Эпидзонирование Украины: уже семь регионов частично соответствуют показателям "зеленой" зоны, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Украина остается в "желтой" зоне эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В Украине уже семь областей частично соответствуют "зеленой" зоне карантина. В частности, в Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях заболеваемость гриппом и ОРВИ составляет менее 50% от эпидпорога. Также в Киеве и Винницкой, Луганской, Одесской областях коэффициент выявления новіх случаев коронавирусной болезни ниже 5%.

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По состоянию на 27 мая в Украине во всех регионах показатели по COVID-19 в норме.