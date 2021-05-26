Товари оборонного призначення будуть закуповувати через міжнародні організації, - Таран

Кабінет міністрів затвердив перелік міжнародних організацій, через які Україна може закуповувати товари оборонного призначення, відсутні на вітчизняному ринку.

Перелік був затверджений сьогоднішньою постановою уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

"Цей документ відкриває можливості для сил безпеки та оборони України закуповувати необхідні товари, роботи та послуги через спеціалізовані міжнародні організації. Серед них: Агенція НАТО із зв’язку та інформації (NATO Communications and Information Agency), Агенція НАТО з підтримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency) та Програма Уряду США "Міжнародні військові продажі" (Foreign Military Sales)", - сказано в повідомленні.

"Прийняття постанови відкриває для України перспективу закупівлі за кордоном відсутніх на вітчизняному ринку робіт, послуг та товарів без посередників, що в загальному створить умови для оптимізації витрат оборонного бюджету. Окрім того, це сприятиме налагодженню взаємодії та посиленню взаємосумісності з НАТО, а також виконанню Україною укладених міжурядових та міжвідомчих угод", - вважає міністр оборони України Андрій Таран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