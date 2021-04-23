Міноборони відстояло в суді інтереси компанії-монополіста "Військсервіс-волонтер": Вона отримала 1,2 млрд грн на поставку продуктів в армію і вже 100% держпідрядів

Міноборони України в інтересах компанії "Військсервіс-волонтер" звернулося в Шостий апеляційний адміністративний суд. Водночас, сама компанія при цьому не заявляла самостійних вимог.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідних судових постановах, якими володіє редакція.

Міноборони оскаржило рішення попередніх судових інстанцій про те, що двічі перемогу "Військсервіс-волонтер" отримав незаконно.

Тоді судді визнали рішення тендерного комітету Міноборони про прийняття найдорожчих цінових пропозицій компанії - протиправними, а рішення про визнання "Військсервіс-волонтера" переможцем закупівель - скасували. Йшлося про два держзамовлення на послуги з харчування і постачання продуктів у ЗСУ вартістю 560 млн грн і 640 млн грн.

У Міноборони рішення судів окружного адмінсуду оскаржили в апеляції і мотивували це нібито виявленими порушеннями у компаній-конкурентів монополіста при оформленні медичних книжок. Водночас у тендерній документації "Військсервіса" міститься аналогічне "порушення". Адже медичні книжки працівників компанії оформлені на іншу фірму - "ВійськТОРГсервіс-Волонтер".

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Ще один аргумент Міноборони, яким воно захищало інтереси "Військсервіс-волонтера", як сказано в постановах суду, зводився до листа від столичної прокуратури. Він був предметом розгляду Комітету з питань оборони і нацбезпеки Верховної Ради, за результатами якого депутати вказали на його "замовний" характер і направили відповідне звернення до генерального прокурора України Венедіктової.

Попри це, судді в апеляції прийняли рішення на користь компанії "Військсервіс-волонтер", визнавши освоєння нею ще 1,2 млрд грн бюджетних коштів на харчування - "правовим".

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Таким чином, компанія отримала всі 100% держпідрядів Міністерства оборони на поставку продуктів в армію. Через тендерні умови, виписані під одного учасника, жодна інша компанія поки так і не змогла поборотися за право годувати військових.

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Депутати, підозрюючи особисту зацікавленість заступника міністра оборони Ігоря Халімона в проведенні харчових тендерів під одну єдину компанію, вже рекомендували КМУ його звільнити.

Однак, міністр Міноборони Андрій Таран на ситуацію не реагує, як і на факти поставки на фронт "Військсервісом" гнилих продуктів і перемороженого м'яса.













Раніше, Цензор.НЕТ повідомляв про те, що Міноборони в інтересах компанії-монополіста позбавило ЗСУ права відмовлятися від неякісної їжі.

Крім того, МОУ також дозволило "Військсервісу" не оновлювати стратегічні запаси продовольства армії, у яких закінчуються терміни придатності.

Ці спецумови, виписані чиновниками Міноборони на користь постачальника, викладені в додаткових угодах до контрактів. Вони підписані ще в лютому цього року, але досі ця ситуація не отримала жодної реакції з боку Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.