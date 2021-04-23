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Новини Агресія Росії проти України
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Міноборони відстояло в суді інтереси компанії-монополіста "Військсервіс-волонтер": Вона отримала 1,2 млрд грн на поставку продуктів в армію і вже 100% держпідрядів

Міноборони відстояло в суді інтереси компанії-монополіста

Міноборони України в інтересах компанії "Військсервіс-волонтер" звернулося в Шостий апеляційний адміністративний суд. Водночас, сама компанія при цьому не заявляла самостійних вимог.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідних судових постановах, якими володіє редакція.

Міноборони оскаржило рішення попередніх судових інстанцій про те, що двічі перемогу "Військсервіс-волонтер" отримав незаконно.

Тоді судді визнали рішення тендерного комітету Міноборони про прийняття найдорожчих цінових пропозицій компанії - протиправними, а рішення про визнання "Військсервіс-волонтера" переможцем закупівель - скасували. Йшлося про два держзамовлення на послуги з харчування і постачання продуктів у ЗСУ вартістю 560 млн грн і 640 млн грн.

У Міноборони рішення судів окружного адмінсуду оскаржили в апеляції і мотивували це нібито виявленими порушеннями у компаній-конкурентів монополіста при оформленні медичних книжок. Водночас у тендерній документації "Військсервіса" міститься аналогічне "порушення". Адже медичні книжки працівників компанії оформлені на іншу фірму - "ВійськТОРГсервіс-Волонтер".

Читайте також: Компанія-монополіст "Військсервіс-Волонтер" отримала ще один підряд на поставку харчування в ЗСУ на 640 млн грн: її пропозиція була на 28 млн грн дорожчою, ніж у конкурентів

Ще один аргумент Міноборони, яким воно захищало інтереси "Військсервіс-волонтера", як сказано в постановах суду, зводився до листа від столичної прокуратури. Він був предметом розгляду Комітету з питань оборони і нацбезпеки Верховної Ради, за результатами якого депутати вказали на його "замовний" характер і направили відповідне звернення до генерального прокурора України Венедіктової.

Попри це, судді в апеляції прийняли рішення на користь компанії "Військсервіс-волонтер", визнавши освоєння нею ще 1,2 млрд грн бюджетних коштів на харчування - "правовим".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради рекомендує звільнити заступника міністра оборони Халімона через створення монополії з харчування у ЗСУ для однієї фірми, - Бобровська

Таким чином, компанія отримала всі 100% держпідрядів Міністерства оборони на поставку продуктів в армію. Через тендерні умови, виписані під одного учасника, жодна інша компанія поки так і не змогла поборотися за право годувати військових.

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Депутати, підозрюючи особисту зацікавленість заступника міністра оборони Ігоря Халімона в проведенні харчових тендерів під одну єдину компанію, вже рекомендували КМУ його звільнити.

Однак, міністр Міноборони Андрій Таран на ситуацію не реагує, як і на факти поставки на фронт "Військсервісом" гнилих продуктів і перемороженого м'яса.

Міноборони відстояло в суді інтереси компанії-монополіста Військсервіс-волонтер: Вона отримала 1,2 млрд грн на поставку продуктів в армію і вже 100% держпідрядів 01
Міноборони відстояло в суді інтереси компанії-монополіста Військсервіс-волонтер: Вона отримала 1,2 млрд грн на поставку продуктів в армію і вже 100% держпідрядів 02
Міноборони відстояло в суді інтереси компанії-монополіста Військсервіс-волонтер: Вона отримала 1,2 млрд грн на поставку продуктів в армію і вже 100% держпідрядів 03
Міноборони відстояло в суді інтереси компанії-монополіста Військсервіс-волонтер: Вона отримала 1,2 млрд грн на поставку продуктів в армію і вже 100% держпідрядів 04

Раніше, Цензор.НЕТ повідомляв про те, що Міноборони в інтересах компанії-монополіста позбавило ЗСУ права відмовлятися від неякісної їжі.

