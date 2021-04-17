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Новини Оборона
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Члени комітету Ради побачили загрозу нацбезпеці в питанні організації поставок продуктів харчування у ЗСУ, - Костенко

Члени комітету Ради побачили загрозу нацбезпеці в питанні організації поставок продуктів харчування у ЗСУ, - Костенко

Народний депутат України, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (фракція "Голос") заявив про те, що проблема харчування в армії буде на контролі комітету.

Как передает Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

ВІн зазначив:" Багато у кого викликало цікавість, яке рішення було прийняте Комітетом ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо проблеми з харчуванням в Збройних силах України під час засідання, яке відбулось 14.04.2021.

Поясню що вирішив Комітет.

Комітетом було прийнято рішення звернутися до Міністра Оборони України з рекомендацією розглянути питання щодо відповідності заступника міністра оборони Ігоря Халімона займаній посаді. Саме він відповідає за напрям роботи, що стосується харчування.

Чому комітет вирішив прийняти таке рішення?

Також читайте: Комітет Ради рекомендує звільнити заступника міністра оборони Халімона через створення монополії з харчування у ЗСУ для однієї фірми, - Бобровська

Бо члени Комітету побачили в питанні постачання продуктів харчування до ЗСУ загрозу національній безпеці. Більше ніж 90% продуктів харчування постачається однією компанію-монополістом, а самі продукти дуже часто є непридатними для вживання.

До депутатів надходить велика кількість скарг військовослужбовців на якість харчування, стосовно невиконання забов’язань постачальниками та на ігнорування цієї проблеми зі сторони Міністерства оборона України. Депутати, які відвідують позиції наших військовослужбовців, на власні очі бачили якісь продуктів, які постачаються у війська. Іноді вони взагалі були непридатними для вживання. Тому Комітетом була надана відповідна оцінка менеджменту Міністерства.

Також, Комітет своїм рішенням визнав за потрібним звернутися до МОУ з проханням надати детальну інформацію щодо кількості повідомлень від військовослужбовців та складених актів щодо неякісного надання послуг із забезпечення харчуванням, а також вжитих заходів реагування. Крім того, запросили інформацію стосовно кількості підприємств, які виявили бажання взяти участь у тендерах на надання послуг з організації харчування військовослужбовців, яким підприємствам було відмовлено в участі та з яких причин їм було відмовлено.

Розглянули на засіданні і причини виникнення проблем з харчуванням, що також є результатами управління з боку МОУ. Управлінські рішення посадовців МОУ призвели до того, що за постачання продуктів у більш ніж 90% військових частин відповідає один постачальник. Депутати вбачають в цьому загрозу національній безпеці, оскільки у разі виникнення проблем у постачальника наші військовослужбовці можуть залишитись без харчування. На думку членів Комітету, реалізація існуючої тендерної процедури закупівлі продовольчого забезпечення для ЗСУ містить ознаки грубого порушення законодавства України про захист економічної конкуренції. Тому Комітет вирішив рекомендувати МОУ привести реалізацію тендерних процедур у відповідність до законодавства.

Крім того, Комітет вирішив звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо листа Київської прокуратури, який міг вплинути на результати проведення тендерів.

Триматимемо питання харчування в ЗСУ на контролі", -пише нардеп. 

Також дивіться: "Піст зараз, нехай постять!", - у зв'язку із закриттям парламентської їдальні Корнієнко порадив депутатам харчуватися "святим духом". ВIДЕО

Міноборони (7483) оборона (4831) їжа (432) ЗСУ (7674) Костенко Роман (209)


