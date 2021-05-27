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Кількість нових випадків COVID-19 буде знижуватися, - прогноз НАН України. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кількість нових випадків COVID-19 буде знижуватися, - прогноз НАН України. ІНФОГРАФІКА

Середня кількість нових випадків коронавірусної хвороби в Україні протягом 26 травня - 1 червня буде дорівнювати 3 442.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в прогнозі Національної академії наук України.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 3 442 протягом тижня 26 травня - 1 червня 2021 і 2 914 - протягом тижня 2-8 червня 2021 р.", - йдеться в повідомленні.

Кількість нових випадків COVID-19 буде знижуватися, - прогноз НАН України 01

Зазначається, що 24 травня 2021 р. було зафіксовано найменшу кількість офіційних заражень із серпня 2020 року.

"Кількість нових виявлень істотно перевищує кількість позитивних ПЛР-тестів, що вказує на збільшення затримок оприлюднення даних, а також на можливе збільшення частки результатів тестів на антиген серед офіційно підтверджених випадків", - заявили в НАН.

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Автор: Анастасія Потіха
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верю)
показати весь коментар
27.05.2021 13:55 Відповісти
Количество новых случаев COVID-19 будет снижаться, - прогноз НАН Украины - Цензор.НЕТ 4781 Наверное, бабло заканчивается. Значит, победа над злым вирусякой не за горами.
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27.05.2021 13:55 Відповісти
Кабы недели две назад этот шараж-монтаж заявлял нечто прямо противоположное.
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27.05.2021 14:10 Відповісти
с НОВЫМИ министром конечно же будет снижаться.
- у кого этого не произойдёт то главврачи будут увольняться...
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27.05.2021 14:29 Відповісти
Да снижается, но за 5 тысяч гривень мало желающих работать среди врачей, повышение статуса медработников свертывается, что Степанов понимал, сейчас даже санитарок на минималку не наберешь.Осенью в ноябре начнется сезонный подъем(80% провакцинировать с учетом мутаций вируса и эффективностью 6 месячной от вакцинации не выйдет), но набрать "пожарников" на зиму не получится, прогноз -сезонный рост смертности населения.С учетом умерших пенсионеров можно будет планировать повышение пенсий для выживших
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27.05.2021 15:09 Відповісти
 
 