Крім того, МОУ також дозволило "Військсервісу" не оновлювати стратегічні запаси продовольства армії, у яких закінчуються терміни придатності.

Ці спецумови, виписані чиновниками Міноборони на користь постачальника, викладені в додаткових угодах до контрактів. Вони підписані ще в лютому цього року, але досі ця ситуація не отримала жодної реакції з боку Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

Автор: 

Міноборони (7513) оборона (4855) продукти (1193) тендер (2433) їжа (432) ЗСУ (7714)


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Топ коментарі
+35
НАТО, говорите? ну-ну...
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23.04.2021 17:42 Відповісти
+24
Ну что, обличители свинарчуков? Где вы? Вы уже победили?
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23.04.2021 17:54 Відповісти
+23
Минобороны отстояло в суде (аппеляции) интересы компании-монополиста "Військсервіс Волонтер": Она получила 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию и уже 100% господрядов - Цензор.НЕТ 9988
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23.04.2021 19:10 Відповісти
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НАТО, говорите? ну-ну...
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23.04.2021 17:42 Відповісти
Таки да, хатынка в странах НАТО будет, и не одна
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23.04.2021 18:31 Відповісти
Імітація бурхливої державної праці триває!!! Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
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23.04.2021 18:57 Відповісти
Минобороны отстояло в суде (аппеляции) интересы компании-монополиста "Військсервіс Волонтер": Она получила 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию и уже 100% господрядов - Цензор.НЕТ 9988
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23.04.2021 19:10 Відповісти
Минобороны отстояло в суде интересы компании-монополиста "Військсервіс Волонтер": Она получила 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию и уже 100% господрядов - Цензор.НЕТ 4987
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23.04.2021 19:21 Відповісти
Тарана потрібно звільняти, він непрофесіонал, а під час війни це страшніше за злочин!
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23.04.2021 20:00 Відповісти
Низзяяяя... Зе пришел к власти под лозунгом "Порох развязал войну, она ему выгодна" и " мир в оке *****" . Вы таки предлагаете начать стрелять?
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23.04.2021 20:04 Відповісти
ой, ну скока там стрелять, раз два і всє тєрорісти самі умєрлі.
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23.04.2021 20:15 Відповісти
обрезом Зе, только на рояле играть
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23.04.2021 20:19 Відповісти
Да-да)))
Галактический корпус БПЛА и ты всех, давно победил.
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23.04.2021 23:13 Відповісти
...а ляшенко надо лечить - он у нас профессианал во всех вопросах, нельзя такой эксклюзив потерять
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23.04.2021 20:09 Відповісти
Это твой 🤡 🤢зеленский , лично назначил Тарана и персонально отвечает за его действия
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23.04.2021 21:24 Відповісти
бо тебе не було. ти як і твоє пріпіздєнт-сцикло.
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23.04.2021 19:33 Відповісти
Що, кацапи відходять від кордонів то і ти воєн засраний ожив ?
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23.04.2021 19:41 Відповісти
А ти не член отари? Підрозділ зелених сметунів. То чого крим і донбас не звільнені? Хто наживається на війні?
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23.04.2021 19:42 Відповісти
свинка бойова, ану скинь фото свого УБД, а потім я скину своє. Давай, чекаю.
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23.04.2021 19:44 Відповісти
Хто ти таке, щоб я перед тобою звітував, але одне я точно знаю, що ті, хто побував під вогнем, ніколи не хизуються звоїми документами, афгану це теж стосується! Ти вже вивів на передову свій диван?
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24.04.2021 17:21 Відповісти
я не хизуюсь, а тебе засранця на місце ставлю. я ж не сцикун на відміну від тебе. бери свій бойовий диван і вперед захищати ущемльоних руськоязичних Афганістану.
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24.04.2021 20:58 Відповісти
1+7+1+7+1+7=24
2+4=6
Тому що ты на війну не пійшов, шестірка зелена.
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23.04.2021 19:50 Відповісти
