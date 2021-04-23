Міноборони відстояло в суді інтереси компанії-монополіста "Військсервіс-волонтер": Вона отримала 1,2 млрд грн на поставку продуктів в армію і вже 100% держпідрядів
Міноборони України в інтересах компанії "Військсервіс-волонтер" звернулося в Шостий апеляційний адміністративний суд. Водночас, сама компанія при цьому не заявляла самостійних вимог.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідних судових постановах, якими володіє редакція.
Міноборони оскаржило рішення попередніх судових інстанцій про те, що двічі перемогу "Військсервіс-волонтер" отримав незаконно.
Тоді судді визнали рішення тендерного комітету Міноборони про прийняття найдорожчих цінових пропозицій компанії - протиправними, а рішення про визнання "Військсервіс-волонтера" переможцем закупівель - скасували. Йшлося про два держзамовлення на послуги з харчування і постачання продуктів у ЗСУ вартістю 560 млн грн і 640 млн грн.
У Міноборони рішення судів окружного адмінсуду оскаржили в апеляції і мотивували це нібито виявленими порушеннями у компаній-конкурентів монополіста при оформленні медичних книжок. Водночас у тендерній документації "Військсервіса" міститься аналогічне "порушення". Адже медичні книжки працівників компанії оформлені на іншу фірму - "ВійськТОРГсервіс-Волонтер".
Ще один аргумент Міноборони, яким воно захищало інтереси "Військсервіс-волонтера", як сказано в постановах суду, зводився до листа від столичної прокуратури. Він був предметом розгляду Комітету з питань оборони і нацбезпеки Верховної Ради, за результатами якого депутати вказали на його "замовний" характер і направили відповідне звернення до генерального прокурора України Венедіктової.
Попри це, судді в апеляції прийняли рішення на користь компанії "Військсервіс-волонтер", визнавши освоєння нею ще 1,2 млрд грн бюджетних коштів на харчування - "правовим".
Таким чином, компанія отримала всі 100% держпідрядів Міністерства оборони на поставку продуктів в армію. Через тендерні умови, виписані під одного учасника, жодна інша компанія поки так і не змогла поборотися за право годувати військових.
Нардеп "Слуги народу" Ірина Верещук переконана, що така монополізація ринку - є загрозою нацбезпеці країни
Депутати, підозрюючи особисту зацікавленість заступника міністра оборони Ігоря Халімона в проведенні харчових тендерів під одну єдину компанію, вже рекомендували КМУ його звільнити.
Однак, міністр Міноборони Андрій Таран на ситуацію не реагує, як і на факти поставки на фронт "Військсервісом" гнилих продуктів і перемороженого м'яса.
Раніше, Цензор.НЕТ повідомляв про те, що Міноборони в інтересах компанії-монополіста позбавило ЗСУ права відмовлятися від неякісної їжі.
Крім того, МОУ також дозволило "Військсервісу" не оновлювати стратегічні запаси продовольства армії, у яких закінчуються терміни придатності.
Ці спецумови, виписані чиновниками Міноборони на користь постачальника, викладені в додаткових угодах до контрактів. Вони підписані ще в лютому цього року, але досі ця ситуація не отримала жодної реакції з боку Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Галактический корпус БПЛА и ты всех, давно победил.
2+4=6
Тому що ты на війну не пійшов, шестірка зелена.
Програму розроблено за сприяння Міністерства у справах ветеранів України та Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБОУ. Вона надає українським ветеранам безплатну можливість професійного навчання у галузі кібербезпеки. Організатори переконані: це допоможе воїнам у працевлаштуванні в державному та приватному секторах.
Як зазначено на сайті програми, її місія - «забезпечити ветеранів АТО/ООС найкращою освітою у галузі кібербезпеки і в такий спосіб надати їм можливості для побудови/відновлення кар'єри в перспективній та важливій сфері цивільного життя»
Навчальна програма «Кіберзахисники» має два компоненти:навчання технічним навичкам із кібербезпеки;сприяння реінтеграції ветеранів.
Технічна складова включає курс викладачів Національного технічного університету України (Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського), а також провідних українських та міжнародних експертів. За частину, присвячену питанню соціальної адаптації та реінтеграції, відповідають фахівці Національного університету Києво-Могилянська академія. Вони допоможуть ветеранам здобути технічні, аналітичні, комунікаційні й особистісні навички, необхідні для реінтеграції у суспільство та опанування нової професії. Також ветерани зможуть додатково вивчити технічну й IT-термінологію англійською.
Почему молчат луДший презедент и министр, понятно.
Но почему молчат те, кто ест все это?!
Или начнем всем миром собирать на харчи военным?
гандон...сорри гардон сидит с языком в собственной сраке....и товаришЧи наем с серОжей лещенко тоже... а так дышали...так дышали...
«Рації нема, лебідка - одна назва, в кузові вентиляційних клапанів нема, шанцевий інструмент якийсь цивільний, ще й ящик причеплений так, що відривається зразу» - наводить свою розмову з українським військовим Вовнянко. При цьому він зазначає, що йдеться про цивільний автомобіль «МАЗ», який закуплено нещодавно для потреб МО України. Сталося це після того, як український КрАЗта «Богдан» були не допущені до участі у тендері на закупівлю вантажівок.
Згадуючи обставини появи нових автомобілів у військах у попередні роки журналіст зазначив, що раніше до армії надходили повноцінні армійські машини.
«МАЗи», які почали постачати в ЗСУ, були не зовсім оригінальними «МАЗами». Правильно вони називалися «Богдан-63172». Це було шасі «МАЗ», на яке ставили китайський двигун «WeichalPower», турецьке зчеплення «Hummer», та коробку передач «Fast Gear». До цього на машину ставили поліпшений кузов, в якому були передбачені освітлення і вентиляційні клапани. Була передбачена система регулювання тиску в шинах. На вантажівку ставили лебідку з тяговим зусиллям 12 тон і тросом у 60 м. Машину укомплектували спеціалізованим армійським шанцевим інструментом. І бонус - на авто ставили рацію. В підсумку виходила повноцінна армійська вантажівка» - повідомив Дмитро Вовнянко.
Коментуючи ціну автомобілів, журналіст нагадав, що «Богдан-63172» виявився дешевшим за КрАЗ, при цьому найбільшою «трагедією» конкурентів він називає відсутність скарг на новий автомобіль.
«Проте, була деталь, яку просто не могли обійти імпортери автівок, конкуренти і зраднюки та всепропадли всіх штибів. Одним з власників корпорації «Богдан» був Олег Гладковський - заступник голови РНБО. Звісно, зразу за методом «наклеп у вигляді версій» були поширені чутки про «наддоходи Гладковського з продажу вантажівко до ЗСУ» - зазнавив Вовнянко.
Повертаючись до теми ******** закупівель, автор повідомив, що нині Міністерство оборони закуповує цивільні «МАЗи» дорожче на 200 тисяч гривень за одиницю, ніж військова версія від «Богдана», а завод у Черкасах, де виготовляли армійські вантажівки, зупинив виробництво
Причем бизнес она начала с нуля...вот такая вот особо одаренная бизнес-вумэн....
...і шо?!
Зелені шмарклі знищили начисто все за два роки...
Зеленые барыжат, аж гай шумит!