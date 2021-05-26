УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15740 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Агресія Росії проти України
2 131 11
Міноборони (5289) закупівлі (591) Таран Андрій (260)

Товари оборонного призначення будуть закуповувати через міжнародні організації, - Таран

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Товари оборонного призначення будуть закуповувати через міжнародні організації, - Таран

Кабінет міністрів затвердив перелік міжнародних організацій, через які Україна може закуповувати товари оборонного призначення, відсутні на вітчизняному ринку.

Перелік був затверджений сьогоднішньою постановою уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

"Цей документ відкриває можливості для сил безпеки та оборони України закуповувати необхідні товари, роботи та послуги через спеціалізовані міжнародні організації. Серед них: Агенція НАТО із зв’язку та інформації (NATO Communications and Information Agency), Агенція НАТО з підтримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency) та Програма Уряду США "Міжнародні військові продажі" (Foreign Military Sales)", - сказано в повідомленні.

"Прийняття постанови відкриває для України перспективу закупівлі за кордоном відсутніх на вітчизняному ринку робіт, послуг та товарів без посередників, що в загальному створить умови для оптимізації витрат оборонного бюджету. Окрім того, це сприятиме налагодженню взаємодії та посиленню взаємосумісності з НАТО, а також виконанню Україною укладених міжурядових та міжвідомчих угод", - вважає міністр оборони України Андрій Таран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а эти международные организации согласны продавать Украине?пока зельдерский между рулем и сиденьем
показати весь коментар
26.05.2021 17:30 Відповісти
будут и закупать- волшебные слова выдвиженца Корж ./ Продвинула назначение Тарана на должность министра обороны бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж.
показати весь коментар
26.05.2021 17:33 Відповісти
в список, наверное, вошли также "роскосмос", "энергия" , "ростех", "роснанотех", "росатом" - чтобы з@$%пенфюрера не огорчать..
показати весь коментар
26.05.2021 17:35 Відповісти
Це як "дани" і снаряди 30- річної давності з відкатами?
показати весь коментар
26.05.2021 17:39 Відповісти
А там фирмы жены Розенблата нет? Или Яценюка? Пашинского? Свинарчуков?
показати весь коментар
26.05.2021 17:53 Відповісти
Нет там фирмы жён Хомчака, дЕрьмака, Стефанчука, Тарана и т.д. Товари оборонного призначення будуть закуповувати через міжнародні організації, - Таран - Цензор.НЕТ 8196
показати весь коментар
26.05.2021 19:06 Відповісти
Тю ! І без рішень кабміну нічого не заважало Тарану з Хомчаком закупити,наприклад, Татри,замість вдвічі дешевших вітчизняних КРАЗів.
показати весь коментар
26.05.2021 18:39 Відповісти
МИНУТОЧКУ!
Свинарчуков значит гнобили до выборов Зе и 111 статейного Тарана, а теперь что же это получается, им Героев придётся присваивать? Товари оборонного призначення будуть закуповувати через міжнародні організації, - Таран - Цензор.НЕТ 7825
показати весь коментар
26.05.2021 19:05 Відповісти
А разве международные организации - это не те же посредники?
показати весь коментар
26.05.2021 19:18 Відповісти
а де можна глянути іх прайс на клістрони?
показати весь коментар
26.05.2021 19:32 Відповісти
 
 