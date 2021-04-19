Компания-монополист "Військсервіс Волонтер" получила еще один подряд на поставку питания в ВСУ на 640 млн грн: ее предложение было на 28 млн грн дороже, чем у конкурентов

Компания-монополист ООО "Військсервіс-волонтер" получила еще один подряд на поставку питания в ВСУ стоимостью почти 640 млн грн. Ее предложение было самым дорогим и превышало предложение конкурентов на 28 млн грн.

На днях, после того, как Верховная Рада рекомендовала Кабмину уволить заместителя министра обороны Игоря Халимона с занимаемой должности из-за монополизации рынка питания ВСУ недобросовестным поставщиком, чиновник заявил , что этот "вопрос держит на контроле". Но выяснилось, что компания ООО "Військсервіс-волонтер" в апреле получила еще один подряд стоимостью почти 640 млн грн, говорится на портале "Прозорро", передает Цензор.НЕТ.

Так, реагируя на заявления депутатов о том что по вине Минобороны рынок питания в армии монополизирован на 90%, Халимон признал, что эта проблема - "вопрос обороноспособности армии".

"Вопрос питания - это вопрос обороноспособности армии. Если военный сыт, он имеет возможность выполнять свои обязанности. Именно поэтому качество продуктов питания и организация питания Вооруженных Сил - вопрос, который мы держим на контроле", - отметил Халимон.

Однако, вместо исполнения решения суда и расторжения договоров с компанией-монополистом "Військсервіс-волонтер", которая, по сообщениям СМИ, везет на фронт гнилые продукты и не довозит военным 20-30% от заказов, Минобороны заключило с ней очередной контракт стоимостью почти 640 млн грн.

Закупка проходила якобы "по переговорной процедуре", хотя другие компании-участники утверждают, что на заседание тендерного комитета их даже не пригласили. Ценовое предложение "Військсервісу" было самым дорогим и превышало предложение конкурентов на 28 млн грн.

Таким образом, "Військсервіс-волонтер" увеличил долю своей монополии на рынке питания ВСУ.

Напомним, в Верховной Раде заявили, что указанные тендерные закупки Халимон курирует лично.

По данным волонтеров монополист пищевых тендеров МО не имеет собственных мощностей, везет на фронт гнилые продукты и перемороженное мясо, а военные получают угрозы от руководства Минобороны из-за отказа принимать у этого поставщика непригодную к употреблению пищу.