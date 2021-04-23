Минобороны отстояло в суде интересы компании-монополиста "Військсервіс Волонтер": Она получила 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию и уже 100% господрядов

Минобороны Украины в интересах компании "Військсервіс-волонтер" обратилось в Шестой апелляционный административный суд. В то же время, сама компания при этом не заявляла самостоятельных требований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующих судебных постановлениях, которыми располагает редакция.

Минобороны обжаловало решения предыдущих судебных инстанций о том, что дважды победу "Військсервіс-волонтер" получил незаконно.

Тогда судьи признали решение тендерного комитета Минобороны о принятии самых дорогих ценовых предложений компании - противоправными, а решение о признании "Військсервіс-волонтера" победителем закупок - отменили. Речь шла о двух госзаказ на услуги по питанию и поставку продуктов в ВСУ стоимостью 560 млн грн и 640 млн грн.

В Минобороны решения судов окружного админсуда обжаловали в апелляции и мотивировали это якобы выявленными нарушениями у компаний-конкурентов монополиста при оформлении медицинских книжек. В то же время в тендерной документации "Військсервіса" содержится аналогичное "нарушение". Ведь медицинские книжки сотрудников компании оформлены на другую фирму - "ВійськТОРГсервіс-Волонтер".

Еще один аргумент Минобороны, которым оно защищало интересы "Військсервіс-волонтера", как говорится в постановлениях суда, сводился к письму от столичной прокуратуры. Оно было предметом рассмотрения Комитета по вопросам обороны и нацбезопасности Верховной Рады, по результатам которого депутаты указали на его "заказной" характер и направили соответствующее обращение к генеральному прокурору Украины Венедиктовой.

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Несмотря на это, судьи в апелляции приняли решение в пользу компании "Військсервіс-волонтер", признав освоение ею еще 1,2 млрд грн бюджетных средств на питании - "правовым".

Таким образом, компания получила все 100% господрядов Министерства обороны на поставку продуктов в армию. Из-за тендерных условий, выписанных под одного участника, ни одна другая компания пока так и не смогла побороться за право кормить военных.

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Депутаты, подозревая личную заинтересованность заместителя министра обороны Игоря Халимона в проведении пищевых тендеров под одну единственную компанию, уже рекомендовали КМУ его уволить.

Однако, министр Минобороны Андрей Таран на ситуацию не реагирует, как и на факты поставки на фронт "Військсервісом" гнилых продуктов и перемороженных мяса.













Ранее, Цензор.НЕТ сообщал о том, что Минобороны в интересах компании-монополиста лишило ВСУ права отказываться от некачественной пищи.

Кроме того, МОУ также позволило "Військсервису" не обновлять стратегические запасы продовольствия армии, у которых истекают сроки годности.

Эти спецусловия, выписанные чиновниками Минобороны в интересах поставщика, изложены в дополнительных соглашениях к контрактам. Они подписаны еще в феврале текущего года, но до сих пор эта ситуация не получила никакой реакции со стороны Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

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