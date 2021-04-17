Члени комітету Ради побачили загрозу нацбезпеці в питанні організації поставок продуктів харчування у ЗСУ, - Костенко
Народний депутат України, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (фракція "Голос") заявив про те, що проблема харчування в армії буде на контролі комітету.
Как передает Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
ВІн зазначив:" Багато у кого викликало цікавість, яке рішення було прийняте Комітетом ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо проблеми з харчуванням в Збройних силах України під час засідання, яке відбулось 14.04.2021.
Поясню що вирішив Комітет.
Комітетом було прийнято рішення звернутися до Міністра Оборони України з рекомендацією розглянути питання щодо відповідності заступника міністра оборони Ігоря Халімона займаній посаді. Саме він відповідає за напрям роботи, що стосується харчування.
Чому комітет вирішив прийняти таке рішення?
Бо члени Комітету побачили в питанні постачання продуктів харчування до ЗСУ загрозу національній безпеці. Більше ніж 90% продуктів харчування постачається однією компанію-монополістом, а самі продукти дуже часто є непридатними для вживання.
До депутатів надходить велика кількість скарг військовослужбовців на якість харчування, стосовно невиконання забов’язань постачальниками та на ігнорування цієї проблеми зі сторони Міністерства оборона України. Депутати, які відвідують позиції наших військовослужбовців, на власні очі бачили якісь продуктів, які постачаються у війська. Іноді вони взагалі були непридатними для вживання. Тому Комітетом була надана відповідна оцінка менеджменту Міністерства.
Також, Комітет своїм рішенням визнав за потрібним звернутися до МОУ з проханням надати детальну інформацію щодо кількості повідомлень від військовослужбовців та складених актів щодо неякісного надання послуг із забезпечення харчуванням, а також вжитих заходів реагування. Крім того, запросили інформацію стосовно кількості підприємств, які виявили бажання взяти участь у тендерах на надання послуг з організації харчування військовослужбовців, яким підприємствам було відмовлено в участі та з яких причин їм було відмовлено.
Розглянули на засіданні і причини виникнення проблем з харчуванням, що також є результатами управління з боку МОУ. Управлінські рішення посадовців МОУ призвели до того, що за постачання продуктів у більш ніж 90% військових частин відповідає один постачальник. Депутати вбачають в цьому загрозу національній безпеці, оскільки у разі виникнення проблем у постачальника наші військовослужбовці можуть залишитись без харчування. На думку членів Комітету, реалізація існуючої тендерної процедури закупівлі продовольчого забезпечення для ЗСУ містить ознаки грубого порушення законодавства України про захист економічної конкуренції. Тому Комітет вирішив рекомендувати МОУ привести реалізацію тендерних процедур у відповідність до законодавства.
Крім того, Комітет вирішив звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо листа Київської прокуратури, який міг вплинути на результати проведення тендерів.
Триматимемо питання харчування в ЗСУ на контролі", -пише нардеп.
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да за то что как холопы умудрились членам партии подать в ГОЛОДНОМ БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ ГДЕ ЛЮДИ УМИРАЛИ ТЫСЯЧАМИ слегка прохладные сладкие булочки из белой муки высшего сорта.. вот как любила себя власть а тут сопли жуют приехали зам министра выволокли во двор ту всю кумпанию которая кормит ЗАЩИТНИКОВ УКРАИНЫ ГИМНОМ(идиома) и расстрелять нафиг экономим время и бумагу и точка.. а вопрос решался бы быстро любая торговая ретейлерская сеть в Украине Сельпо Метро Ашан АТБ у нас в Одессе- Таврия... Копейка обеспечили бы военных качественной продукцией и таварами и консарвацией и кулинарией и целые цеха имеются у них..
Це "нарідно"- зелена влада "виправляє" реформи Порошенка, позбавляючи армію "надлишків". Бо розжиріла при "баризі". НЕхАрАшо.
У мальЧіка не получілось. Простіть і отпутить?
Крав пліснявий халімон, свідомо. Звільняв з роботи людей, які відмовлялись виконувати його злочинні накази, свідомо. Професійно.
Безугла, це- ЗЛОЧИН. Стаття 111.