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Топ коментарі
+13
Прозріли після пенделя. А до цього не бачили?
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17.04.2021 01:14 Відповісти
+13
При Зюзе армия возвращается в исходное (2014) состояние?
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17.04.2021 02:32 Відповісти
+11
під час війни м ародерів пристрілювали...ворюг вішать треба а не ордена давать.
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17.04.2021 01:47 Відповісти
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Прозріли після пенделя. А до цього не бачили?
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17.04.2021 01:14 Відповісти
Зате вжее третя реформа військовоі форми - золоті погони для генералів, аксельбанти і емблемки. Гнати треба цю шоблу, бо то не військові, а д..би .
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17.04.2021 09:23 Відповісти
під час війни м ародерів пристрілювали...ворюг вішать треба а не ордена давать.
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17.04.2021 01:47 Відповісти
в Блокадном Ленинграде расстреляли всю смену кухни с главным поваром вкупе за что..
да за то что как холопы умудрились членам партии подать в ГОЛОДНОМ БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ ГДЕ ЛЮДИ УМИРАЛИ ТЫСЯЧАМИ слегка прохладные сладкие булочки из белой муки высшего сорта.. вот как любила себя власть а тут сопли жуют приехали зам министра выволокли во двор ту всю кумпанию которая кормит ЗАЩИТНИКОВ УКРАИНЫ ГИМНОМ(идиома) и расстрелять нафиг экономим время и бумагу и точка.. а вопрос решался бы быстро любая торговая ретейлерская сеть в Украине Сельпо Метро Ашан АТБ у нас в Одессе- Таврия... Копейка обеспечили бы военных качественной продукцией и таварами и консарвацией и кулинарией и целые цеха имеются у них..
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17.04.2021 09:16 Відповісти
Если все будет по-честному, теряется смысл службы для генералов и прапорщиков ?- продукты не воруй, солярку не тырь, обмундирование на базарах не продавай. За что тогда жить?
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17.04.2021 09:27 Відповісти
Надо и в супермаркетах сделать запасы на 2 месяца . Надо всегда учитывать момент паники обывателя,
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17.04.2021 01:49 Відповісти
А руководит этим комитетом прислуга марьяна безмозглая? она еще и слепая оказалась?
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17.04.2021 02:18 Відповісти
Наглая и самоуверенная слуга
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17.04.2021 02:30 Відповісти
Тупая бультерьерша
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17.04.2021 07:49 Відповісти
Як людина, якій пощастило мати бультер'єра, засвідчую, що ця тупорила, упорота погань і поряд з булькою не стояла.
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17.04.2021 09:59 Відповісти
При Зюзе армия возвращается в исходное (2014) состояние?
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17.04.2021 02:32 Відповісти
не будете кормить бойцов, члены.... всех фракций? - завтра на помойках окажетесь и никто не подаст.
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17.04.2021 03:18 Відповісти
Шёл седьмой год войны. Мдааа...
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17.04.2021 08:28 Відповісти
Ці халівони наших бійців годують макаронами з хробаками і ім все сходить з рук, бо не одні вони годуються біля армійськоі кормушки. Один "гівнокомандуючий" грозився руки відрубувати і далі погроз справа не пішла, інший обурюється, а макарони і далі з хробаками.
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17.04.2021 09:18 Відповісти
Аби ж то.
Це "нарідно"- зелена влада "виправляє" реформи Порошенка, позбавляючи армію "надлишків". Бо розжиріла при "баризі". НЕхАрАшо.
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17.04.2021 10:06 Відповісти
Панове депутати! Яка "загроза"! Ви що не дивилися відосиків з ЗЕ і Єрмаком в солдатських їдальнях?
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17.04.2021 09:54 Відповісти
Яка, нахрін, відповідність посаді?
У мальЧіка не получілось. Простіть і отпутить?
Крав пліснявий халімон, свідомо. Звільняв з роботи людей, які відмовлялись виконувати його злочинні накази, свідомо. Професійно.
Безугла, це- ЗЛОЧИН. Стаття 111.
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17.04.2021 10:13 Відповісти
Виновным нужно отрубать головы.
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17.04.2021 11:18 Відповісти
Все хотят припасть к этому корыту, вот и кукарекают, ну поменяют поставщика, на своего пацана, что изменится?
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17.04.2021 13:06 Відповісти
 
 