Фонд цивільних досліджень та розвитку США (U.S. Civilian Research & Development Foundation) CRDF Global запустив в Україні програму професійного розвитку та реінтеграції ветеранів АТО/ООС у сфері кібербезпеки - «Кіберзахисники». Як https://www.crdfglobal.org/news/ukrainian-anti-terrorist-operation-joint-forces-operation-veterans-undergo-cybersecurity повідомляє сайт Фонду, програма є частиною ініціативи Державного департаменту США з усунення кіберзагроз в Україні.
Програму розроблено за сприяння Міністерства у справах ветеранів України та Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБОУ. Вона надає українським ветеранам безплатну можливість професійного навчання у галузі кібербезпеки. Організатори переконані: це допоможе воїнам у працевлаштуванні в державному та приватному секторах.
Як зазначено на сайті програми, її місія - «забезпечити ветеранів АТО/ООС найкращою освітою у галузі кібербезпеки і в такий спосіб надати їм можливості для побудови/відновлення кар'єри в перспективній та важливій сфері цивільного життя»
Навчальна програма «Кіберзахисники» має два компоненти:навчання технічним навичкам із кібербезпеки;сприяння реінтеграції ветеранів.
Технічна складова включає курс викладачів Національного технічного університету України (Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського), а також провідних українських та міжнародних експертів. За частину, присвячену питанню соціальної адаптації та реінтеграції, відповідають фахівці Національного університету Києво-Могилянська академія. Вони допоможуть ветеранам здобути технічні, аналітичні, комунікаційні й особистісні навички, необхідні для реінтеграції у суспільство та опанування нової професії. Також ветерани зможуть додатково вивчити технічну й IT-термінологію англійською.
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23.04.2021 20:27 Відповісти
Значит это кому нибудь нужно))))
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23.04.2021 17:43 Відповісти
У нас даже (!) Армия тоже существует для отмывания денег и поставщиков-монополистов.
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23.04.2021 17:44 Відповісти
Цветочки,подносы....Что-то такого из новостных сюжетов из,,нульовки,, их не видел.Видел обгоревшие чайники и кастрюли.
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23.04.2021 17:46 Відповісти
«Кому война а кому мать родная» ничего нового
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23.04.2021 19:53 Відповісти
Откаты хенералам МО - это святое!!!
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23.04.2021 20:18 Відповісти
По ходу, тупо отмалчиваться стало трендом у зеленой власти!
Почему молчат луДший презедент и министр, понятно.
Но почему молчат те, кто ест все это?!
Или начнем всем миром собирать на харчи военным?
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23.04.2021 17:47 Відповісти
Шоб перестали стрелять - надо перестать кормить!
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23.04.2021 18:32 Відповісти
О,
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23.04.2021 18:59 Відповісти
Вы только зебилам этого не говорите.
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23.04.2021 19:07 Відповісти
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23.04.2021 19:17 Відповісти
Це нехороша монополія.
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23.04.2021 17:47 Відповісти
Це хороша зелененька монополія на пару сотень нових курток.
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23.04.2021 19:00 Відповісти
Не годуватимемо свою армію, то будемо годувати кацабську! Хоча зебіли саме того й прагнуть.
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23.04.2021 17:50 Відповісти
вот и попробуй это MO оттащить от корыта, да нізащо..., будуть триматися усіма зубами..., не відірвеш..
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23.04.2021 17:53 Відповісти
халімон, "слуга урода". Був відмазаний зеленою владою від корупційного скандалу і призначений зам міністра тарана. Особисто змушував приймати гнилі продукти, і звільнятися тих, хто відмовлявся виконувати злочинні накази.
Минобороны отстояло в суде (аппеляции) интересы компании-монополиста "Військсервіс Волонтер": Она получила 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию и уже 100% господрядов - Цензор.НЕТ 5920
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23.04.2021 18:58 Відповісти
Ну что, обличители свинарчуков? Где вы? Вы уже победили?
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23.04.2021 17:54 Відповісти
Та да.... товаришЧ гандон...сорри гардон сидит с языком в собственной сраке....и товаришЧи наем с серОжей лещенко тоже... а так дышали...так дышали...
