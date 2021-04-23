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Новости Агрессия России против Украины
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Минобороны отстояло в суде интересы компании-монополиста "Військсервіс Волонтер": Она получила 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию и уже 100% господрядов

Минобороны отстояло в суде интересы компании-монополиста

Минобороны Украины в интересах компании "Військсервіс-волонтер" обратилось в Шестой апелляционный административный суд. В то же время, сама компания при этом не заявляла самостоятельных требований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующих судебных постановлениях, которыми располагает редакция.

Минобороны обжаловало решения предыдущих судебных инстанций о том, что дважды победу "Військсервіс-волонтер" получил незаконно.

Тогда судьи признали решение тендерного комитета Минобороны о принятии самых дорогих ценовых предложений компании - противоправными, а решение о признании "Військсервіс-волонтера" победителем закупок - отменили. Речь шла о двух госзаказ на услуги по питанию и поставку продуктов в ВСУ стоимостью 560 млн грн и 640 млн грн.

В Минобороны решения судов окружного админсуда обжаловали в апелляции и мотивировали это якобы выявленными нарушениями у компаний-конкурентов монополиста при оформлении медицинских книжек. В то же время в тендерной документации "Військсервіса" содержится аналогичное "нарушение". Ведь медицинские книжки сотрудников компании оформлены на другую фирму - "ВійськТОРГсервіс-Волонтер".

Еще один аргумент Минобороны, которым оно защищало интересы "Військсервіс-волонтера", как говорится в постановлениях суда, сводился к письму от столичной прокуратуры. Оно было предметом рассмотрения Комитета по вопросам обороны и нацбезопасности Верховной Рады, по результатам которого депутаты указали на его "заказной" характер и направили соответствующее обращение к генеральному прокурору Украины Венедиктовой.

Читайте: Минобороны не выполняет решение суда об отмене тендера по питанию в армии: поставлявшая некачественные продукты "Військсервіс-Волонтер" все еще указана победителем, - нардеп "Голоса" Бобровская

Несмотря на это, судьи в апелляции приняли решение в пользу компании "Військсервіс-волонтер", признав освоение ею еще 1,2 млрд грн бюджетных средств на питании - "правовым".

Таким образом, компания получила все 100% господрядов Министерства обороны на поставку продуктов в армию. Из-за тендерных условий, выписанных под одного участника, ни одна другая компания пока так и не смогла побороться за право кормить военных.

Нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук убеждена, что такая монополизация рынка - является угрозой нацбезопасности страны

Депутаты, подозревая личную заинтересованность заместителя министра обороны Игоря Халимона в проведении пищевых тендеров под одну единственную компанию, уже рекомендовали КМУ его уволить.

Однако, министр Минобороны Андрей Таран на ситуацию не реагирует, как и на факты поставки на фронт "Військсервісом" гнилых продуктов и перемороженных мяса.

Минобороны отстояло в суде интересы компании-монополиста Військсервіс Волонтер: Она получила 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию и уже 100% господрядов 01
Минобороны отстояло в суде интересы компании-монополиста Військсервіс Волонтер: Она получила 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию и уже 100% господрядов 02
Минобороны отстояло в суде интересы компании-монополиста Військсервіс Волонтер: Она получила 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию и уже 100% господрядов 03
Минобороны отстояло в суде интересы компании-монополиста Військсервіс Волонтер: Она получила 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию и уже 100% господрядов 04

Ранее, Цензор.НЕТ сообщал о том, что Минобороны в интересах компании-монополиста лишило ВСУ права отказываться от некачественной пищи.

Кроме того, МОУ также позволило "Військсервису" не обновлять стратегические запасы продовольствия армии, у которых истекают сроки годности.

Эти спецусловия, выписанные чиновниками Минобороны в интересах поставщика, изложены в дополнительных соглашениях к контрактам. Они подписаны еще в феврале текущего года, но до сих пор эта ситуация не получила никакой реакции со стороны Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замминистра обороны Халимон отчитался на комитете ВР о продуктах в армии: говорит, что на фото из соцсетей был "неликвид", который не приняли в бригаде

Автор: 

Минобороны (9452) оборона (5252) продукты (1535) тендер (672) еда (355) ВСУ (6736)


