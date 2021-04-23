Минобороны отстояло в суде интересы компании-монополиста "Військсервіс Волонтер": Она получила 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию и уже 100% господрядов
Минобороны Украины в интересах компании "Військсервіс-волонтер" обратилось в Шестой апелляционный административный суд. В то же время, сама компания при этом не заявляла самостоятельных требований.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующих судебных постановлениях, которыми располагает редакция.
Минобороны обжаловало решения предыдущих судебных инстанций о том, что дважды победу "Військсервіс-волонтер" получил незаконно.
Тогда судьи признали решение тендерного комитета Минобороны о принятии самых дорогих ценовых предложений компании - противоправными, а решение о признании "Військсервіс-волонтера" победителем закупок - отменили. Речь шла о двух госзаказ на услуги по питанию и поставку продуктов в ВСУ стоимостью 560 млн грн и 640 млн грн.
В Минобороны решения судов окружного админсуда обжаловали в апелляции и мотивировали это якобы выявленными нарушениями у компаний-конкурентов монополиста при оформлении медицинских книжек. В то же время в тендерной документации "Військсервіса" содержится аналогичное "нарушение". Ведь медицинские книжки сотрудников компании оформлены на другую фирму - "ВійськТОРГсервіс-Волонтер".
Еще один аргумент Минобороны, которым оно защищало интересы "Військсервіс-волонтера", как говорится в постановлениях суда, сводился к письму от столичной прокуратуры. Оно было предметом рассмотрения Комитета по вопросам обороны и нацбезопасности Верховной Рады, по результатам которого депутаты указали на его "заказной" характер и направили соответствующее обращение к генеральному прокурору Украины Венедиктовой.
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Несмотря на это, судьи в апелляции приняли решение в пользу компании "Військсервіс-волонтер", признав освоение ею еще 1,2 млрд грн бюджетных средств на питании - "правовым".
Таким образом, компания получила все 100% господрядов Министерства обороны на поставку продуктов в армию. Из-за тендерных условий, выписанных под одного участника, ни одна другая компания пока так и не смогла побороться за право кормить военных.
Нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук убеждена, что такая монополизация рынка - является угрозой нацбезопасности страны
Депутаты, подозревая личную заинтересованность заместителя министра обороны Игоря Халимона в проведении пищевых тендеров под одну единственную компанию, уже рекомендовали КМУ его уволить.
Однако, министр Минобороны Андрей Таран на ситуацию не реагирует, как и на факты поставки на фронт "Військсервісом" гнилых продуктов и перемороженных мяса.
Ранее, Цензор.НЕТ сообщал о том, что Минобороны в интересах компании-монополиста лишило ВСУ права отказываться от некачественной пищи.
Кроме того, МОУ также позволило "Військсервису" не обновлять стратегические запасы продовольствия армии, у которых истекают сроки годности.
Эти спецусловия, выписанные чиновниками Минобороны в интересах поставщика, изложены в дополнительных соглашениях к контрактам. Они подписаны еще в феврале текущего года, но до сих пор эта ситуация не получила никакой реакции со стороны Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.
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Галактический корпус БПЛА и ты всех, давно победил.
2+4=6
Тому що ты на війну не пійшов, шестірка зелена.
Програму розроблено за сприяння Міністерства у справах ветеранів України та Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБОУ. Вона надає українським ветеранам безплатну можливість професійного навчання у галузі кібербезпеки. Організатори переконані: це допоможе воїнам у працевлаштуванні в державному та приватному секторах.
Як зазначено на сайті програми, її місія - «забезпечити ветеранів АТО/ООС найкращою освітою у галузі кібербезпеки і в такий спосіб надати їм можливості для побудови/відновлення кар'єри в перспективній та важливій сфері цивільного життя»
Навчальна програма «Кіберзахисники» має два компоненти:навчання технічним навичкам із кібербезпеки;сприяння реінтеграції ветеранів.
Технічна складова включає курс викладачів Національного технічного університету України (Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського), а також провідних українських та міжнародних експертів. За частину, присвячену питанню соціальної адаптації та реінтеграції, відповідають фахівці Національного університету Києво-Могилянська академія. Вони допоможуть ветеранам здобути технічні, аналітичні, комунікаційні й особистісні навички, необхідні для реінтеграції у суспільство та опанування нової професії. Також ветерани зможуть додатково вивчити технічну й IT-термінологію англійською.
Почему молчат луДший презедент и министр, понятно.
Но почему молчат те, кто ест все это?!
Или начнем всем миром собирать на харчи военным?
гандон...сорри гардон сидит с языком в собственной сраке....и товаришЧи наем с серОжей лещенко тоже... а так дышали...так дышали...
«Рації нема, лебідка - одна назва, в кузові вентиляційних клапанів нема, шанцевий інструмент якийсь цивільний, ще й ящик причеплений так, що відривається зразу» - наводить свою розмову з українським військовим Вовнянко. При цьому він зазначає, що йдеться про цивільний автомобіль «МАЗ», який закуплено нещодавно для потреб МО України. Сталося це після того, як український КрАЗта «Богдан» були не допущені до участі у тендері на закупівлю вантажівок.
Згадуючи обставини появи нових автомобілів у військах у попередні роки журналіст зазначив, що раніше до армії надходили повноцінні армійські машини.
«МАЗи», які почали постачати в ЗСУ, були не зовсім оригінальними «МАЗами». Правильно вони називалися «Богдан-63172». Це було шасі «МАЗ», на яке ставили китайський двигун «WeichalPower», турецьке зчеплення «Hummer», та коробку передач «Fast Gear». До цього на машину ставили поліпшений кузов, в якому були передбачені освітлення і вентиляційні клапани. Була передбачена система регулювання тиску в шинах. На вантажівку ставили лебідку з тяговим зусиллям 12 тон і тросом у 60 м. Машину укомплектували спеціалізованим армійським шанцевим інструментом. І бонус - на авто ставили рацію. В підсумку виходила повноцінна армійська вантажівка» - повідомив Дмитро Вовнянко.
Коментуючи ціну автомобілів, журналіст нагадав, що «Богдан-63172» виявився дешевшим за КрАЗ, при цьому найбільшою «трагедією» конкурентів він називає відсутність скарг на новий автомобіль.
«Проте, була деталь, яку просто не могли обійти імпортери автівок, конкуренти і зраднюки та всепропадли всіх штибів. Одним з власників корпорації «Богдан» був Олег Гладковський - заступник голови РНБО. Звісно, зразу за методом «наклеп у вигляді версій» були поширені чутки про «наддоходи Гладковського з продажу вантажівко до ЗСУ» - зазнавив Вовнянко.
Повертаючись до теми ******** закупівель, автор повідомив, що нині Міністерство оборони закуповує цивільні «МАЗи» дорожче на 200 тисяч гривень за одиницю, ніж військова версія від «Богдана», а завод у Черкасах, де виготовляли армійські вантажівки, зупинив виробництво
Причем бизнес она начала с нуля...вот такая вот особо одаренная бизнес-вумэн....
...і шо?!
Зелені шмарклі знищили начисто все за два роки...
Зеленые барыжат, аж гай шумит!