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23.04.2021 18:06 Відповісти
Так їм же руки вже повідрубували!
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23.04.2021 19:29 Відповісти
Журналіст Дмитро Вовнянко оприлюднив факти сумного стану постачання автомобільного транспорту до Міністерства оборони України. На своїй офіційній сторінці у https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1254992828276299 Facebook він розповів про претензії військових до вантажних автомобілів, які зараз надходять до війська.
«Рації нема, лебідка - одна назва, в кузові вентиляційних клапанів нема, шанцевий інструмент якийсь цивільний, ще й ящик причеплений так, що відривається зразу» - наводить свою розмову з українським військовим Вовнянко. При цьому він зазначає, що йдеться про цивільний автомобіль «МАЗ», який закуплено нещодавно для потреб МО України. Сталося це після того, як український КрАЗта «Богдан» були не допущені до участі у тендері на закупівлю вантажівок.
Згадуючи обставини появи нових автомобілів у військах у попередні роки журналіст зазначив, що раніше до армії надходили повноцінні армійські машини.
«МАЗи», які почали постачати в ЗСУ, були не зовсім оригінальними «МАЗами». Правильно вони називалися «Богдан-63172». Це було шасі «МАЗ», на яке ставили китайський двигун «WeichalPower», турецьке зчеплення «Hummer», та коробку передач «Fast Gear». До цього на машину ставили поліпшений кузов, в якому були передбачені освітлення і вентиляційні клапани. Була передбачена система регулювання тиску в шинах. На вантажівку ставили лебідку з тяговим зусиллям 12 тон і тросом у 60 м. Машину укомплектували спеціалізованим армійським шанцевим інструментом. І бонус - на авто ставили рацію. В підсумку виходила повноцінна армійська вантажівка» - повідомив Дмитро Вовнянко.
Коментуючи ціну автомобілів, журналіст нагадав, що «Богдан-63172» виявився дешевшим за КрАЗ, при цьому найбільшою «трагедією» конкурентів він називає відсутність скарг на новий автомобіль.
«Проте, була деталь, яку просто не могли обійти імпортери автівок, конкуренти і зраднюки та всепропадли всіх штибів. Одним з власників корпорації «Богдан» був Олег Гладковський - заступник голови РНБО. Звісно, зразу за методом «наклеп у вигляді версій» були поширені чутки про «наддоходи Гладковського з продажу вантажівко до ЗСУ» - зазнавив Вовнянко.
Повертаючись до теми ******** закупівель, автор повідомив, що нині Міністерство оборони закуповує цивільні «МАЗи» дорожче на 200 тисяч гривень за одиницю, ніж військова версія від «Богдана», а завод у Черкасах, де виготовляли армійські вантажівки, зупинив виробництво
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23.04.2021 19:31 Відповісти
Жена юзика за год предпринимательства фопом ..как минимум 10 миллионов гривен чистыми заработала....
Причем бизнес она начала с нуля...вот такая вот особо одаренная бизнес-вумэн....
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23.04.2021 18:02 Відповісти
Надо её начальницей службы тыла, применить свои способности на благо ВСУ!
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23.04.2021 18:33 Відповісти
Стартаперы, вы просто ничего не понимаете в бизнесе....
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23.04.2021 19:54 Відповісти
А молчат те, кто жрет гнилье, потому что это в основном, дети совков и хохлов.
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23.04.2021 18:02 Відповісти
Хлопці маюсть захищати, виступати мішенями, і боротися з тилом. А куди поділось 73% патрійотів- сметунів?
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23.04.2021 19:01 Відповісти
хахол - это ты. Мудила запутинское
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23.04.2021 19:48 Відповісти
все чесно, і свої люди при ділі! головний лейтмотив зелених- ви ж самі того хотіли! головне що без бариги!!!
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23.04.2021 18:04 Відповісти
Апелляционный суд принял решение в пользу компании-монополиста "Військсервіс Волонтер": Она получила 100% господрядов и 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию - Цензор.НЕТ 7930
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23.04.2021 18:17 Відповісти
Блін, скільки попередня команда доклала зусиль, щоб це зломати, скільки Діана Петреня вибігала кабінетів і підписала папірців, скільки Тимофійович разом з Олексійовичем докладали зусиль із свого боку...
...і шо?!
Зелені шмарклі знищили начисто все за два роки...
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23.04.2021 18:25 Відповісти
Дякую! Дуже дякую!

