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Количество новых случаев COVID-19 будет снижаться, - прогноз НАН Украины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Количество новых случаев COVID-19 будет снижаться, - прогноз НАН Украины. ИНФОГРАФИКА

Cреднее количество новых случаев коронавирусной болезни в Украине в течение 26 мая - 1 июня будет равняться 3 442.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук Украины.

"Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев будет равно 3 442 в течение недели 26 мая - 1 июня 2021 и 2 914 - в течение недели 2-8 июня 2021", - говорится в сообщении.

Количество новых случаев COVID-19 будет снижаться, - прогноз НАН Украины 01

Отмечается, что 24 мая 2021 было зафиксировано наименьшее количество официальных заражений с августа 2020 года.

"Количество новых выявлений существенно превышает количество положительных ПЦР-тестов, что указывает на увеличение задержек обнародования данных, а также на возможное увеличение доли результатов тестов на антиген среди официально подтвержденных случаев", - заявили в НАН.

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Автор: Богдан Гуньковський
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верю)
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27.05.2021 13:55 Ответить
Количество новых случаев COVID-19 будет снижаться, - прогноз НАН Украины - Цензор.НЕТ 4781 Наверное, бабло заканчивается. Значит, победа над злым вирусякой не за горами.
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27.05.2021 13:55 Ответить
Кабы недели две назад этот шараж-монтаж заявлял нечто прямо противоположное.
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27.05.2021 14:10 Ответить
с НОВЫМИ министром конечно же будет снижаться.
- у кого этого не произойдёт то главврачи будут увольняться...
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27.05.2021 14:29 Ответить
Да снижается, но за 5 тысяч гривень мало желающих работать среди врачей, повышение статуса медработников свертывается, что Степанов понимал, сейчас даже санитарок на минималку не наберешь.Осенью в ноябре начнется сезонный подъем(80% провакцинировать с учетом мутаций вируса и эффективностью 6 месячной от вакцинации не выйдет), но набрать "пожарников" на зиму не получится, прогноз -сезонный рост смертности населения.С учетом умерших пенсионеров можно будет планировать повышение пенсий для выживших
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27.05.2021 15:09 Ответить
 
 