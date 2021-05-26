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Товары оборонного назначения разрешили закупать через международные организации, - Таран

Новости Цензор.НЕТ Общество

Товары оборонного назначения разрешили закупать через международные организации, - Таран

Кабинет министров утвердил перечень международных организаций, через которые Украина может закупать товары оборонного назначения, отсутствующие на отечественном рынке.

Перечень был утвержден сегодняшним постановлением правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

"Этот документ открывает возможности для сил безопасности и обороны Украины закупать необходимые товары, работы и услуги через специализированные международные организации. Среди них: Агентство НАТО по связи и информации (NATO Communications and Information Agency), Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NATO Support and Procurement Agency) и Программа правительства США "Международные военные продажи" (Foreign Military Sales)", - сказано в сообщении.

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"Принятие постановления открывает для Украины перспективу закупки за рубежом отсутствующих на отечественном рынке работ, услуг и товаров без посредников, в общем создаст условия для оптимизации расходов оборонного бюджета. Кроме того, это будет способствовать налаживанию взаимодействия и усилению совместимости с НАТО, а также выполнению Украиной заключенных межправительственных и межведомственных соглашений", - считает министр обороны Украины Андрей Таран.

Автор: Ольга Лузан
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а эти международные организации согласны продавать Украине?пока зельдерский между рулем и сиденьем
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26.05.2021 17:30 Ответить
будут и закупать- волшебные слова выдвиженца Корж ./ Продвинула назначение Тарана на должность министра обороны бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж.
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26.05.2021 17:33 Ответить
в список, наверное, вошли также "роскосмос", "энергия" , "ростех", "роснанотех", "росатом" - чтобы з@$%пенфюрера не огорчать..
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26.05.2021 17:35 Ответить
Це як "дани" і снаряди 30- річної давності з відкатами?
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26.05.2021 17:39 Ответить
А там фирмы жены Розенблата нет? Или Яценюка? Пашинского? Свинарчуков?
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26.05.2021 17:53 Ответить
Нет там фирмы жён Хомчака, дЕрьмака, Стефанчука, Тарана и т.д. Товари оборонного призначення будуть закуповувати через міжнародні організації, - Таран - Цензор.НЕТ 8196
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26.05.2021 19:06 Ответить
Тю ! І без рішень кабміну нічого не заважало Тарану з Хомчаком закупити,наприклад, Татри,замість вдвічі дешевших вітчизняних КРАЗів.
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26.05.2021 18:39 Ответить
МИНУТОЧКУ!
Свинарчуков значит гнобили до выборов Зе и 111 статейного Тарана, а теперь что же это получается, им Героев придётся присваивать? Товари оборонного призначення будуть закуповувати через міжнародні організації, - Таран - Цензор.НЕТ 7825
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26.05.2021 19:05 Ответить
А разве международные организации - это не те же посредники?
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26.05.2021 19:18 Ответить
а де можна глянути іх прайс на клістрони?
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26.05.2021 19:32 Ответить
 
 