шляхом палковніка Грицацуєва: - за Бариги в армії накопичилось достобіса надлишкового майна...
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26.05.2021 09:37 Відповісти
Так же і є. Просто привозять у частину гниль. А вони не можуть не прийняти.
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26.05.2021 09:35 Відповісти
Так кажись солдати не готують вже, а підрядні організації
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26.05.2021 09:37 Відповісти
Я читала, що є досить багато частин, в яких готують самі військові.
Цікаво би побачити реальні столовки, щоб рейд провели.
Люди мають знати, чим годують солдатів. Врешті зараз йде війна. Голодний солдат це ганьба.
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26.05.2021 09:45 Відповісти
вы не понимаете . это совсем другое

это у Пороха был бизнес на крови . а у зеленых это бизнес на моркви За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3733
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26.05.2021 09:21 Відповісти
Бізнес на крові був "Роттердам+". Коли, по цій формулі повинні були купляти вугілля за кордоном, а не везти дешеве вугілля з окупованого Донбасу і продавати його по ціні "Роттердам+", втричі дорожче. Лише після блокади ОРДЛО активістами, запровадили заборону на залізничне сполучення з окупованою частиною Донбасу, яким Ахметов відправляв до ОРДЛО, що йому заманеться, можливо і зброю бойовикам. Рації ж виявили. Без санкції Порошенка і долі в цьому бізнесі у Ахметова нічого б не вийшло.
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26.05.2021 10:05 Відповісти
боже що ти верзеш, Ахметов постачав зброю обдроченцям у вагонах .
точбто параша тут ні прі чьом з її военторгом, то все Ахмет і лічна Порох постачав зброю та танки, і таким чином наживався на війні. А забув він ще склади повзривав
п.с. а зараз Ахмет який так само возить вугілля з ОРДЛО відвалює долю зеКловуну чи ніт ?
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26.05.2021 10:32 Відповісти
А это ЗЕбил в первозданном виде, как есть.

Образование очень среднее. Кругозор базарно-заборный. Доходы стремящиеся к нулю при лбом президенте. Запросы и потребности примитивные.
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26.05.2021 10:37 Відповісти
вот я и говорю . зеленые считай патриоты . ни каких иностранных Ротердамов . наша компания обворовывает наших военных на поставках нашей же морковки . да и прибыль в отечественной гривне . все родное украинское . их не наказывать а в пример ставить нужно . правда ? За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2265
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26.05.2021 10:43 Відповісти
фывафы фываф: "Без санкції Порошенка і долі в цьому бізнесі..." ©
"Судьбы в этом бизнесе"? Кхм... Та ти справжній філолог!
Як казав ще один "філолог":
"А це порохоботи, які не знають української." © фывафы фываф, 26.05.2021 09:59
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26.05.2021 12:35 Відповісти
Зелена ганьба України.
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26.05.2021 09:21 Відповісти
зеленский и сцывоха пожывляются
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26.05.2021 09:42 Відповісти
Та це все Порошенко зробив, Зеленський же не міг, бо він найчесніший і наісвітліший лідер ********* світу. Просто Порошенко по ночах прокрадається в генштаб і за Зе підписує такі контракти, щоб його підставити. А бідненкий Зеля від цього страждає по цей день.
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26.05.2021 09:51 Відповісти
Ну, харе. Давайте про Лукашенку, він літак посадив, простітутку виловив... дві.
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26.05.2021 14:07 Відповісти
і всі найчесніші змі тихенько про то мовчать
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26.05.2021 09:57 Відповісти
Там на одного Арахамію глянути, щоб зрозуміти що до влади дорвалися дрібні ділки і базарнітрєшали....Виглядає, як дрібний барижнік з ринку...

