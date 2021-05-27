Кількість нових випадків COVID-19 буде знижуватися, - прогноз НАН України. ІНФОГРАФІКА

Середня кількість нових випадків коронавірусної хвороби в Україні протягом 26 травня - 1 червня буде дорівнювати 3 442.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в прогнозі Національної академії наук України.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 3 442 протягом тижня 26 травня - 1 червня 2021 і 2 914 - протягом тижня 2-8 червня 2021 р.", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 24 травня 2021 р. було зафіксовано найменшу кількість офіційних заражень із серпня 2020 року.

"Кількість нових виявлень істотно перевищує кількість позитивних ПЛР-тестів, що вказує на збільшення затримок оприлюднення даних, а також на можливе збільшення частки результатів тестів на антиген серед офіційно підтверджених випадків", - заявили в НАН.

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