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Топ комментарии
+35
НАТО, говорите? ну-ну...
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23.04.2021 17:42 Ответить
+24
Ну что, обличители свинарчуков? Где вы? Вы уже победили?
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23.04.2021 17:54 Ответить
+23
Минобороны отстояло в суде (аппеляции) интересы компании-монополиста "Військсервіс Волонтер": Она получила 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию и уже 100% господрядов - Цензор.НЕТ 9988
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23.04.2021 19:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
НАТО, говорите? ну-ну...
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23.04.2021 17:42 Ответить
Таки да, хатынка в странах НАТО будет, и не одна
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23.04.2021 18:31 Ответить
Імітація бурхливої державної праці триває!!! Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
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23.04.2021 18:57 Ответить
Минобороны отстояло в суде (аппеляции) интересы компании-монополиста "Військсервіс Волонтер": Она получила 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию и уже 100% господрядов - Цензор.НЕТ 9988
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23.04.2021 19:10 Ответить
Минобороны отстояло в суде интересы компании-монополиста "Військсервіс Волонтер": Она получила 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию и уже 100% господрядов - Цензор.НЕТ 4987
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23.04.2021 19:21 Ответить
Тарана потрібно звільняти, він непрофесіонал, а під час війни це страшніше за злочин!
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23.04.2021 20:00 Ответить
Низзяяяя... Зе пришел к власти под лозунгом "Порох развязал войну, она ему выгодна" и " мир в оке *****" . Вы таки предлагаете начать стрелять?
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23.04.2021 20:04 Ответить
ой, ну скока там стрелять, раз два і всє тєрорісти самі умєрлі.
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23.04.2021 20:15 Ответить
обрезом Зе, только на рояле играть
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23.04.2021 20:19 Ответить
Да-да)))
Галактический корпус БПЛА и ты всех, давно победил.
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23.04.2021 23:13 Ответить
...а ляшенко надо лечить - он у нас профессианал во всех вопросах, нельзя такой эксклюзив потерять
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23.04.2021 20:09 Ответить
Это твой 🤡 🤢зеленский , лично назначил Тарана и персонально отвечает за его действия
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23.04.2021 21:24 Ответить
бо тебе не було. ти як і твоє пріпіздєнт-сцикло.
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23.04.2021 19:33 Ответить
Що, кацапи відходять від кордонів то і ти воєн засраний ожив ?
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23.04.2021 19:41 Ответить
А ти не член отари? Підрозділ зелених сметунів. То чого крим і донбас не звільнені? Хто наживається на війні?
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23.04.2021 19:42 Ответить
свинка бойова, ану скинь фото свого УБД, а потім я скину своє. Давай, чекаю.
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23.04.2021 19:44 Ответить
Хто ти таке, щоб я перед тобою звітував, але одне я точно знаю, що ті, хто побував під вогнем, ніколи не хизуються звоїми документами, афгану це теж стосується! Ти вже вивів на передову свій диван?
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24.04.2021 17:21 Ответить
я не хизуюсь, а тебе засранця на місце ставлю. я ж не сцикун на відміну від тебе. бери свій бойовий диван і вперед захищати ущемльоних руськоязичних Афганістану.
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24.04.2021 20:58 Ответить
1+7+1+7+1+7=24
2+4=6
Тому що ты на війну не пійшов, шестірка зелена.
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23.04.2021 19:50 Ответить
Фонд цивільних досліджень та розвитку США (U.S. Civilian Research & Development Foundation) CRDF Global запустив в Україні програму професійного розвитку та реінтеграції ветеранів АТО/ООС у сфері кібербезпеки - «Кіберзахисники». Як https://www.crdfglobal.org/news/ukrainian-anti-terrorist-operation-joint-forces-operation-veterans-undergo-cybersecurity повідомляє сайт Фонду, програма є частиною ініціативи Державного департаменту США з усунення кіберзагроз в Україні.
Програму розроблено за сприяння Міністерства у справах ветеранів України та Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБОУ. Вона надає українським ветеранам безплатну можливість професійного навчання у галузі кібербезпеки. Організатори переконані: це допоможе воїнам у працевлаштуванні в державному та приватному секторах.
Як зазначено на сайті програми, її місія - «забезпечити ветеранів АТО/ООС найкращою освітою у галузі кібербезпеки і в такий спосіб надати їм можливості для побудови/відновлення кар'єри в перспективній та важливій сфері цивільного життя»
Навчальна програма «Кіберзахисники» має два компоненти:навчання технічним навичкам із кібербезпеки;сприяння реінтеграції ветеранів.
Технічна складова включає курс викладачів Національного технічного університету України (Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського), а також провідних українських та міжнародних експертів. За частину, присвячену питанню соціальної адаптації та реінтеграції, відповідають фахівці Національного університету Києво-Могилянська академія. Вони допоможуть ветеранам здобути технічні, аналітичні, комунікаційні й особистісні навички, необхідні для реінтеграції у суспільство та опанування нової професії. Також ветерани зможуть додатково вивчити технічну й IT-термінологію англійською.
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23.04.2021 20:27 Ответить
Значит это кому нибудь нужно))))
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23.04.2021 17:43 Ответить
У нас даже (!) Армия тоже существует для отмывания денег и поставщиков-монополистов.
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23.04.2021 17:44 Ответить
Цветочки,подносы....Что-то такого из новостных сюжетов из,,нульовки,, их не видел.Видел обгоревшие чайники и кастрюли.
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23.04.2021 17:46 Ответить
«Кому война а кому мать родная» ничего нового
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23.04.2021 19:53 Ответить
Откаты хенералам МО - это святое!!!
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23.04.2021 20:18 Ответить
