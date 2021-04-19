РУС
Компания-монополист "Військсервіс Волонтер" получила еще один подряд на поставку питания в ВСУ на 640 млн грн: ее предложение было на 28 млн грн дороже, чем у конкурентов

Компания-монополист ООО "Військсервіс-волонтер" получила еще один подряд на поставку питания в ВСУ стоимостью почти 640 млн грн. Ее предложение было самым дорогим и превышало предложение конкурентов на 28 млн грн.

На днях, после того, как Верховная Рада рекомендовала Кабмину уволить заместителя министра обороны Игоря Халимона с занимаемой должности из-за монополизации рынка питания ВСУ недобросовестным поставщиком, чиновник заявил , что этот "вопрос держит на контроле". Но выяснилось, что компания ООО "Військсервіс-волонтер" в апреле получила еще один подряд стоимостью почти 640 млн грн, говорится на портале "Прозорро", передает Цензор.НЕТ.

Так, реагируя на заявления депутатов о том что по вине Минобороны рынок питания в армии монополизирован на 90%, Халимон признал, что эта проблема - "вопрос обороноспособности армии".

"Вопрос питания - это вопрос обороноспособности армии. Если военный сыт, он имеет возможность выполнять свои обязанности. Именно поэтому качество продуктов питания и организация питания Вооруженных Сил - вопрос, который мы держим на контроле", - отметил Халимон.

Однако, вместо исполнения решения суда и расторжения договоров с компанией-монополистом "Військсервіс-волонтер", которая, по сообщениям СМИ, везет на фронт гнилые продукты и не довозит военным 20-30% от заказов, Минобороны заключило с ней очередной контракт стоимостью почти 640 млн грн.

Закупка проходила якобы "по переговорной процедуре", хотя другие компании-участники утверждают, что на заседание тендерного комитета их даже не пригласили. Ценовое предложение "Військсервісу" было самым дорогим и превышало предложение конкурентов на 28 млн грн.

Таким образом, "Військсервіс-волонтер" увеличил долю своей монополии на рынке питания ВСУ.

Напомним, в Верховной Раде заявили, что указанные тендерные закупки Халимон курирует лично.

По данным волонтеров монополист пищевых тендеров МО не имеет собственных мощностей, везет на фронт гнилые продукты и перемороженное мясо, а военные получают угрозы от руководства Минобороны из-за отказа принимать у этого поставщика непригодную к употреблению пищу.

армия (8518) Минобороны (9581) тендер (677) монополия (108) еда (359) ВСУ (6919) Халимон Павел (17)
Топ комментарии
+10
Хватит наживаться на войне, остановите уже этого Пороха!!!
19.04.2021 13:47 Ответить
+10
Оказывается рулят халимоны,татаровы и тому подобная шваль. Уволить невозможно,посадить невозможно. А лицо исполняющее роль президента-лишь ширма.
19.04.2021 13:50 Ответить
+5
ДЕНЬГИ ДЕНЬГИ ДРЕДЕДЕНЬГИ,
ПОЗАБЫВ ПОКОЙ И СОН,
ДЕЛАЙ ДЕНЬГИ, ДЕЛАЙ ДЕНЬГИ,
А СОЛДАТЫ ДРЕБЕДЕНЬ!
19.04.2021 14:01 Ответить
Хватит наживаться на войне, остановите уже этого Пороха!!!
19.04.2021 13:47 Ответить
Оказывается рулят халимоны,татаровы и тому подобная шваль. Уволить невозможно,посадить невозможно. А лицо исполняющее роль президента-лишь ширма.
19.04.2021 13:50 Ответить
То вы просто немного подзабыли с каким треском, грохотом и вонью во время президентства Пороха от корыта отдирали предыдущую контору, которая "сонечок" свинными письками кормила. И таки отодрали. Но "сонечкам" видно это не подошло и они наголосовали вместе со всеми...
показать весь комментарий
19.04.2021 14:35 Ответить
...no comment...
19.04.2021 13:52 Ответить
Нет слов...одни п.....
19.04.2021 13:58 Ответить
ДЕНЬГИ ДЕНЬГИ ДРЕДЕДЕНЬГИ,
ПОЗАБЫВ ПОКОЙ И СОН,
ДЕЛАЙ ДЕНЬГИ, ДЕЛАЙ ДЕНЬГИ,
А СОЛДАТЫ ДРЕБЕДЕНЬ!
19.04.2021 14:01 Ответить
Згадалось: перед самим виборами, один знайомий, котрий топив за Зеленського і на стало проживає у Львові (це про «ви не знаєте наших реалій») все питався у мене по месенджеру:»...ти хоча знаєш що таке Ротердам +!?!?». Лошари.
19.04.2021 14:07 Ответить
Главное цена-качество, а не только цена.
19.04.2021 14:21 Ответить
Про якість читай вище.
19.04.2021 14:34 Ответить
В данном случае критерий !цена-качество" не работает. Где вы себе сможите скушать ЗЕленого демьма по ТАКОЙ ЦЕНЕ?
19.04.2021 14:59 Ответить
Солдаты воюют , а хенералы жируют! Думаете никому нет дела?? ХХХа,дело есть: ВСЕ хенералы в доле!
19.04.2021 16:37 Ответить
И это все происходит после заслушивания Халимона на комитете по безопасности с четкой критикой данной кампашки на 90% монополизировавшей питание в ВСУ и продающей гнилье!
19.04.2021 22:10 Ответить
ну, не *б твою мать!!!
19.04.2021 22:49 Ответить
так а шо- так можно???- наверное, кому-то ( ), мы ж никогда не узнаем, кому так лучше...
20.04.2021 03:01 Ответить
 
 