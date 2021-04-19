Компанія-монополіст "Військсервіс-Волонтер" отримала ще один підряд на поставку харчування в ЗСУ на 640 млн грн: її пропозиція була на 28 млн грн дорожчою, ніж у конкурентів

Компанія-монополіст ТОВ "Військсервіс-Волонтер" отримала ще один підряд на поставку харчування у ЗСУ вартістю майже 640 млн грн. Її пропозиція була найдорожчою і перевищувала пропозицію конкурентів на 28 млн грн.

Днями, після того як Верховна Рада рекомендувала Кабміну звільнити заступника міністра оборони Ігоря Халімона із займаної посади через монополізацію ринку харчування ЗСУ недобросовісним постачальником, чиновник заявив, що це "питання тримає на контролі". Але з'ясувалося, що компанія ТОВ "Військсервіс-Волонтер" у квітні отримала ще один підряд вартістю майже 640 млн грн, йдеться на порталі "Прозорро", передає Цензор.НЕТ.

Так, реагуючи на заяви депутатів про те що з вини Міноборони ринок харчування в армії монополізований на 90%, Халімон визнав, що ця проблема - "питання обороноздатності армії".

"Питання харчування - це питання обороноздатності армії. Якщо військовий ситий, він має можливість виконувати свої обов'язки. Саме тому якість продуктів харчування й організація харчування Збройних Сил - питання, яке ми тримаємо на контролі", - зазначив Халімон.

Однак замість виконання рішення суду і розірвання договорів з компанією-монополістом "Військсервіс-Волонтер", яка, за повідомленнями ЗМІ, завозить на фронт гнилі продукти і не довозить військовим 20-30% від замовлень, Міноборони уклало з нею черговий контракт вартістю майже 640 млн грн.

Закупівля відбувалася нібито "за переговорною процедурою", хоча інші компанії-учасники стверджують, що на засідання тендерного комітету їх навіть не запросили. Цінова пропозиція "Військсервісу" була найдорожчою і перевищувала пропозицію конкурентів на 28 млн грн.

Таким чином, "Військсервіс-Волонтер" збільшив частку своєї монополії на ринку харчування ЗСУ.

Нагадаємо, у Верховній Раді заявили, що зазначені тендерні закупівлі Халімон курирує особисто.

За даними волонтерів, монополіст харчових тендерів МО не має власних потужностей, завозить на фронт гнилі продукти і переморожене м'ясо, а військові отримують погрози від керівництва Міноборони через відмову приймати в цього постачальника непридатну до вживання їжу.