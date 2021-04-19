УКР
Компанія-монополіст "Військсервіс-Волонтер" отримала ще один підряд на поставку харчування в ЗСУ на 640 млн грн: її пропозиція була на 28 млн грн дорожчою, ніж у конкурентів

Компанія-монополіст ТОВ "Військсервіс-Волонтер" отримала ще один підряд на поставку харчування у ЗСУ вартістю майже 640 млн грн. Її пропозиція була найдорожчою і перевищувала пропозицію конкурентів на 28 млн грн.

Днями, після того як Верховна Рада рекомендувала Кабміну звільнити заступника міністра оборони Ігоря Халімона із займаної посади через монополізацію ринку харчування ЗСУ недобросовісним постачальником, чиновник заявив, що це "питання тримає на контролі". Але з'ясувалося, що компанія ТОВ "Військсервіс-Волонтер" у квітні отримала ще один підряд вартістю майже 640 млн грн, йдеться на порталі "Прозорро", передає Цензор.НЕТ.

Так, реагуючи на заяви депутатів про те що з вини Міноборони ринок харчування в армії монополізований на 90%, Халімон визнав, що ця проблема - "питання обороноздатності армії".

"Питання харчування - це питання обороноздатності армії. Якщо військовий ситий, він має можливість виконувати свої обов'язки. Саме тому якість продуктів харчування й організація харчування Збройних Сил - питання, яке ми тримаємо на контролі", - зазначив Халімон.

Однак замість виконання рішення суду і розірвання договорів з компанією-монополістом "Військсервіс-Волонтер", яка, за повідомленнями ЗМІ, завозить на фронт гнилі продукти і не довозить військовим 20-30% від замовлень, Міноборони уклало з нею черговий контракт вартістю майже 640 млн грн.

Закупівля відбувалася нібито "за переговорною процедурою", хоча інші компанії-учасники стверджують, що на засідання тендерного комітету їх навіть не запросили. Цінова пропозиція "Військсервісу" була найдорожчою і перевищувала пропозицію конкурентів на 28 млн грн.

Таким чином, "Військсервіс-Волонтер" збільшив частку своєї монополії на ринку харчування ЗСУ.

Нагадаємо, у Верховній Раді заявили, що зазначені тендерні закупівлі Халімон курирує особисто.

За даними волонтерів, монополіст харчових тендерів МО не має власних потужностей, завозить на фронт гнилі продукти і переморожене м'ясо, а військові отримують погрози від керівництва Міноборони через відмову приймати в цього постачальника непридатну до вживання їжу.

армія (3794) Міноборони (7676) тендер (2479) монополія (138) їжа (436) ЗСУ (7923) Халімон Павло (19)
+10
Хватит наживаться на войне, остановите уже этого Пороха!!!
19.04.2021 13:47
+10
Оказывается рулят халимоны,татаровы и тому подобная шваль. Уволить невозможно,посадить невозможно. А лицо исполняющее роль президента-лишь ширма.
19.04.2021 13:50
+5
ДЕНЬГИ ДЕНЬГИ ДРЕДЕДЕНЬГИ,
ПОЗАБЫВ ПОКОЙ И СОН,
ДЕЛАЙ ДЕНЬГИ, ДЕЛАЙ ДЕНЬГИ,
А СОЛДАТЫ ДРЕБЕДЕНЬ!
Компания-монополист "Військсервіс Волонтер" получила еще один подряд на поставку питания в ВСУ на 640 млн грн: ее предложение было на 28 млн грн дороже, чем у конкурентов - Цензор.НЕТ 2894
19.04.2021 14:01
19.04.2021 13:47
19.04.2021 13:50
То вы просто немного подзабыли с каким треском, грохотом и вонью во время президентства Пороха от корыта отдирали предыдущую контору, которая "сонечок" свинными письками кормила. И таки отодрали. Но "сонечкам" видно это не подошло и они наголосовали вместе со всеми...
показати весь коментар
19.04.2021 14:35
...no comment...
Компания-монополист "Військсервіс Волонтер" получила еще один подряд на поставку питания в ВСУ на 640 млн грн: ее предложение было на 28 млн грн дороже, чем у конкурентов - Цензор.НЕТ 9015
19.04.2021 13:52
Нет слов...одни п.....
19.04.2021 13:58
19.04.2021 14:01
Згадалось: перед самим виборами, один знайомий, котрий топив за Зеленського і на стало проживає у Львові (це про «ви не знаєте наших реалій») все питався у мене по месенджеру:»...ти хоча знаєш що таке Ротердам +!?!?». Лошари.
19.04.2021 14:07
Главное цена-качество, а не только цена.
19.04.2021 14:21
Про якість читай вище.
19.04.2021 14:34
В данном случае критерий !цена-качество" не работает. Где вы себе сможите скушать ЗЕленого демьма по ТАКОЙ ЦЕНЕ?
19.04.2021 14:59
Солдаты воюют , а хенералы жируют! Думаете никому нет дела?? ХХХа,дело есть: ВСЕ хенералы в доле!
19.04.2021 16:37
И это все происходит после заслушивания Халимона на комитете по безопасности с четкой критикой данной кампашки на 90% монополизировавшей питание в ВСУ и продающей гнилье!
19.04.2021 22:10
ну, не *б твою мать!!!
19.04.2021 22:49
так а шо- так можно???- наверное, кому-то ( ), мы ж никогда не узнаем, кому так лучше...
20.04.2021 03:01
 
 