По ходу, тупо отмалчиваться стало трендом у зеленой власти!
Почему молчат луДший презедент и министр, понятно.
Но почему молчат те, кто ест все это?!
Или начнем всем миром собирать на харчи военным?
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23.04.2021 17:47 Ответить
Шоб перестали стрелять - надо перестать кормить!
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23.04.2021 18:32 Ответить
О,
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23.04.2021 18:59 Ответить
Вы только зебилам этого не говорите.
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23.04.2021 19:07 Ответить
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23.04.2021 19:17 Ответить
Це нехороша монополія.
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23.04.2021 17:47 Ответить
Це хороша зелененька монополія на пару сотень нових курток.
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23.04.2021 19:00 Ответить
Не годуватимемо свою армію, то будемо годувати кацабську! Хоча зебіли саме того й прагнуть.
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23.04.2021 17:50 Ответить
вот и попробуй это MO оттащить от корыта, да нізащо..., будуть триматися усіма зубами..., не відірвеш..
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23.04.2021 17:53 Ответить
халімон, "слуга урода". Був відмазаний зеленою владою від корупційного скандалу і призначений зам міністра тарана. Особисто змушував приймати гнилі продукти, і звільнятися тих, хто відмовлявся виконувати злочинні накази.
Минобороны отстояло в суде (аппеляции) интересы компании-монополиста "Військсервіс Волонтер": Она получила 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию и уже 100% господрядов - Цензор.НЕТ 5920
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23.04.2021 18:58 Ответить
Ну что, обличители свинарчуков? Где вы? Вы уже победили?
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23.04.2021 17:54 Ответить
Та да.... товаришЧ гандон...сорри гардон сидит с языком в собственной сраке....и товаришЧи наем с серОжей лещенко тоже... а так дышали...так дышали...
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23.04.2021 18:06 Ответить
Так їм же руки вже повідрубували!
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23.04.2021 19:29 Ответить
Журналіст Дмитро Вовнянко оприлюднив факти сумного стану постачання автомобільного транспорту до Міністерства оборони України. На своїй офіційній сторінці у https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1254992828276299 Facebook він розповів про претензії військових до вантажних автомобілів, які зараз надходять до війська.
«Рації нема, лебідка - одна назва, в кузові вентиляційних клапанів нема, шанцевий інструмент якийсь цивільний, ще й ящик причеплений так, що відривається зразу» - наводить свою розмову з українським військовим Вовнянко. При цьому він зазначає, що йдеться про цивільний автомобіль «МАЗ», який закуплено нещодавно для потреб МО України. Сталося це після того, як український КрАЗта «Богдан» були не допущені до участі у тендері на закупівлю вантажівок.
Згадуючи обставини появи нових автомобілів у військах у попередні роки журналіст зазначив, що раніше до армії надходили повноцінні армійські машини.
«МАЗи», які почали постачати в ЗСУ, були не зовсім оригінальними «МАЗами». Правильно вони називалися «Богдан-63172». Це було шасі «МАЗ», на яке ставили китайський двигун «WeichalPower», турецьке зчеплення «Hummer», та коробку передач «Fast Gear». До цього на машину ставили поліпшений кузов, в якому були передбачені освітлення і вентиляційні клапани. Була передбачена система регулювання тиску в шинах. На вантажівку ставили лебідку з тяговим зусиллям 12 тон і тросом у 60 м. Машину укомплектували спеціалізованим армійським шанцевим інструментом. І бонус - на авто ставили рацію. В підсумку виходила повноцінна армійська вантажівка» - повідомив Дмитро Вовнянко.
Коментуючи ціну автомобілів, журналіст нагадав, що «Богдан-63172» виявився дешевшим за КрАЗ, при цьому найбільшою «трагедією» конкурентів він називає відсутність скарг на новий автомобіль.
«Проте, була деталь, яку просто не могли обійти імпортери автівок, конкуренти і зраднюки та всепропадли всіх штибів. Одним з власників корпорації «Богдан» був Олег Гладковський - заступник голови РНБО. Звісно, зразу за методом «наклеп у вигляді версій» були поширені чутки про «наддоходи Гладковського з продажу вантажівко до ЗСУ» - зазнавив Вовнянко.
Повертаючись до теми ******** закупівель, автор повідомив, що нині Міністерство оборони закуповує цивільні «МАЗи» дорожче на 200 тисяч гривень за одиницю, ніж військова версія від «Богдана», а завод у Черкасах, де виготовляли армійські вантажівки, зупинив виробництво
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23.04.2021 19:31 Ответить
Жена юзика за год предпринимательства фопом ..как минимум 10 миллионов гривен чистыми заработала....
Причем бизнес она начала с нуля...вот такая вот особо одаренная бизнес-вумэн....
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23.04.2021 18:02 Ответить
Надо её начальницей службы тыла, применить свои способности на благо ВСУ!
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23.04.2021 18:33 Ответить
Стартаперы, вы просто ничего не понимаете в бизнесе....
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23.04.2021 19:54 Ответить
А молчат те, кто жрет гнилье, потому что это в основном, дети совков и хохлов.
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23.04.2021 18:02 Ответить
Хлопці маюсть захищати, виступати мішенями, і боротися з тилом. А куди поділось 73% патрійотів- сметунів?
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23.04.2021 19:01 Ответить
хахол - это ты. Мудила запутинское
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23.04.2021 19:48 Ответить
все чесно, і свої люди при ділі! головний лейтмотив зелених- ви ж самі того хотіли! головне що без бариги!!!
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23.04.2021 18:04 Ответить
Апелляционный суд принял решение в пользу компании-монополиста "Військсервіс Волонтер": Она получила 100% господрядов и 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию - Цензор.НЕТ 7930
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23.04.2021 18:17 Ответить
Блін, скільки попередня команда доклала зусиль, щоб це зломати, скільки Діана Петреня вибігала кабінетів і підписала папірців, скільки Тимофійович разом з Олексійовичем докладали зусиль із свого боку...
...і шо?!
Зелені шмарклі знищили начисто все за два роки...
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23.04.2021 18:25 Ответить
Дякую! Дуже дякую!