Апелляционный суд принял решение в пользу компании-монополиста "Військсервіс Волонтер": Она получила 100% господрядов и 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию - Цензор.НЕТ 8844
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23.04.2021 18:32 Відповісти
Запитання до писак: а як так вийшло, що саме ця контора постачає у військо продукти з 2016-го року?
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23.04.2021 18:57 Відповісти
дебіл брехливий ти, сам же ж прекрасно знаєш, що в 2016-му були прозорі тендери; а нині - тендери засунули глибоко і дале5ко. Та навіть в цій інфі надруковано...
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23.04.2021 19:19 Відповісти
Ти також стверджуєш, що власник цієї контори змінився?
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23.04.2021 19:24 Відповісти
невідомо; і це - непринципово. Має бути конкуренція! І відкриті прозорі тендери, в якому лаври дістаються переможцю.
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23.04.2021 19:26 Відповісти
Авжеж- "Ето ні то, ето другоє"!
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23.04.2021 19:31 Відповісти
Так вона виявляється з 2016 є монополістом чи зелені гівнюки її таким "зробили разом".
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23.04.2021 19:11 Відповісти
На призовній службі завжди була баланда.На контракті краще годували.
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23.04.2021 18:57 Відповісти
Рагу з кислої капусти повернули в меню ?
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23.04.2021 18:58 Відповісти
Даже при овоще так демонстративно не ложили с прибором на закон. Зелень уже ничего не стесняется.
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23.04.2021 19:08 Відповісти
Що там з корупцією? Не руки, а голови рубають нині?
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23.04.2021 19:16 Відповісти
Слава богу что есть родственники от первой волны эмиграции по всему миру, воевать за этих продажных тварей нет желания
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23.04.2021 19:45 Відповісти
Ашо, хлопці вже не стєсняються
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23.04.2021 19:53 Відповісти
та це халамидники зеленського. "кради. якщо зможеш" а потім відпетляють через дністровські плавні, як Остап. Міністр його ще не бачив. От таке верховне командування в Українській армії. А де бігус зі своїми грошима ? не чути. Видно, спільне котлове забезпечення, або нема коли, бо його родич вже пом резидента СВР рейха в Німеччині. Оборонзамовлення ще немає, бо ніяк не придумають куди і кому загнати танки та ракети.
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23.04.2021 19:58 Відповісти
Подолали, здобули, перемогли ? Кого і що ?
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23.04.2021 20:37 Відповісти
якщо саміх військових це влаштовує - нехай їдять мовчки ...
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23.04.2021 21:40 Відповісти
Міноборони відстояло в суді інтереси компанії-монополіста "Військсервіс-волонтер": Вона отримала 1,2 млрд грн на поставку продуктів в армію і вже 100% держпідрядів - Цензор.НЕТ 5777
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23.04.2021 22:32 Відповісти
Міноборони відстояло в суді інтереси компанії-монополіста "Військсервіс-волонтер": Вона отримала 1,2 млрд грн на поставку продуктів в армію і вже 100% держпідрядів - Цензор.НЕТ 2114
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23.04.2021 23:27 Відповісти
Это уже торговля на крови или еще нет?
Зеленые барыжат, аж гай шумит!
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23.04.2021 23:29 Відповісти
причём открыто и внаглую
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24.04.2021 09:50 Відповісти
 
 