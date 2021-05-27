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Премьер-министр Словакии Хегер посетит Киев с визитом 28 мая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Премьер-министр Словакии Хегер посетит Киев с визитом 28 мая

Премьер-министр Словацкой Республики Эдуард Хегер в пятницу прибудет в Киев с официальным визитом, в связи с чем возможны ограничения дорожного движения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке Управление государственной охраны Украины.

"Информируем о возможных незначительных ограничениях дорожного движения 28 мая в центральной части города и на некоторых улицах Дарницкого района Киева в связи с официальным визитом в Украину премьер-министра Словацкой Республики Эдуарда Хегера", - сказано в сообщении.

Также в составе иностранной делегации прибудут министр обороны Словакии Ярослав Надь и министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что премьер-министр Словакии Эдуард Хегер посетит Украину в конце текущего месяца.

"Ключевые темы нашей встречи с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером - торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, инфраструктурные проекты. Украина и Словакия остаются надежными партнерами и друзьями. Будем рады приветствовать господина премьер-министра через две недели в Украине", - написал Кулеба в Twitter.

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Автор: Роман Свиридович
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Ну сильнее чем когда осел едет на велосипеде не ограничат...
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27.05.2021 19:52 Ответить
ох уж эти цвета флага Премьер-министр Словакии Хегер посетит Киев с визитом 28 мая - Цензор.НЕТ 3765
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27.05.2021 20:10 Ответить
 
 