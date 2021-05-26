Товары оборонного назначения разрешили закупать через международные организации, - Таран
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Кабинет министров утвердил перечень международных организаций, через которые Украина может закупать товары оборонного назначения, отсутствующие на отечественном рынке.
Перечень был утвержден сегодняшним постановлением правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.
"Этот документ открывает возможности для сил безопасности и обороны Украины закупать необходимые товары, работы и услуги через специализированные международные организации. Среди них: Агентство НАТО по связи и информации (NATO Communications and Information Agency), Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NATO Support and Procurement Agency) и Программа правительства США "Международные военные продажи" (Foreign Military Sales)", - сказано в сообщении.
"Принятие постановления открывает для Украины перспективу закупки за рубежом отсутствующих на отечественном рынке работ, услуг и товаров без посредников, в общем создаст условия для оптимизации расходов оборонного бюджета. Кроме того, это будет способствовать налаживанию взаимодействия и усилению совместимости с НАТО, а также выполнению Украиной заключенных межправительственных и межведомственных соглашений", - считает министр обороны Украины Андрей Таран.
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Свинарчуков значит гнобили до выборов Зе и 111 статейного Тарана, а теперь что же это получается, им Героев придётся присваивать?