Товары оборонного назначения разрешили закупать через международные организации, - Таран

Кабинет министров утвердил перечень международных организаций, через которые Украина может закупать товары оборонного назначения, отсутствующие на отечественном рынке.

Перечень был утвержден сегодняшним постановлением правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

"Этот документ открывает возможности для сил безопасности и обороны Украины закупать необходимые товары, работы и услуги через специализированные международные организации. Среди них: Агентство НАТО по связи и информации (NATO Communications and Information Agency), Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NATO Support and Procurement Agency) и Программа правительства США "Международные военные продажи" (Foreign Military Sales)", - сказано в сообщении.

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"Принятие постановления открывает для Украины перспективу закупки за рубежом отсутствующих на отечественном рынке работ, услуг и товаров без посредников, в общем создаст условия для оптимизации расходов оборонного бюджета. Кроме того, это будет способствовать налаживанию взаимодействия и усилению совместимости с НАТО, а также выполнению Украиной заключенных межправительственных и межведомственных соглашений", - считает министр обороны Украины Андрей Таран.