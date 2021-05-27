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Эпидзонирование Украины: уже семь регионов частично соответствуют показателям "зеленой" зоны, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Эпидзонирование Украины: уже семь регионов частично соответствуют показателям

Украина остается в "желтой" зоне эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В Украине уже семь областей частично соответствуют "зеленой" зоне карантина. В частности, в Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях заболеваемость гриппом и ОРВИ составляет менее 50% от эпидпорога. Также в Киеве и Винницкой, Луганской, Одесской областях коэффициент выявления новіх случаев коронавирусной болезни ниже 5%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели

По состоянию на 27 мая в Украине во всех регионах показатели по COVID-19 в норме.

Эпидзонирование Украины: уже семь регионов частично соответствуют показателям зеленой зоны, - Минздрав 01
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Украина зеленеет! Эпидзонирование Украины: уже семь регионов частично соответствуют показателям "зеленой" зоны, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4644
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27.05.2021 10:26 Ответить
Она долбанулась головой еще в 19 году, выбрав ЗЕбанутого идиота.
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27.05.2021 10:30 Ответить
Вы это бросьте!
Зебилам без намордника смерть!
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27.05.2021 10:29 Ответить
Без намордника и смирительной рубахи.
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27.05.2021 10:31 Ответить
Просто наморднікі будут Зєльониє...
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27.05.2021 10:31 Ответить
Эпидзонирование Украины: уже семь регионов частично соответствуют показателям "зеленой" зоны, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4893
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27.05.2021 10:30 Ответить
Врут и глазом не моргнут!
Как только выжили министра сразу всё поулучшалось... повыписывалось...

в тихоря померло и самозакопалось...
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27.05.2021 10:54 Ответить
Як виявляється може бути все просто)

Зафарбувати в зелений колір і вже навіть вакцинації буде зайва)
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27.05.2021 12:47 Ответить
 
 