Апелляционный суд принял решение в пользу компании-монополиста "Військсервіс Волонтер": Она получила 100% господрядов и 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию - Цензор.НЕТ 8844
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23.04.2021 18:32 Ответить
Запитання до писак: а як так вийшло, що саме ця контора постачає у військо продукти з 2016-го року?
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23.04.2021 18:57 Ответить
дебіл брехливий ти, сам же ж прекрасно знаєш, що в 2016-му були прозорі тендери; а нині - тендери засунули глибоко і дале5ко. Та навіть в цій інфі надруковано...
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23.04.2021 19:19 Ответить
Ти також стверджуєш, що власник цієї контори змінився?
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23.04.2021 19:24 Ответить
невідомо; і це - непринципово. Має бути конкуренція! І відкриті прозорі тендери, в якому лаври дістаються переможцю.
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23.04.2021 19:26 Ответить
Авжеж- "Ето ні то, ето другоє"!
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23.04.2021 19:31 Ответить
Так вона виявляється з 2016 є монополістом чи зелені гівнюки її таким "зробили разом".
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23.04.2021 19:11 Ответить
На призовній службі завжди була баланда.На контракті краще годували.
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23.04.2021 18:57 Ответить
Рагу з кислої капусти повернули в меню ?
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23.04.2021 18:58 Ответить
Даже при овоще так демонстративно не ложили с прибором на закон. Зелень уже ничего не стесняется.
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23.04.2021 19:08 Ответить
Що там з корупцією? Не руки, а голови рубають нині?
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23.04.2021 19:16 Ответить
Слава богу что есть родственники от первой волны эмиграции по всему миру, воевать за этих продажных тварей нет желания
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23.04.2021 19:45 Ответить
Ашо, хлопці вже не стєсняються
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23.04.2021 19:53 Ответить
та це халамидники зеленського. "кради. якщо зможеш" а потім відпетляють через дністровські плавні, як Остап. Міністр його ще не бачив. От таке верховне командування в Українській армії. А де бігус зі своїми грошима ? не чути. Видно, спільне котлове забезпечення, або нема коли, бо його родич вже пом резидента СВР рейха в Німеччині. Оборонзамовлення ще немає, бо ніяк не придумають куди і кому загнати танки та ракети.
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23.04.2021 19:58 Ответить
Подолали, здобули, перемогли ? Кого і що ?
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23.04.2021 20:37 Ответить
якщо саміх військових це влаштовує - нехай їдять мовчки ...
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23.04.2021 21:40 Ответить
Міноборони відстояло в суді інтереси компанії-монополіста "Військсервіс-волонтер": Вона отримала 1,2 млрд грн на поставку продуктів в армію і вже 100% держпідрядів - Цензор.НЕТ 5777
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23.04.2021 22:32 Ответить
Міноборони відстояло в суді інтереси компанії-монополіста "Військсервіс-волонтер": Вона отримала 1,2 млрд грн на поставку продуктів в армію і вже 100% держпідрядів - Цензор.НЕТ 2114
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23.04.2021 23:27 Ответить
Это уже торговля на крови или еще нет?
Зеленые барыжат, аж гай шумит!
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23.04.2021 23:29 Ответить
причём открыто и внаглую
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24.04.2021 09:50 Ответить
 
 