Країна потребує державників у владі, а не ділків... Тому в країні так кепсько з реформами, і все йде шкереберть....
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26.05.2021 10:04 Відповісти
тут ты Дэнди несомненно правый. я как то слушал выступление этого архара арахамии на передачи у шустера и поразился - разговор точно как у базарного решалы и термины употребляет их же... это не политик, это какой то хулиганистый пацан!!!короче ганьба 73%_центным дятлам которые выбирали это кодло!!!!
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26.05.2021 10:22 Відповісти
За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9285
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26.05.2021 10:11 Відповісти
так це крим. справа 10 днів з вироком.
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26.05.2021 10:21 Відповісти
Кроме "Голоса" и "Схемы" (т.н. соросята) никого этот вопрос не интересовал, и порохоботы набрали в рот говн., а теперь надо пропиаииться, кстати благодаря настырности "Голосу" Зе убрал свою марионетку степанова.
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26.05.2021 10:28 Відповісти
Соросята Вата головного мозку.
зеКлован убрал Степашку і призначив іншу пешку, щоб трохи спинити падіння рейтингу, Щоб зейолопи думали то не влада провалила боротьбу з ковідом, а особисто Степанов. Хоча зеЛошня схаває, чому б їй помиї у вуха не заливати
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26.05.2021 10:37 Відповісти
Порошенко ангел по сравнению с клоуном
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26.05.2021 10:37 Відповісти
За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2156
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26.05.2021 10:46 Відповісти
Сух пайок за часів "бариги"
За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8249
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26.05.2021 10:48 Відповісти
Сух пайок зе часів "нарідного презЕдента".
За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9753 Не переплутайте, "борцуни".
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26.05.2021 10:49 Відповісти
и в чем разница?
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26.05.2021 14:19 Відповісти
«Клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду».© Томас Фуллер
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26.05.2021 11:27 Відповісти
Остальные 15 % на питание всего одного человека, но какого!
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26.05.2021 11:37 Відповісти
Смачного, зебилы За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9799
За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5205
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26.05.2021 11:43 Відповісти
ЗЕ-МАРОДЕРАМ - ТРИБУНАЛ!!!
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26.05.2021 11:54 Відповісти
Так потрішечку-покапельці й насувається на вову у поході на другий термін електоральна велика срака- волонтери докормлять армію але й підкажуть військови та їхнім сімям як голосоувати за ЗЕублюдків. А там вчителі з лікарями підтягнуться... У них вибору немає- або йти знову на базарі торгувати , або ...
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26.05.2021 12:09 Відповісти
Давай про Лукашенка.
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26.05.2021 14:09 Відповісти
Потроховские жулики прекрасно себя чувствуют и при косоворотном лохе,порохоботка лазарева как брала взятки,так продолжает это спокойно делать,сам петя тоже приговора так и не дождался.
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26.05.2021 12:12 Відповісти
Ну що, зебуїни, це торгівля на крові чи ні? Хто наживається на війні?
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26.05.2021 12:35 Відповісти
НЕЧЕ ! Ему Ермак "поможет" поумнеть ! ))
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26.05.2021 13:25 Відповісти
Ця система була створена за міністра Гриценка, але після приходу Риго-аналів до влади, ринок був монополізований їхніми прокладками. При Пеці цю проблему вирішували... тепер бачимо повторення. Зеленський це Янукович №2.
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26.05.2021 14:01 Відповісти
Мадяр, ти ж топив за клоуна. Що сталось?
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26.05.2021 15:06 Відповісти
Ти дебіл? Я по перше не мадяр, а по друге, коли це я за Зеленого дегенерата топив?
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26.05.2021 16:24 Відповісти
Та ні, це провокація від Порошенко. Я правильно написав, бидло 73%?
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26.05.2021 15:01 Відповісти
Украина это страна развитого , монополизма , монополии везде , все 30-ть лет на этом делали деньги . И так же монополия на власть , майдан своих целей не достиг За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6763 .
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26.05.2021 15:31 Відповісти
Як не прикро, але я починаю просто ненавидіти цей "мудрий нарід" Тупість, жадність до наживи, ."какая разніца". продажність, приводить до того,що вибирали в президента зека,тепер тупого шута який ненавидить все українське.. А скільки було вилито бруду і брехні на Порошенкоі час підтвердив,що це був великий Президент. Були помилкі і недоліки,але він з командою спас Україну від фашиста-рашиста путіна,а тепер ця гнида здає все в угоду рашці.
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26.05.2021 15:48 Відповісти
 
 