РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14445 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 418 15
Зеленский (16563) переговоры (4649) Урсула фон дер Ляйен (375)

Фон дер Ляйен сегодня поговорит по телефону с Зеленским, - Еврокомиссия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фон дер Ляйен сегодня поговорит по телефону с Зеленским, - Еврокомиссия

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проведет в четверг телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в четверг во время брифинга в Брюсселе сообщил представитель Европейской комиссии Эрик Мамер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Прежде всего, повестка дня президента Европейской комиссии: сегодня во второй половине дня госпожа фон дер Ляйен проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поведение России только ухудшается: саботаж, убийства, кибератаки и дезинформация, - президент Еврокомиссии фон дер Ляйен

При этом Мамер не предоставил дополнительных деталей.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
отдерляйнят парнишку малость...
показать весь комментарий
27.05.2021 14:16
+6
Хау ду ю ду,Вова?..Окей? Пенис ин роял? Олрайт. Ауфидерзейн.
показать весь комментарий
27.05.2021 14:16
+5
Фон дер Ляйен сегодня поговорит по телефону с Зеленским, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 240
показать весь комментарий
27.05.2021 14:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
отдерляйнят парнишку малость...
показать весь комментарий
27.05.2021 14:16 Ответить
Хау ду ю ду,Вова?..Окей? Пенис ин роял? Олрайт. Ауфидерзейн.
показать весь комментарий
27.05.2021 14:16 Ответить
дастиш фантастиш
показать весь комментарий
27.05.2021 14:20 Ответить
А воно знов відморозиться і не прийме дзвінок.
показать весь комментарий
27.05.2021 14:17 Ответить
воспетка его наругает за игру на рояле.
показать весь комментарий
27.05.2021 14:19 Ответить
а тебе я смотрю нравится безрукая игра,да,параша? Фон дер Ляйен сегодня поговорит по телефону с Зеленским, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 5407
показать весь комментарий
27.05.2021 14:31 Ответить
Сьогодні, 27 травня, неподалік населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ в результаті снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям...
показать весь комментарий
27.05.2021 14:22 Ответить
Фон дер Ляйен сегодня поговорит по телефону с Зеленским, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 2000
показать весь комментарий
27.05.2021 14:23 Ответить
Фон дер Ляйен сегодня поговорит по телефону с Зеленским, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 240
показать весь комментарий
27.05.2021 14:24 Ответить
не с зеленским, а с фон дэм зеленски ! знатность рода у него тоже таки в приставках!
показать весь комментарий
27.05.2021 14:34 Ответить
а Бубочка для фрау Ляйен , розказав обов язково про Порошенко , якій він поганий , Вовіка зобижає , Вовік в Рашу хоче ,а українці в НАТО і з ..йлом тре зустрітися ,шоб підтримав якимсь обміном, чи грошима, перед виборами ,рейтинг свій проайкосив в ..пу... Рятуйтееее )))
показать весь комментарий
27.05.2021 14:35 Ответить
В принципі, звучить, як погроза мами, яка попереджає телефоном нерадиве дитя, що вже скоро прийде з роботи.
показать весь комментарий
27.05.2021 14:45 Ответить
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (по указанию кремлевского спонсора "капутина" проведет в четверг телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фон дер Ляйен сегодня поговорит по телефону с Зеленским, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 3562
показать весь комментарий
27.05.2021 14:56 Ответить
 
 