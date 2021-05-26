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На посаду голови НСЗУ оголосили повторний конкурс

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На посаду голови НСЗУ оголосили повторний конкурс

Кабінет міністрів оголосив повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я. Ця служба розпоряджається коштами для фінансування медичної системи.

Відповідне рішення було прийнято на нинішньому засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

Прийом документів розпочнеться 27 травня і триватиме до 2 червня. Після цього кандидати повинні будуть здати тести і пройти співбесіду.

Вперше конкурс намагалися провести рік тому. Тоді його учасники дійшли до етапу співбесід, але громадськість і політики звинуватили тодішнього очільника МОЗ Степанова у зв'язках з окремими кандидатами. Зараз обов'язки голови НСЗУ тимчасово виконує Андрій Віленський.

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НСЗУ фінансує функціонування всієї медичної системи. Служба оплачує послуги для пацієнтів, розподіляє кошти між медичними закладами, виплачує лікарням кошти за надані послуги.
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распоряжается средствами для финансирования медицинской системы.
Источник: https://censor.net/ru/n3267710

Ой, нагреется кто-то...
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26.05.2021 23:32 Відповісти
эт не самое страшное(нагреется кто то)страшно то что страну нагреть может и жертвы человеческие не малые будут!!(это страшно) На посаду голови НСЗУ оголосили повторний конкурс - Цензор.НЕТ 7018 На посаду голови НСЗУ оголосили повторний конкурс - Цензор.НЕТ 1645
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27.05.2021 00:12 Відповісти
По моему Наем будет отличный кандидат. Хорошо бы Безугла, но она занята реформированием ВСУ и налаживает вхождение Украины в НАТО.
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26.05.2021 23:50 Відповісти
я за? Но видимо там денег уже (или еще) нет, да и откаты слабоваты, тощие. Высоты полета нет и не предвидится.
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27.05.2021 02:09 Відповісти
Так думає Ляшко . А єрмаки на Банковій зроблять інакше - бо там потоки. Спливе який-небудь глитай .
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27.05.2021 01:08 Відповісти
 
 