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На должность главы НСЗУ объявили повторный конкурс

Новости Цензор.НЕТ Общество

На должность главы НСЗУ объявили повторный конкурс

Кабинет министров объявил повторный конкурс на должность главы Национальной службы здоровья. Эта служба распоряжается средствами для финансирования медицинской системы.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

Прием документов начнется 27 мая и продлится до 2 июня. После этого кандидаты должны будут сдать тесты и пройти собеседование.

В первый раз конкурс пытались провести год назад. Тогда его участники дошли до этапа собеседований, но общественность и политики обвинили тогдашнего главу Минздрава Степанова в связях с отдельными кандидатами. Сейчас обязанности председателя НСЗУ временно исполняет Андрей Виленский.

Также читайте: И.о. главы НСЗУ Виленский призвал жаловаться на нарушения прав пациентов со стороны медработников: "Это поможет изменить систему"

НСЗУ финансирует функционирование всей медицинской системы. Служба оплачивает услуги для пациентов, распределяет средства между медучреждениями, выплачивает больницам средства за оказанные услуги.

Автор: Ольга Лузан
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распоряжается средствами для финансирования медицинской системы.
Источник: https://censor.net/ru/n3267710

Ой, нагреется кто-то...
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26.05.2021 23:32 Ответить
эт не самое страшное(нагреется кто то)страшно то что страну нагреть может и жертвы человеческие не малые будут!!(это страшно) На посаду голови НСЗУ оголосили повторний конкурс - Цензор.НЕТ 7018 На посаду голови НСЗУ оголосили повторний конкурс - Цензор.НЕТ 1645
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27.05.2021 00:12 Ответить
По моему Наем будет отличный кандидат. Хорошо бы Безугла, но она занята реформированием ВСУ и налаживает вхождение Украины в НАТО.
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26.05.2021 23:50 Ответить
я за? Но видимо там денег уже (или еще) нет, да и откаты слабоваты, тощие. Высоты полета нет и не предвидится.
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27.05.2021 02:09 Ответить
Так думає Ляшко . А єрмаки на Банковій зроблять інакше - бо там потоки. Спливе який-небудь глитай .
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27.05.2021 01:08 Ответить
 
 